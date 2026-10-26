195 cán bộ Agribank Chi nhánh Phú Thọ được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

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Thực hiện kế hoạch nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) tại cơ sở, vừa qua, Agribank Chi nhánh Phú Thọ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho 195 cán bộ, nhân viên là thành viên 10/10 Đội PCCC&CNCH cơ sở thuộc Hội sở Agribank Chi nhánh Phú Thọ và các Agribank Chi nhánh loại II trên địa bàn tỉnh.
Tham gia tập huấn, học viên được phổ biến, huấn luyện các nội dung: Tuyên truyền về tầm quan trọng của công tác PCCC&CNCH trong hoạt động ngân hàng; giới thiệu hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan; trang bị kiến thức cơ bản, các biện pháp phòng, chống cháy nổ và kỹ năng xử lý tình huống, thoát nạn khi có sự cố xảy ra... Đồng thời, được tham gia thực hành một số kỹ năng quan trọng nhằm nâng cao khả năng ứng phó tình huống thực tế.
Các học viên thực hành kỹ năng sử dụng bình bọt để xử lý khẩn cấp tình huống cháy.
Đây là hoạt động thiết thực nhằm củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ; góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, chủ động phòng ngừa rủi ro tại các đơn vị trực thuộc Agribank trên địa bàn tỉnh.
Qua đó, thể hiện trách nhiệm, quyết tâm của toàn hệ thống Agribank trong việc thực hiện tốt công tác PCCC&CNCH theo chỉ đạo của Chính phủ và ngành Công an.
Tiến Chung
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