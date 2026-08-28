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Việt Nam đăng cai bảng C vòng loại U20 châu Á 2027

Tổng Công ty Viễn thông Viettel trở thành nhà tài trợ chính bảng C vòng loại U20 châu Á 2027, diễn ra tại sân Việt Trì, từ ngày 31/8 đến 6/9, với sự tham dự của bốn đội Việt Nam, Iran, Palestine và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Việt Nam đăng cai bảng C vòng loại U20 châu Á 2027

Đại diện VFF tặng hoa cho nhà tài trợ. Ảnh: Minh Giang

Sáng 28/8 tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Tổng Công ty Viễn thông Viettel tổ chức lễ ký kết, công bố nhà tài trợ chính bảng C vòng loại Giải bóng đá vô địch U20 châu Á 2027.

Đây là lần đầu tiên Viettel đồng hành cùng một bảng đấu vòng loại ở cấp độ U20 châu Á, trong bối cảnh bóng đá Việt Nam tiếp tục đặt trọng tâm vào việc xây dựng lực lượng kế cận cho các đội tuyển quốc gia.

Bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 sẽ diễn ra từ ngày 31/8 đến 6/9 tại sân vận động Việt Trì, Phú Thọ. Đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam cọ xát quốc tế và thể hiện khả năng trong cuộc đua giành quyền đi tiếp.

Theo thỏa thuận hợp tác, toàn bộ các trận đấu tại bảng C sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền thông chính thức của VFF và ứng dụng TV360. Đáng chú ý, các thuê bao Viettel được miễn phí hoàn toàn dung lượng data 4G và 5G khi theo dõi trực tiếp các trận đấu trên ứng dụng này.

28-8-2.jpgPhó Tổng Thư ký VFF Nguyễn Thanh Hà. Ảnh: Minh Giang

Phó Tổng Thư ký VFF Nguyễn Thanh Hà cho rằng, sự đồng hành của doanh nghiệp không chỉ hỗ trợ công tác tổ chức mà còn mang thêm động lực cho các cầu thủ trẻ.

“Bóng đá trẻ luôn là nền tảng trong chiến lược phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam. Việc Viettel đồng hành cùng vòng loại U20 châu Á 2027 - bảng C không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công tác tổ chức mà còn tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trẻ trên hành trình chinh phục đỉnh cao châu lục”, bà Nguyễn Thanh Hà khẳng định.

Về phía nhà tài trợ, ông Mai Như Ngọc, Phó Giám đốc TV360 nhấn mạnh đội tuyển U20 quốc gia là lực lượng kế cận có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai bóng đá Việt Nam. Trong vai trò nhà tài trợ chính và đơn vị phát sóng giải đấu, TV360 kỳ vọng mang các trận đấu đến gần hơn với người hâm mộ, đồng thời góp phần tạo thêm sự quan tâm và động lực cho thế hệ cầu thủ trẻ.

Việc vòng loại U20 châu Á 2027 được tổ chức trên sân nhà cũng mở ra cơ hội để người hâm mộ trực tiếp đồng hành cùng đội tuyển U20 Việt Nam. Với sự chuẩn bị về tổ chức, truyền hình và sự đồng hành của nhà tài trợ, bảng C được kỳ vọng sẽ tạo nên một tuần lễ bóng đá trẻ sôi động tại Việt Trì.

Quan trọng hơn, phía sau một giải đấu vòng loại là mục tiêu dài hạn: tìm kiếm, thử thách và nuôi dưỡng những cầu thủ có thể trở thành lực lượng nòng cốt của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Lịch thi đấu bảng C

Ngày 31/8

16 giờ: Iran vs Palestine19 giờ: Việt Nam vs Triều Tiên

Ngày 3/9

16 giờ: Triều Tiên vs Iran19 giờ: Palestine vs Việt Nam

Ngày 6/9

16 giờ: Triều Tiên vs Palestine19 giờ: Iran vs Việt Nam

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Tổng Công ty Viễn thông Viettel Châu Á Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Triều Tiên Nhà tài trợ Việt Trì U20 Việt Nam Palestine Iran Đăng cai
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