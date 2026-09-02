Gìn giữ và phát huy các môn Võ thuật cổ truyền

Việc đưa môn Võ cổ truyền thành nội dung tranh tài chính thức tại Đại hội thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Phú Thọ lần thứ I - năm 2026 không chỉ tạo ra sân chơi lành mạnh, thu hút đông đảo võ sinh tham gia mà còn là bước tiến chiến lược trong hành trình bảo tồn, phát huy tinh hoa võ thuật dân tộc trên quê hương Đất Tổ.

Ban Tổ chức trao Huy chương Vàng cho VĐV Đoàn Thuận Vũ (xã Cẩm Khê) và các VĐV đoạt giải nội dung ngọc trản quyền.

Những năm gần đây, các môn Võ thuật cổ truyền đã dần khẳng định vị thế, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu và được đông đảo người dân trong tỉnh yêu thích, tích cực luyện tập.

Đặc biệt, dấu mốc quan trọng trong năm 2026 là việc môn Võ cổ truyền chính thức được đưa vào chương trình thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh Phú Thọ lần thứ I. Với khoảng 80 vận động viên (VĐV) nam, nữ đến từ các đội tuyển, câu lạc bộ Võ cổ truyền tại các địa phương trong tỉnh, tranh tài ở 19 nội dung thi đấu, bao gồm 4 nội dung quyền và 15 nội dung đối kháng.

Nhìn lại bảng thành tích của giải đấu, không thể không nhắc đến những đóng góp xuất sắc của đoàn thể thao xã Cẩm Khê - nơi đã nuôi dưỡng và tôi luyện nên những tài năng trẻ triển vọng cho võ thuật tỉnh nhà. Tiêu biểu như em Đoàn Thuận Vũ, sinh năm 2012, học sinh trường THCS Sông Thao đã có màn biểu diễn xuất thần ở nội dung ngọc trản quyền, vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để giành Huy chương Vàng (HCV) danh giá.

VĐV tranh tài ở nội dung quyền binh khí nữ.

Trước đó, tài năng trẻ này cũng từng lập cú đúp HCV ở nội dung biểu diễn ngọc trản quyền và nội dung đối kháng nam THCS từ 48 - 52 kg tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ I - năm 2026. Tiếp nối thành công của đồng đội, các VĐV xã Cẩm Khê đã nỗ lực thi đấu, đạt thành tích nổi bật với 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ. Thành tích này là niềm tự hào của thể thao Cẩm Khê, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện TDTT sâu rộng tại địa phương.

Bên cạnh Cẩm Khê, các địa phương và các câu lạc bộ trên toàn tỉnh cũng ghi dấu ấn đậm nét qua các cuộc tranh tài nảy lửa. Tại các nội dung thi đấu, các địa phương đã gặt hái nhiều HCV, khẳng định chất lượng chuyên môn đồng đều.

Cụ thể, ở nội dung quyền binh khí nam, VĐV Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 2003, xã Bình Tuyền) xuất sắc đoạt HCV; nội dung quyền binh khí nữ, Trần Ngọc Yến Nhi (xã Cẩm Khê) giành HCV. Ở nội dung quyền tay không nữ, VĐV Nguyễn Thị Ngân (sinh năm 2011, phường Việt Trì) đã khẳng định bản lĩnh với tấm HCV.

Các nội dung đối kháng nam và nữ cũng chứng kiến những màn so tài mãn nhãn, phân định thứ hạng cao thấp vô cùng kịch tính. Ở các hạng cân của nam, các võ sĩ đến từ xã Thổ Tang đã thể hiện sự thống trị tuyệt đối với các tấm HCV thuộc về: Lê Chí Bách (hạng 48-51kg), Nguyễn Thành An (hạng 54-57kg) và Nguyễn Hoàng Minh Nhật (hạng 57-60kg). Các tấm HCV cũng thuộc về các VĐV Nguyễn Công Sơn xã Đồng Lương (hạng 42-45kg), xã Bình Nguyên với Phạm Vũ Phong (hạng 45-48kg), xã Tiên Lương với Nguyễn Anh Ninh (hạng 51-54kg), xã Liên Sơn với Bùi Đức Lương (hạng 60-64kg) và xã Lập Thạch với Phan Quốc Lộc (hạng 64-68kg).

Các VĐV thi đấu ở nội dung đối kháng.

Trong hệ thống đối kháng nữ, sự kịch tính được đẩy lên cao trào qua từng đòn thế sắc bén. Các võ sĩ xuất sắc bước lên bục cao nhất nhận HCV gồm: Nguyễn Như Quỳnh (xã Bình Tuyền, hạng 35-38kg), Nguyễn Thị Thu Hồng (xã Liên Sơn, hạng 39-42kg), Nguyễn Thị Vân Anh (xã Thổ Tang, hạng 42-45kg), Nguyễn Khánh Chi (phường Việt Trì, hạng 45-48kg), Nguyễn Thanh Trúc (xã Chí Đám, hạng 48-51kg), Nguyễn Thị Hậu (xã Yên Lạc, hạng 51-55kg) và Vi Trần Bảo Ngọc (xã Đồng Lương, hạng 55-57kg).

Sự góp mặt và tranh tài của đông đảo VĐV ở nhiều lứa tuổi, từ các phường trung tâm như Việt Trì đến các xã vùng ven, không chỉ tạo nên không khí sôi nổi cho giải đấu mà còn cho thấy sức sống bền bỉ, sức lan tỏa ngày càng rộng của Võ cổ truyền trong phong trào thể thao quần chúng.

Lãnh đạo Liên đoàn Võ thuật tỉnh trao giải cho các VĐV.

Ông Bạch Văn Nhất - Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật, kiêm Trưởng bộ môn võ cổ truyền tỉnh Phú Thọ cho biết: "Liên đoàn Võ thuật tỉnh Phú Thọ đang quản lý và chỉ đạo hoạt động của 20 đơn vị thành viên trực thuộc, quy tụ nhiều bộ môn võ thuật thế mạnh hoạt động sôi nổi. Trong đó, Taekwondo, Karatedo, Vovinam và đặc biệt là bộ môn Võ cổ truyền đang là những mũi nhọn phát triển mạnh mẽ. Nhiều đơn vị đang duy trì hoạt động rất hiệu quả, tiêu biểu như Võ đường Quang Đức (xã Cẩm Khê) hay Võ đường Cao Bá Nhất (xã Tam Nông)...

Nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện và thi đấu trong thời gian tới, Liên đoàn Võ thuật tỉnh đã xây dựng kế hoạch chi tiết cho các sự kiện thể thao trọng điểm từ nay đến cuối năm 2026. Theo đó, Liên đoàn sẽ tổ chức kỳ thi nâng đai toàn tỉnh cho các trợ giáo, huấn luyện viên cao cấp và võ sư; đồng thời tổ chức Giải vô địch Võ thuật cổ truyền Phú Thọ mở rộng, Giải Dân vũ thể thao Phú Thọ mở rộng. Đặc biệt, sự kiện Đại hội Liên đoàn Võ thuật tỉnh Phú Thọ lần thứ I (nhiệm kỳ 2026 - 2031) sẽ là dấu mốc quan trọng củng cố bộ máy tổ chức.

Chia sẻ về định hướng phát triển, ông Bạch Văn Nhất cho rằng, kiện toàn tổ chức là nhiệm vụ then chốt, song song với đó là nâng cao chất lượng chuyên môn. Liên đoàn vừa tổ chức thành công lớp tập huấn trọng tài Võ cổ truyền toàn tỉnh, góp phần xây dựng đội ngũ trọng tài đáp ứng yêu cầu tổ chức, điều hành các giải đấu.

Thời gian tới, Liên đoàn tiếp tục phối hợp tổ chức các giải giao hữu, giải thành tích cao, tạo điều kiện để VĐV thi đấu, cọ xát, nâng cao bản lĩnh và trình độ chuyên môn. Qua các giải đấu, những nhân tố xuất sắc sẽ được phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng để tham gia các giải Võ thuật cổ truyền toàn quốc; qua đó, từng bước đưa Võ cổ truyền Đất Tổ vươn xa, khẳng định vị thế trên đấu trường thể thao cả nước.

Hương Lan