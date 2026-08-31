U20 Việt Nam chốt danh sách dự Vòng loại U20 châu Á 2027

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Ngày 31/8, huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi đã lựa chọn 23 cầu thủ đội tuyển U20 Việt Nam tham dự bảng C Vòng loại U20 châu Á 2027, diễn ra từ ngày 31/8 đến 6/9 tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ). Đáng chú ý, danh sách có Nguyễn Lê Phát và Đinh Quang Kiệt, những cầu thủ đã có trải nghiệm ở cấp độ U23 và đội tuyển quốc gia.
U20 Việt Nam luyện tập trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ). Ảnh: VFF
Trước khi bước vào Vòng loại U20 châu Á 2027, đội tuyển U20 Việt Nam đã hội quân tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, sau đó có chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Tại đây, thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi trải qua 6 trận đấu tập, qua đó giúp Ban huấn luyện đánh giá lực lượng, hoàn thiện lối chơi và các phương án chuyên môn trước khi trở về Phú Thọ chuẩn bị cho giải đấu.
Trong số 23 cầu thủ được lựa chọn, Nguyễn Lê Phát là một trong những gương mặt đáng chú ý. Tiền vệ này từng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia và là thành viên đội tuyển U23 Việt Nam giành hạng Ba tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026.
Dù đã có những trải nghiệm ở các cấp độ cao hơn, Nguyễn Lê Phát vẫn đủ tuổi tham dự giải đấu U20. Việc tiếp tục khoác áo U20 Việt Nam được kỳ vọng giúp cầu thủ này có thêm cơ hội thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện năng lực chuyên môn.
Đinh Quang Kiệt cũng là sự bổ sung đáng chú ý cho hàng thủ. Cầu thủ này vừa cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2026. Những trải nghiệm trong màu áo đội tuyển quốc gia sẽ giúp Quang Kiệt có thêm bản lĩnh và kinh nghiệm khi trở lại thi đấu ở cấp độ U20.
Tương tự Nguyễn Lê Phát, Đinh Quang Kiệt vẫn đáp ứng điều kiện về độ tuổi để tham dự giải đấu. Việc tiếp tục được trao cơ hội ở đội tuyển trẻ tạo điều kiện để cầu thủ này duy trì quá trình thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và phát triển chuyên môn.
Danh sách chính thức 23 cầu thủ U20 Việt Nam tham dự Vòng loại U20 châu Á 2027. Nguồn: VFF
Bên cạnh hai cầu thủ từng góp mặt ở cấp độ cao hơn, danh sách U20 Việt Nam còn có nhiều gương mặt đã đồng hành cùng đội tuyển trong các đợt tập trung và những giải đấu quốc tế trước đó.
Ở hàng phòng ngự, đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh cùng Lê Huy Việt Anh, Lê Tấn Dũng, Phan Đình Bách, Bùi Duy Đăng và các đồng đội tạo nên những phương án lựa chọn đa dạng cho huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi.
Tuyến giữa gồm những cầu thủ đã có thời gian chuẩn bị cùng đội tuyển như Trần Gia Hưng, Đậu Hồng Phong, Nguyễn Văn Khánh, Trần Hoàng Khanh, Đào Quang Anh và Nguyễn Lê Phát.
Trên hàng công, U20 Việt Nam đặt niềm tin vào Hoàng Trọng Duy Khang, Hoàng Công Hậu, Nguyễn Văn Bách, Trần Gia Bảo, Nguyễn Thiên Phú và Nguyễn Trọng Đức Vũ. Nhiều cầu thủ trong số này đã được Ban huấn luyện tạo điều kiện thi đấu, thử nghiệm trong các trận đấu tập tại Nhật Bản.
Theo lịch thi đấu, U20 Việt Nam sẽ ra quân tại bảng C gặp U20 Triều Tiên vào ngày 31/8. Sau đó, đội lần lượt đối đầu U20 Palestine vào ngày 3/9 và U20 Iran vào ngày 6/9.
Với quá trình chuẩn bị qua nhiều giai đoạn cùng lợi thế thi đấu trên sân nhà, U20 Việt Nam hướng tới mục tiêu cạnh tranh suất góp mặt tại Vòng chung kết U20 châu Á 2027.
Theo nhandan.vn
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