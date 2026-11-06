Kinh tế
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Hỗ trợ phát triển 774 mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ tham gia

Triển khai Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã (HTX) do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”, trong giai đoạn 2023-2025 và 9 tháng năm 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã hỗ trợ thành lập, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành. Qua đó, khuyến khích phụ nữ phát huy nội lực, mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

Hỗ trợ phát triển 774 mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ tham gia

Nhờ có các hoạt động hỗ trợ thiết thực, nhiều mô hình kinh tế hộ gia đình ở xã Lâm Thao được duy trì và phát triển, góp phần khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Tính đến nay, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ đã hỗ trợ thành lập 774 mô hình kinh tế tập thể, trong đó có 88 HTX, 268 tổ/nhóm phụ nữ liên kết phát triển kinh tế; duy trì hoạt động 123 tổ hợp tác và 295 mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình. Đặc biệt, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã hỗ trợ sinh kế cho 14 hội viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật, bảo trợ xã hội với tổng trị giá 107 triệu đồng.

Cùng với hỗ trợ thành lập, các cấp Hội chú trọng đồng hành với các HTX trong xây dựng thương hiệu, hoàn thiện tem, nhãn mác, phát triển sản phẩm OCOP và kết nối tiêu thụ. Nhiều mô hình đã chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, từng bước mở rộng thị trường. Tiêu biểu như: HTX Thịt chua Thanh Sơn, HTX 3Tfarm Cao Phong, HTX rau củ quả sạch Liên Mạnh, HTX nông nghiệp Bản Dao - Thống Nhất...

Thông qua Đề án, các HTX từng bước nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm, cải thiện thu nhập cho lao động nữ, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Anh Thơ


Anh Thơ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng phát triển sản phẩm OCOP Hội Liên hiệp phụ nữ HTX nông nghiệp Mô hình kinh tế Quản lý Phát triển sản xuất Phát triển kinh tế tập thể Thành lập Thống Nhất hỗ trợ phát triển
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