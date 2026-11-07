Chủ động phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi ở Lai Đồng

Là xã miền núi có lợi thế phát triển chăn nuôi gia súc, Lai Đồng hiện có tổng đàn vật nuôi khá lớn. Tuy nhiên, do đặc điểm địa hình và khí hậu, vào mùa đông nhiệt độ thường xuống thấp, nhất là tại các khu vực vùng cao, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe đàn vật nuôi. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương và người chăn nuôi đang tích cực triển khai các giải pháp phòng, chống đói rét, bảo vệ đàn vật nuôi, hạn chế thiệt hại trong mùa đông.

Có hàng chục năm kinh nghiệm chăn nuôi trâu, bò, năm nào cũng vậy, sau mỗi vụ thu hoạch lúa Xuân và lúa Mùa, gia đình ông Hà Thanh Nguyễn ở thôn Đoàn Kết lại chủ động thu gom rơm rạ, đánh thành cây để dự trữ làm thức ăn cho đàn gia súc. Không chỉ tận dụng nguồn rơm rạ của gia đình, ông còn xin thêm từ những hộ không chăn nuôi để bổ sung nguồn thức ăn, đồng thời góp phần hạn chế tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, gia đình ông còn trồng thêm ngô sinh khối, cỏ ngọt để chủ động nguồn thức ăn xanh. Ông Nguyễn chia sẻ: “Gia đình tôi nuôi hơn 20 con trâu, bò nên nhu cầu thức ăn khá lớn, nhất là trong mùa đông. Ở vùng núi cao, có những ngày nhiệt độ xuống dưới 12°C, gia súc phải nuôi nhốt trong chuồng. Vì vậy, gia đình luôn chủ động dự trữ thức ăn, không để trâu, bò bị đói; đồng thời dùng bạt che chắn chuồng trại, giữ ấm cho vật nuôi trong những ngày giá rét”.

Ông Hà Thanh Nguyễn, thôn Đoàn Kết, xã Lai Đồng chủ động tích trữ rơm rạ làm thức ăn bổ sung cho đàn trâu, bò trong những ngày rét đậm.

Hiện nay, tổng đàn vật nuôi của Lai Đồng có hơn 4.500 con trâu, bò, khoảng 1.100 con dê và gần 3.000 con lợn. Trong đó, tỷ lệ trâu, bò được nuôi thả theo hình thức bán hoang dã còn khá cao. Thời tiết thay đổi thất thường có thể làm giảm sức đề kháng của vật nuôi, khiến nguy cơ phát sinh, lây lan các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: Dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm, viêm da nổi cục, lở mồm long móng, bệnh dại...

Đặc biệt, những năm gần đây, thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, tình trạng rét đậm, rét hại kéo dài có thể gây thiệt hại lớn cho hoạt động chăn nuôi. Trước thực tế đó, xã xác định công tác phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi là nhiệm vụ quan trọng, cần được chú trọng triển khai, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo vệ tài sản và sinh kế của người dân.

Để bảo vệ sức khỏe đàn vật nuôi, UBND xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã phối hợp với trưởng các thôn, bí thư chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống đói rét. Trong đó, chú trọng che chắn chuồng trại, tránh gió lùa trực tiếp; giữ nền chuồng luôn khô ráo, sử dụng các loại chất độn chuồng sẵn có tại địa phương như rơm, rạ, mùn cưa, trấu khô. Người chăn nuôi cần thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết và thông báo của chính quyền địa phương để chủ động phương án chăm sóc, bảo vệ đàn gia súc.

Đối với các hộ chăn thả gia súc trong rừng, cần chủ động di chuyển đàn vật nuôi về chuồng hoặc đến những nơi kín gió, bảo đảm điều kiện tránh rét. Khi xảy ra rét đậm, rét hại, tuyệt đối không chăn thả, không sử dụng trâu, bò làm việc; thực hiện chế độ chăn thả muộn, đưa gia súc về chuồng sớm.

Cùng với việc giữ ấm, chế độ dinh dưỡng cũng được đặc biệt chú trọng. Trong những ngày nhiệt độ xuống thấp, người chăn nuôi cần chú ý phòng bệnh cước chân ở trâu, bò; bảo đảm nền chuồng khô ráo, cung cấp đầy đủ thức ăn thô xanh, thức ăn tinh, muối khoáng và vitamin để nâng cao sức đề kháng. Nếu rét kéo dài, có thể bổ sung cháo gạo hoặc cháo cám nóng cho gia súc, kết hợp bổ sung khoáng chất và vitamin theo hướng dẫn chuyên môn.

Ngoài tích trữ rơm rạ, nhiều hộ chăn nuôi ở Lai Đồng tận dụng diện tích đất vườn trồng cỏ, chủ động nguồn thức ăn xanh cho đàn vật nuôi khi nhiệt độ xuống thấp.

Ông Nguyễn Ngọc Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Lai Đồng cho biết: “Từ những thiệt hại do trâu, bò chết trong các đợt rét đậm, rét hại trước đây, người chăn nuôi, nhất là các hộ ở khu vực vùng cao, đã nâng cao ý thức và chủ động hơn trong công tác phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi. Nhờ đó, những năm gần đây, dù có những đợt rét đậm, rét hại kéo dài, sức khỏe đàn gia súc cơ bản vẫn được bảo đảm. Tuy nhiên, để tránh tâm lý chủ quan, UBND xã tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống đói rét trong vụ Đông năm nay”.

Với sự vào cuộc của chính quyền địa phương cùng ý thức chủ động của người chăn nuôi, công tác phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi ở Lai Đồng đang từng bước được thực hiện nền nếp, hiệu quả. Đây là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại do thời tiết bất lợi, duy trì và phát triển chăn nuôi ổn định, góp phần bảo đảm sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Quân Lâm