Thái Lan lần đầu giành vé dự Olympic sau chức vô địch bóng chuyền nữ châu Á

Tối 30/8, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan vượt qua chủ nhà Trung Quốc với tỷ số 3-2 trong trận chung kết kịch tính, qua đó lần thứ tư vô địch châu Á và lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự Olympic Los Angeles 2028.

Bóng chuyền nữ Thái Lan sẽ lần đầu góp mặt ở sân chơi thể thao lớn nhất thế giới Olympic. Ảnh: AVC

Trận chung kết Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2026 diễn ra hấp dẫn khi hai đội liên tục tạo ra những màn bám đuổi về điểm số. Với lợi thế sân nhà, Trung Quốc được đánh giá cao hơn, nhưng Thái Lan cho thấy sự chuẩn bị tốt và nhập cuộc đầy chủ động.

Trong set 1, Thái Lan tổ chức tấn công hiệu quả, đặc biệt ở những tình huống phối hợp nhanh và đánh biên. Pornpun điều phối tốt các mũi tấn công, trong khi Sasipapron liên tục ghi điểm giúp đội khách duy trì thế trận cân bằng. Ở thời điểm cuối set, Thái Lan thi đấu ổn định hơn và giành chiến thắng 25-20.

Trung Quốc lập tức đáp trả ở set 2. Wu Mengjie và Zhuang Yushan phát huy khả năng tấn công, trong khi Thái Lan gặp nhiều vấn đề ở bước 1. Điều này khiến khả năng tổ chức tấn công của đội bóng Đông Nam Á bị ảnh hưởng đáng kể. Trung Quốc nhanh chóng tạo khoảng cách và thắng 25-11, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Các cô gái Trung Quốc đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Ảnh: AVC

Set 3 tiếp tục chứng kiến màn giằng co quyết liệt. Thái Lan từng bị dẫn 2-7 nhưng vùng lên mạnh mẽ, lần lượt vượt lên dẫn 16-13, 19-16 và 22-19. Tuy nhiên, Trung Quốc không buông xuôi, san bằng tỷ số 22-22 rồi tiếp tục bám đuổi đến 23-23.

Trong những điểm số quyết định, đội chủ nhà tận dụng tốt cơ hội để thắng 25-23, qua đó dẫn ngược 2-1.

Bị đẩy vào thế khó, Thái Lan thi đấu đầy quyết tâm ở set 4. Đội bóng Đông Nam Á sớm tạo cách biệt 7-3, rồi 13-7 và 20-14. Những pha phối hợp nhanh cùng khả năng tấn công đa dạng giúp Thái Lan kiểm soát thế trận trước khi thắng 25-18, đưa trận chung kết vào set 5.

Set quyết định diễn ra căng thẳng. Trung Quốc dẫn 6-4 nhưng Thái Lan kiên trì bám đuổi, sau đó vượt lên dẫn 7-6 và 9-7. Càng về cuối, Thái Lan càng cho thấy sự ổn định trong khi khả năng tấn công của Wu Mengjie bên phía Trung Quốc không còn hiệu quả như những set đầu.

Sasipapron tiếp tục là điểm sáng của Thái Lan khi ghi nhiều điểm quan trọng. Cùng với Thatdao, chủ công này giúp đội bóng Đông Nam Á tạo cách biệt 12-9 trước khi khép lại set đấu với chiến thắng 15-10.

Các cô gái Thái Lan càng thi đấu càng quyết liệt. Ảnh: AVC

Thắng chung cuộc 3-2, Thái Lan đăng quang Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2026. Đây là lần thứ tư đội tuyển nữ Thái Lan vô địch châu Á, trong đó có ba lần đánh bại Trung Quốc ở trận chung kết.

Đặc biệt, chức vô địch năm nay mang ý nghĩa lịch sử khi giúp Thái Lan lần đầu tiên giành quyền tham dự Olympic. Tại Olympic Los Angeles 2028, bóng chuyền nữ Thái Lan sẽ lần đầu góp mặt ở sân chơi thể thao lớn nhất thế giới.

Với Trung Quốc, đội tuyển nữ nước này vẫn giữ kỷ lục 13 lần vô địch châu Á nhưng tiếp tục phải chờ cơ hội trở lại ngôi vị cao nhất của bóng chuyền nữ châu lục sau lần đăng quang gần nhất vào năm 2015.

Theo nhandan.vn