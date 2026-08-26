U9 HVL Sơn La lần đầu vô địch Giải bóng đá U9 toàn quốc

Bàn phản lưới nhà của Duy Khoa giúp U9 HVL Sơn La đánh bại U9 Sông Lam Nghệ An với tỷ số 1-0 trong trận chung kết, qua đó lần đầu đăng quang Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2026.

Đội bóng U9 HVL Sơn La nâng cao chiếc cúp vô địch. (Ảnh: Ban tổ chức)

Chiều 25/8, tại Nhà thi đấu Trường Liên cấp Thành phố Giáo dục Quốc tế IEC Quảng Ngãi, trận chung kết Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2026 diễn ra giữa U9 Sông Lam Nghệ An và U9 HVL Sơn La, trước khi Ban tổ chức tiến hành lễ bế mạc và trao giải.

Đây là cuộc đối đầu giữa U9 Sông Lam Nghệ An, đội bóng giàu truyền thống tại sân chơi U9, và U9 HVL Sơn La, tân binh của giải. Hai đội nhập cuộc với sự thận trọng nhưng nhanh chóng tạo nên thế trận cân bằng, với những pha tranh chấp quyết liệt và các tình huống tấn công về phía khung thành đối phương.

U9 Sông Lam Nghệ An có phần chủ động hơn trong những phút đầu, song U9 HVL Sơn La cho thấy sự tự tin và khả năng tổ chức tốt. Thế trận giằng co được duy trì trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng cả hai đội đều không thể tìm được bàn thắng sau 38 phút.

Khi trận đấu tưởng như phải được quyết định bằng loạt sút luân lưu, bước ngoặt bất ngờ xuất hiện ở phút 39. Từ một tình huống bóng lập bập trong khu vực nguy hiểm, Duy Khoa của U9 Sông Lam Nghệ An vô tình đưa bóng về lưới nhà, giúp U9 HVL Sơn La vượt lên dẫn 1-0.

Khoảng thời gian còn lại không đủ để U9 Sông Lam Nghệ An tìm được bàn gỡ. Giành chiến thắng tối thiểu, U9 HVL Sơn La chính thức trở thành tân vương của Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2026. Trong khi đó, U9 Sông Lam Nghệ An tiếp tục lỡ hẹn với chức vô địch ở sân chơi U9.

Hai đội U9 H.Y.S Hà Nội và U9 Văn Tâm Đồng Nai đồng hạng ba sau khi dừng bước ở bán kết.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức cũng trao các danh hiệu cá nhân. Nguyễn Thanh Bình (U9 HVL Sơn La) được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải; Nguyễn Thành Huy (U9 Sông Lam Nghệ An) nhận danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất; Tăng Đức Phúc (U9 Sông Lam Nghệ An) giành danh hiệu Vua phá lưới với 10 bàn thắng.

U9 Sông Lam Nghệ An nhận Giải phong cách Toyota, trong khi Giải phong cách Động Lực thuộc về U9 H.Y.S Hà Nội.

Kết quả chung cuộc, U9 HVL Sơn La vô địch; U9 Sông Lam Nghệ An giành giải Nhì; U9 Văn Tâm Đồng Nai và U9 H.Y.S Hà Nội đồng hạng Ba.

Theo nhandan.vn