Super League đổ bể, Real Madrid ‘ăn vạ’ các đội bóng Anh

Real Madrid muốn 6 CLB Premier League từng tham gia dự án Super League chia sẻ chi phí với tổng số tiền có thể lên tới 80 triệu euro. Vụ việc có nguy cơ kéo những đội bóng Anh vào một cuộc tranh chấp pháp lý mới, hơn 5 năm sau khi họ đồng loạt rút lui.

Real Madrid đòi chia hóa đơn 80 triệu euro

Theo The Athletic ngày 20/10, Real Madrid tuyên bố rằng Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United và Tottenham vẫn phải chịu trách nhiệm đóng góp vào chi phí ban đầu của dự án European Super League (ESL), bất chấp việc cả 6 đội bóng Anh đã rút lui chỉ vài ngày sau khi kế hoạch được công bố vào tháng 4/2021.

Real Madrid khởi xướng dự án Super League với sự tham gia của 6 CLB Anh, nhưng các đội bóng này nhanh chóng rút lui sau làn sóng phản đối.

Một nguồn tin am hiểu vụ việc cho biết tổng chi phí thiết lập dự án có thể lên tới 80 triệu euro, tương đương khoảng 67,3 triệu bảng Anh. Real Madrid, Barcelona và Juventus là ba CLB tiếp tục gánh các khoản chi phí quảng bá liên quan đến ESL sau khi phần lớn những thành viên sáng lập từ bỏ kế hoạch.

Trong số 12 CLB sáng lập, 9 đội nhanh chóng rút lui sau làn sóng phản đối dữ dội từ người hâm mộ và các tổ chức bóng đá. Ngoài 6 đại diện Premier League, Atletico Madrid cùng hai đội bóng thành Milan là AC Milan và Inter Milan cũng từ bỏ dự án. Juventus tuyên bố rút lui năm 2023, trước khi Barcelona chính thức làm điều tương tự vào tháng 2/2026.

Tuy nhiên, Real Madrid cho rằng việc rời bỏ dự án không đồng nghĩa với việc các CLB được miễn trừ những nghĩa vụ đã cam kết. Các đội bóng từng ký thỏa thuận cổ đông của công ty European Super League, pháp nhân được thành lập tại Tây Ban Nha để triển khai giải đấu.

Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez từng khẳng định ngay sau cuộc tháo chạy năm 2021: “Các CLB không thể rời đi”. Khi ấy, ông viện dẫn tính ràng buộc của hợp đồng giữa các bên. Giờ đây, khi kế hoạch Super League gần như đã khép lại, tuyên bố đó có thể trở thành cơ sở cho một cuộc đối đầu pháp lý mới.

Các đội bóng Anh có phải móc hầu bao?

Tranh chấp nằm ở cách diễn giải những điều khoản trong thỏa thuận đã ký. Các văn bản liên quan đề cập việc những CLB cùng sở hữu và quản lý dự án, đồng thời phải thực hiện những hành động cần thiết để thành lập giải đấu. Tuy nhiên, theo The Athletic, chưa có tài liệu bị rò rỉ nào quy định cụ thể nghĩa vụ chia sẻ chi phí giữa các thành viên.

Đây chính là điểm khiến yêu cầu của Real Madrid khó được giải quyết nhanh chóng. Phía ủng hộ việc thu tiền có thể lập luận rằng cam kết cùng xây dựng và quản lý dự án bao hàm cả trách nhiệm tài chính. Ngược lại, 6 CLB Anh có cơ sở để phản bác rằng hợp đồng không nêu rõ nghĩa vụ thanh toán, trong khi Super League đã thất bại ngay từ những ngày đầu.

Liệu Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid có phải đưa vụ việc ra tòa?

Các đội bóng Anh đã được The Athletic liên hệ để xác minh nhưng chưa có phản hồi. Một nguồn tin từ Real Madrid cũng nhấn mạnh rằng khoản tiền, nếu được xác định là còn phải thanh toán, sẽ thuộc về công ty European Super League chứ không trực tiếp là khoản thu của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Theo nhận định từ cây bút Matt Slater của The Athletic, nếu không đạt được thỏa thuận, Real Madrid có thể phải khởi kiện để đòi các khoản đóng góp. Đó là cái kết lãng xẹt cho một dự án từng muốn thay đổi bóng đá châu Âu.

https://tienphong.vn/super-league-do-be-real-madrid-an-va-cac-doi-bong-anh-post1887100.tpo

Theo Báo điện tử Tiền Phong