Lào Cai: Triệt phá đường dây “tuồn” hàng tấn trứng gà non lậu qua cửa khẩu

Ngày 27/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Hải quan triệt phá thành công một đường dây khép kín chuyên vận chuyển trái phép hàng tấn thực phẩm bẩn từ Trung Quốc vào nội địa tiêu thụ mỗi ngày.

Bộ đội biên phòng khám xét kho chứa hàng. Ảnh: Trung Dũng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và kiểm soát cửa khẩu, lực lượng biên phòng phát hiện một đường dây buôn lậu thực phẩm hoạt động có tổ chức và rất tinh vi. Hàng ngày, lượng hàng thẩm lậu qua biên giới của nhóm này ước tính có thể lên tới hàng tấn. Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng tổ chức mạng lưới khép kín, phân công nhiệm vụ chặt chẽ từ khâu vận chuyển, gom hàng, bảo quản đến phân phối đi tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố nội địa.

Vào hồi 10h50 ngày 25/10/2026, tại khu vực luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tổ công tác đã bắt quả tang Nguyễn Quang Lư (sinh năm 1994) và Trần Đức Tiến (sinh năm 1982, cùng trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đang vận chuyển tổng cộng 60 kg trứng gà non lậu.

Số hàng này có nguồn gốc từ Trung Quốc, tại thời điểm bắt giữ đang trong tình trạng chảy nước, bốc mùi, không có giấy tờ hợp pháp và không khai báo thủ tục hải quan.

Thùng xốp, balo các đối tượng dùng để chứa hàng. Ảnh: Trung Dũng.

Cùng thời điểm trên, một mũi công tác khác bất ngờ đột kích, khám xét khẩn cấp kho tập kết tại khu vực đường Triệu Quang Phục, thuộc tổ dân phố 30, phường Lào Cai. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm 641 kg trứng gà non lậu do Vàng Văn Tuấn (sinh năm 1986, trú tại xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai) chịu trách nhiệm bảo quản, trông giữ.

Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra. Ảnh: Trung Dũng

Tại Đồn Biên phòng, các đối tượng khai nhận được đầu nậu thuê xuất cảnh sang Trung Quốc xé lẻ hàng hóa cho vào ba lô, túi xách rồi ngụy trang bằng vật dụng cá nhân bên trên để tuồn qua cửa khẩu. Tiền công được trả khoảng 17.000 đồng/kg.

Sau khi nhập cảnh thành công, nhóm cửu vạn sẽ tự chạy xe máy lòng vòng qua các khu dân cư đông đúc, liên tục thay đổi lộ trình nhằm cắt đuôi lực lượng chức năng theo dõi trước khi đưa về kho.

Sản phẩm là trứng non không giấy tờ. Ảnh: Trung Dũng

Khi hàng lọt vào kho, các đối tượng sẽ đóng vào thùng xốp rồi đưa vào hệ thống container lạnh loại 40 feet để cấp đông. Cuối cùng, số thực phẩm bẩn này được ngụy trang gửi theo các chuyến xe khách liên tỉnh để tuồn sâu vào nội địa tiêu thụ. Toàn bộ kho tập kết của đường dây này đều được lắp đặt hệ thống camera giám sát dày đặc và có người cảnh giới liên tục dọc các tuyến đường vận chuyển để kịp thời tẩu tán hàng hóa khi có biến cố xảy ra.

Hiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu để xử lý nghiêm trước pháp luật.

https://daidoanket.vn/lao-cai-triet-pha-duong-day-tuon-hang-tan-trung-ga-non-lau-qua-cua-khau.html

Theo daidoanket.vn