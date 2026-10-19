Phát huy hiệu quả tín dụng ngân hàng, nâng cao năng lực kinh tế của phụ nữ

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chiều 19/10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức Lễ ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030. Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Trung ương tới 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Phú Thọ.

Tại điểm cầu Trung ương, dự buổi lễ có đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành và cơ quan, đơn vị.

Dự và chủ trì tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; NHNN Khu vực 4, Hội LHPN tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh và các đại biểu chứng kiến lễ ký chương trình phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Khu vực 4 và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ.

Chương trình phối hợp giữa NHNN Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2026-2030 nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, tài chính toàn diện, bình đẳng giới và an sinh xã hội.

Hai bên tập trung hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức, nâng cao kiến thức tài chính, sử dụng an toàn các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng và tài chính số; ưu tiên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, đồng thời hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp.

Việc triển khai bảo đảm thiết thực, khả thi, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và nguồn lực của mỗi bên; được cụ thể hóa bằng kế hoạch giai đoạn và hằng năm, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, trách nhiệm, thường xuyên theo dõi, đánh giá hiệu quả.

Các hoạt động tín dụng và cung ứng dịch vụ ngân hàng phải tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm an toàn, không phát sinh cam kết cấp tín dụng hoặc nghĩa vụ tài chính trái quy định. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực kinh tế của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, giảm nghèo bền vững và hạn chế tín dụng đen.

Tại Phú Thọ, sau sáp nhập, hoạt động tín dụng giữa Hội LHPN tỉnh với các ngân hàng trên địa bàn được triển khai hiệu quả. Hội LHPN tỉnh đã ký kết phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và 5 chi nhánh Agribank với dư nợ hiện nay đạt gần 6.000 tỷ đồng, hơn 2.000 tổ tiết kiệm và vay vốn với trên 80.000 khách hàng.

Các ngân hàng còn đồng hành cùng Hội trong hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tập huấn quản lý tài chính và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Các đồng chí lãnh đạo sở, ngành tặng hoa chúc mừng đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các đại biểu nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Chương trình phối hợp giữa NHNN Khu vực 4 và Hội LHPN tỉnh giai đoạn 2026-2030 tập trung 6 nội dung trọng tâm, gồm: Triển khai hiệu quả chính sách, pháp luật về tín dụng chính sách xã hội và tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; tăng cường triển khai giải pháp hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh do phụ nữ làm chủ hoặc quản lý, điều hành tiếp cận dịch vụ ngân hàng và tín dụng; phối hợp thúc đẩy tài chính xanh và phát triển bền vững; phối hợp thúc đẩy tài chính toàn diện, tài chính số đối với phụ nữ; nâng cao hiểu biết, năng lực quản trị tài chính và bảo đảm an toàn trong tiếp cận, sử dụng dịch vụ ngân hàng; phối hợp thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển phụ nữ trong ngành Ngân hàng; phối hợp triển khai các hoạt động an sinh xã hội và trách nhiệm cộng đồng.

Quang cảnh lễ ký kết tại điểm cầu Phú Thọ.

Chương trình ký kết nhằm phát huy hiệu quả hoạt động ngân hàng, hỗ trợ các chương trình, dự án do phụ nữ làm chủ, mở rộng tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và tín dụng chính sách xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đức Anh