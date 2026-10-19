ASIAN Para Games 5: Lực sĩ Lê Văn Công giành huy chương bạc đầu tiên cho Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam

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Sáng 19/10, tại Fukiage Hall, thuộc Trung tâm Xúc tiến Doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Nagoya, môn Cử tạ Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (ASIAN Para Games 5) đã chính thức bước vào ngày thi đấu đầu tiên. Ở hạng 49kg nam, lực sĩ Lê Văn Công đã thi đấu xuất sắc giành huy chương bạc. Đây là tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam.
Lực sĩ Lê Văn Công đã thi đấu xuất sắc giành huy chương bạc hạng 49kg tại ASIAN Para games 5
Bước vào tranh tài ở hạng 49kg nam, Lê Văn Công gặp nhiều đối thủ mạnh, trong đó có đương kim vô địch Paralympic - Qarada Omar (Jordan). Ở lần cử đầu tiên, Qarada Omar đã xuất sắc nâng thành công mức tạ 174kg, Lê Văn Công nâng thành công mức tạ 171kg đứng thứ hai, Chen Liuxun (Trung Quốc) với mức tạ 157kg đứng thứ ba.
Ở lần cử thứ hai, Lê Văn Công đã chưa thành công khi nâng mức tạ lên 176kg. Sau 3 lượt thi đấu, Lê Văn Công đạt thành tích tốt nhất là 171kg, xếp thứ hai chung cuộc, giành huy chương bạc. Giành huy chương vàng hạng cân này là Qarada Omar với mức tạ 176kg. Đứng thứ ba là Chen Liuxun (Trung Quốc) với mức tạ 161kg.
Lực sĩ Lê Văn Công là vận động viên người khuyết tật Việt Nam thành công nhất khi từng giành huy chương vàng Paralympic 2016, huy chương bạc Paralympic 2020, huy chương đồng Paralympic 2024, huy chương vàng Giải vô địch thế giới năm 2023, tại ASIAN Para Games 4 Lê Văn Công giành huy chương đồng, nhiều năm liền vô địch SEA Games...
Lê Văn Công (ngoài cùng bên trái) giành huy chương đầu tiên cho Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam
Tấm huy chương bạc mà Lê Văn Công giành được tại ASIAN Para games 5 thật đáng tự hào. Nó là sự nỗ lực bền bỉ của lực sĩ 43 tuổi, nhiều lần gặp chấn thương và luôn nỗ lực tập luyện, thi đấu để giành chiến thắng.
Sau tấm huy chương bạc của Lê Văn Công, Nguyễn Bình An tranh tài ở hạng 54kg nam lúc 14 giờ 10 (giờ địa phương).
https://tienphong.vn/asian-para-games-5-luc-si-le-van-cong-gianh-huy-chuong-bac-dau-tien-cho-doan-the-thao-nguoi-khuyet-tat-viet-nam-post1886531.tpo
Theo Báo điện tử Tiền Phong
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