10 bom tấn đắt giá nhất hè 2026: Man City chơi tất tay vì hàng tiền vệ

Man City kích nổ bom tấn Enzo Fernandez ở ngày cuối, kết thúc kỳ chuyển nhượng điên rồ với 3 bản hợp đồng đắt giá để “thay máu” tuyến giữa.

Enzo Fernandez (145 triệu euro): Manchester City kích nổ bom tấn vào ngày cuối phiên chợ hè 2026. The Citizens bạo chi cho Enzo vì họ không còn mục tiêu khả dĩ hơn để thay thế vai trò Rodri để lại. Đẳng cấp của tuyển thủ Argentina là điều không cần bàn cãi. Anh đã chơi 3,5 mùa cho Chelsea, duy trì phong độ ổn định và ít chấn thương.

Morgan Rogers (138 triệu euro): Chelsea phá két để nẫng Rogers từ tay Arsenal. Truyền thông Anh nhận định mức giá 138 triệu euro cho Rogers là "canh bạc" của Chelsea. Tuyển thủ Anh chỉ mới nổi lên tại Aston Villa, chơi ở mức ổn, thay vì tỏa sáng rực rỡ và có nhiều khoảnh khắc "gánh đội". Tại World Cup 2026, Rogers chỉ là kép phụ trong đội hình của HLV Thomas Tuchel.

Elliot Anderson (135 triệu euro): Manchester City chi mạnh tay để sớm dứt điểm thương vụ, khi Anderson được MU và Liverpool liên hệ. Anderson sở hữu bộ kỹ năng toàn diện của tiền vệ trung tâm và sẵn sàng chơi mọi vị trí tại khu trung tuyến. Ở tuổi 23, Anderson sẽ tiếp tục hoàn thiện kỹ năng và có thể vươn tầm thành ngôi sao sáng của Man City nói riêng lẫn bóng đá Anh nói chung.

Bradley Barcola (120 triệu euro): Barcola là chân chạy cánh tài năng của bóng đá Pháp, song Liverpool dám chi 120 triệu euro cho thương vụ này là cú sốc lớn. The Kop chấp nhận chi đậm vì cần bổ sung gấp cầu thủ chạy cánh. Tốc độ, kỹ thuật và lối chơi trực diện của Barcola được kỳ vọng tái hiện hình ảnh Sadio Mane hoặc Luis Diaz ở sân Anfield.

Yan Diomande (120 triệu euro): Jose Mourinho trực tiếp yêu cầu Chủ tịch Florentino Perez chiêu mộ Diomande. Trước sức ép cạnh tranh của PSG và Liverpool, Real phải trả giá cực cao để chốt hạ thương vụ. Đây cũng là canh bạc cho Mourinho và Real Madrid khi Diomande mới nổi lên từ mùa 2025/26 ở Bundesliga. Diomande có hòa nhập với dàn sao ở Real hay không vẫn là dấu hỏi chấm lớn.

Sandro Tonali (108 triệu euro): Tottenham Hotspur tạo cú áp phe chấn động khi thuyết phục thành công Newcastle United nhượng lại chiến thần người Ý. Spurs chấp nhận vượt ngưỡng chi tiêu vì lối chơi rực lửa, không ngại va chạm và khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công chớp nhoáng của Tonali. Anh chính là thủ lĩnh tinh thần mà Tottenham khát khao, người mang dòng máu chiến binh và sự già rơ để nâng tầm bản lĩnh cho toàn đội bóng.

Mateus Fernandes (99 triệu euro): Khi phiên chợ hè 2026 mở cửa, MU là đội đầu tiên đánh tiếng chiêu mộ Mateus với giá khoảng 55-60 triệu euro. Tottenham gia nhập cuộc đua, độn giá tiền vệ Bồ Đào Nha lên cao và mọi thứ ngã ngũ. 99 triệu euro cho Fernandes là con số vô lý bậc nhất ở kỳ chuyển nhượng này và cùng chờ xem cựu tiền vệ West Ham thể hiện tới đâu.

Ayyoub Bouaddi (95 triệu euro): Bouaddi nổi lên từ CLB Lille ở mùa giải 2025/26, sau đó thể hiện tốt tại World Cup 2026. Dù vậy, mức giá 95 triệu euro mà Man City bỏ ra cho tài năng 18 tuổi khiến truyền thông châu Âu bất ngờ. Thương vụ này là ví dụ điển hình của việc đồng tiền ngày càng mất giá trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ.

Savinho (87,7 triệu euro): Tính cả các khoản phụ phí, thương vụ này có thể vượt mốc 100 triệu euro. Tottenham gây choáng khi bạo chi vì Tonali và Mateus nhưng họ bỏ ra chừng ấy tiền để sở hữu Savinho gây bất ngờ hơn cả. Mùa trước, Savinho chỉ là nhân tố dự bị ở Man City. Chân chạy cánh này không có suất dự World Cup 2026 cùng tuyển Brazil. Tuy nhiên, HLV De Zerbi vẫn thuyết phục ông chủ Tottenham chốt hạ thương vụ.

Bruno Guimaraes (87,7 triệu euro): Bruno chơi hay trong cả màu áo Newcastle và tuyển Brazil. Arsenal có lý khi "phá két" để nâng cấp tuyến giữa. Điểm đáng ngại duy nhất của Bruno là tiền vệ này đã cận kề ngưỡng 30 tuổi, được dự đoán chỉ chơi tốt trong 2-3 mùa giải tiếp theo.

https://tienphong.vn/10-bom-tan-dat-gia-nhat-he-2026-man-city-choi-tat-tay-vi-hang-tien-ve-post1873457.tpo

Theo Báo điện tử Tiền Phong