Chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 sẽ khai mạc vào sáng 30/8

Ngày 25/8, Ban tổ chức Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” tỉnh Phú Thọ tổ chức họp triển khai kế hoạch tổ chức chương trình năm 2026. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đây là năm thứ hai tỉnh hưởng ứng chương trình đi bộ quy mô toàn quốc do Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an phát động. Sự kiện hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh 2/9. Theo kế hoạch, chương trình sẽ đồng loạt diễn ra tại 34 tỉnh, thành phố, vào 6 giờ, Chủ nhật, ngày 30/8/2026.

Theo đó, tại điểm cầu Phú Thọ (sân vận động Trường Đại học Hùng Vương) và điểm cầu các xã, phường, Lễ chào cờ sẽ được tổ chức đồng loạt vào đúng 6 giờ 00 phút, hòa chung khung giờ Lễ Thượng cờ cấp quốc gia tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phát biểu chủ trì hội nghị.

Dự kiến tại điểm cầu cấp tỉnh có khoảng 3.500 đại biểu và Nhân dân tham dự, gồm: Lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể; cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh; cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Hùng Vương; cán bộ, giáo viên, học sinh các trường THPT; thành viên Câu lạc bộ chạy bộ phong trào tỉnh Phú Thọ (Runners 19) cùng đông đảo Nhân dân.

Cung đường đi bộ dài khoảng 1,7km, xuất phát từ sân vận động Trường Đại học Hùng Vương, di chuyển theo đường nội bộ ra đường Nguyễn Tất Thành, qua cổng Bệnh viện Sản Nhi và quay về điểm xuất phát. Đại biểu và Nhân dân tham dự được khuyến khích mặc áo cờ đỏ sao vàng, qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết.

Chương trình hướng tới mục tiêu “10 tỷ bước xanh”, lan tỏa thông điệp rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống văn minh, giảm phát thải khí carbon và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, hoạt động đồng diễn và chào cờ quy mô lớn trên toàn quốc lần này cũng hướng tới mục tiêu thiết lập Kỷ lục Guinness thế giới mới.

Giao diện trang chủ Cổng đăng ký và ghi nhận thành tích trực tuyến của chương trình tại địa chỉ cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn

Cổng đăng ký và ghi nhận thành tích trực tuyến của Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 đã chính thức vận hành tại địa chỉ: cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn. Ban Tổ chức kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân chủ động đăng ký, kết nối thiết bị theo dõi vận động để cùng tích lũy từng “bước chân xanh” cho hành trình chung của đất nước.

Thành viên Ban tổ chức khảo sát khu vực dự kiến tổ chức điểm cầu cấp tỉnh.

Tại tỉnh Phú Thọ, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực, chủ trì xây dựng kịch bản, khảo sát lộ trình và điều phối chung. Công an tỉnh chịu trách nhiệm phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Sở Y tế bố trí lực lượng, phương tiện y tế cấp cứu. Trường Đại học Hùng Vương đảm bảo cơ sở vật chất điểm cầu cấp tỉnh. UBND các xã, phường chủ động xây dựng phương án hưởng ứng, huy động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia.

Đinh Vũ