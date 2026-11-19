Dự kiến mức quà tặng người có công dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027

Theo đề nghị của Bộ Nội vụ, đối tượng và mức quà tặng người có công dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 vẫn giữ nguyên như năm 2026 gồm hai mức là 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 11857/VPCP-KGVX ngày 17/11/2026 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

Công văn nêu, xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 12985/TTr-BNV ngày 11/11/2026 về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ủy quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo; bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí trong quá trình tổ chức thực hiện.

* Theo đề nghị của Bộ Nội vụ, đối tượng và mức quà tặng vẫn giữ nguyên như năm 2026 gồm hai mức là 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Cụ thể, mức quà 600.000 đồng tặng người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, gồm có: Người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Trong đó, người hoạt động cách mạng là người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Ngoài ra còn có Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng.

Mức quà 300.000 đồng tặng người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, gồm có: Người có công với cách mạng; đại diện thân nhân liệt sĩ; người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

Người có công với cách mạng được quy định là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Tổng kinh phí để tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027 là 530.097.900.000 đồng.

Theo chinhphu.vn