Những lá đơn của sức trẻ Yên Lạc

Những ngày này, cùng với tuổi trẻ toàn tỉnh, thanh niên xã Yên Lạc tích cực tham gia khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027. Đáng chú ý, bên cạnh việc nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật, nhiều thanh niên đã chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguyễn Thế Tùng, sinh năm 2007, ở thôn Vĩnh Đông 2 là một trong 39 thanh niên xã Yên Lạc viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ tính đến ngày 21/10/2026. Tùng cho biết, em có hai người bạn cũng đã viết đơn tình nguyện và đều mong muốn sớm được khoác lên mình màu áo lính, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Biết con trai viết đơn tình nguyện nhập ngũ, ông Nguyễn Văn Toán, sinh năm 1967, không giấu được niềm vui và sự tự hào. Ông động viên con nỗ lực rèn luyện trong môi trường quân đội, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nếu có điều kiện và nguyện vọng, ông cũng mong con tiếp tục phấn đấu, cống hiến lâu dài trong quân ngũ.

Thanh niên Nguyễn Thế Tùng, thôn Vĩnh Đông 2 trao lá đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ cho cán bộ Ban CHQS xã.

Với Tùng, môi trường quân đội không chỉ là nơi thực hiện nghĩa vụ công dân mà còn là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh, ý chí, tác phong và trưởng thành hơn trong cuộc sống. Tùng chia sẻ: “Nếu được tuyển chọn trong đợt này, em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự, không phụ sự động viên, kỳ vọng của bố mẹ và người thân trong gia đình”.

Thượng tá Trần Việt Thắng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Yên Lạc cho biết: Từ ngày 17 đến 19/10/2026, xã tổ chức sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đối với công dân trong độ tuổi theo quy định. Trong tổng số 554 công dân được gọi sơ tuyển, có 502 công dân tham gia khám, trong đó 474 công dân đủ điều kiện sức khỏe qua vòng sơ tuyển, 28 công dân không đủ điều kiện; 52 công dân vắng mặt. Tính đến ngày 21/10/2026, toàn xã có 39 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2027.

Theo Thượng tá Trần Việt Thắng, công tác sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự trên địa bàn được triển khai nghiêm túc, cơ bản bảo đảm quy trình, với sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và các thôn. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn như một số công dân chưa chấp hành nghiêm lệnh gọi sơ tuyển; việc quản lý, nắm bắt nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ tại một số địa bàn chưa chặt chẽ; công tác phối hợp, đôn đốc của một số thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã và các thôn chưa thực sự quyết liệt.

Để khắc phục những hạn chế này, Ban CHQS xã tiếp tục tham mưu triển khai đồng bộ các giải pháp, trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động công dân chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự; rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ; xác minh các trường hợp vắng mặt, chưa tham gia sơ tuyển; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và các thôn, chuẩn bị tốt các điều kiện cho vòng khám tuyển tiếp theo, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2027.

Được biết, Yên Lạc là địa phương có truyền thống cách mạng, nhiều thế hệ thanh niên luôn phát huy tinh thần xung kích, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Phong trào viết đơn tình nguyện nhập ngũ tiếp tục cho thấy những chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Minh chứng là trong mùa tuyển quân năm 2025, toàn xã có 56 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Năm 2027, dù công tác tuyển quân mới ở giai đoạn sơ tuyển, địa phương đã ghi nhận 39 trường hợp tình nguyện. Đây là tín hiệu đáng mừng, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thanh niên, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thanh niên xã Yên Lạc tích cực động viên nhau viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Thiếu tá Trần Ngọc Tân, nhân viên quân lực, phụ trách công tác tuyển quân năm 2027 của xã Yên Lạc cho biết, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã tiếp tục yêu cầu các cơ quan, đơn vị, thành viên hội đồng và các thôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, thực hiện nghiêm nhiệm vụ được phân công.

Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân khu và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về công tác tuyển quân; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, chú trọng biểu dương những tấm gương tiêu biểu, thanh niên tình nguyện nhập ngũ để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã tiếp tục được phát huy trong công tác vận động, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Công tác khám sơ tuyển bước một được thực hiện nghiêm túc, thận trọng, đúng quy định.

Thượng tá Trần Việt Thắng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Yên Lạc nhấn mạnh, thời gian tới, Ban CHQS xã tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển quân; đưa nội dung này vào chương trình công tác, sinh hoạt chi bộ nhằm thống nhất nhận thức và tổ chức thực hiện.

Địa phương tập trung rà soát, đối chiếu danh sách công dân tại từng thôn, đôn đốc các trường hợp chưa hoàn thành sơ tuyển; chuẩn bị đầy đủ điều kiện phục vụ khám tuyển vòng hai, hoàn thiện hồ sơ, lý lịch công dân theo quy định. Đối với những công dân đủ điều kiện tuyển chọn, thực hiện tốt phương châm “3 gặp, 4 biết”, nắm chắc hoàn cảnh gia đình, tư tưởng, nguyện vọng và điều kiện thực tế của từng người.

Mùa tuyển quân năm 2027 mới bắt đầu, nhưng 39 lá đơn tình nguyện đã thể hiện tinh thần xung kích, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ Yên Lạc đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là động lực để cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Quốc Hội