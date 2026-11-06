Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Khuyến khích người dân được quyền chủ động chuyển đổi sang sử dụng phương tiện giao thông xanh

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc giao Bộ Xây dựng chủ trì hoàn thiện Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông vận tải, trong đó lưu ý khuyến khích người dân được quyền chủ động chuyển đổi sang sử dụng phương tiện giao thông xanh, không quy định bắt buộc phải chuyển sang sử dụng phương tiện thuần điện.

Khuyến khích người dân được quyền chủ động chuyển đổi sang sử dụng phương tiện giao thông xanh

Khuyến khích người dân được quyền chủ động chuyển đổi sang sử dụng phương tiện giao thông xanh

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 11281/VPCP-CN ngày 5/11/2026 gửi Bộ Xây dựng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc hoàn thiện Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải và Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông vận tải.

Cụ thể, xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 131/TTr-BXD ngày 22/10/2026 (về ban hành Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2035, định hướng đến năm 2050) và văn bản số 16874/BXD-KHCNMT&VLXD ngày 22/10/2026 (về phê duyệt Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông vận tải), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc có ý kiến như sau:

Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp ngày 02/11/2026 về định hướng phát triển logistics quốc gia và hạ tầng logistics; nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Quyết định phê duyệt Chiến lược và dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông vận tải, hoàn thiện dự thảo các Quyết định nêu trên, bảo đảm không trùng lặp với nội dung về Chiến lược phát triển ngành logistics, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 năm 2026.

Trong đó lưu ý thể hiện rõ các giải pháp đồng bộ nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp được quyền chủ động chuyển đổi sang sử dụng phương tiện giao thông xanh phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và điều kiện về hạ tầng giao thông; đặc biệt, không quy định bắt buộc (hoặc được hiểu là quy định về lộ trình bắt buộc) chủ phương tiện, người dân, doanh nghiệp phải chuyển sang sử dụng phương tiện thuần điện, phương tiện giao thông xanh, nhất là đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Theo chinhphu.vn


Theo chinhphu.vn

 Từ khóa: Phương tiện Chương trình hành động Phó thủ tướng thường trực chính phủ Năng lượng xanh phát thải khí nhà kính Bộ xây dựng khuyến khích dân Quy định Phát triển
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hùng Việt - vùng đất đa nghề

Hùng Việt - vùng đất đa nghề
2026-11-06 06:55:00

baophutho.vn Hùng Việt là vùng quê có truyền thống lao động, sản xuất với nhiều ngành nghề. Trên mảnh đất này, người dân cần cù làm nông nghiệp, phát triển...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long