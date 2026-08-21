Lần đầu lên tuyển, Thu Phương hướng tới những sân khấu lớn của bóng đá nữ

Lần đầu được triệu tập lên đội tuyển nữ Việt Nam, hậu vệ Trần Thị Thu Phương không giấu được niềm vui và hạnh phúc. Cầu thủ sinh năm 2002 của Than Khoáng Sản Việt Nam đang nỗ lực thích nghi với môi trường mới, hoàn thiện chuyên môn và hướng tới mục tiêu góp mặt trong danh sách thi đấu của đội tuyển.

Hậu vệ Trần Thị Thu Phương nỗ lực tập luyện cùng các đồng đội. Ảnh: VFF

Thu Phương chia sẻ về quá trình tập luyện trên tuyển quốc gia: “Các bài tập mà Ban huấn luyện đang cho chúng tôi tập có cường độ cao hơn ở câu lạc bộ. Điều đó giúp tôi hoàn thiện hơn về kỹ thuật, chơi bóng, kiểm soát bóng và đỡ bóng. Lên đội tuyển, cường độ cao hơn nhiều và bắt buộc tôi phải tư duy nhiều hơn”.

Đây là lần đầu Thu Phương được triệu tập lên đội tuyển nữ Việt Nam. Cô thừa nhận có chút lo lắng, hồi hộp trong những ngày đầu, nhưng nhanh chóng hòa nhập nhờ sự động viên, chỉ bảo của các đàn chị.

Đang thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh phải, Thu Phương cũng có thể đảm nhiệm vai trò tiền đạo khi cần thiết. Kinh nghiệm thi đấu ở nhiều vị trí giúp cầu thủ Than Khoáng Sản Việt Nam có thêm sự linh hoạt trong quá trình cạnh tranh vị trí.

“Mục tiêu xa hơn của tôi là được có tên trong danh sách tham dự và đi thi đấu cùng đội tuyển”, Thu Phương chia sẻ.

Trong quá trình hoàn thiện bản thân, Huỳnh Như là cầu thủ mà Thu Phương ngưỡng mộ và muốn học hỏi, đặc biệt về kỹ thuật. Ở đợt tập trung này, cô cũng dành sự quan tâm tới những đàn chị như Bích Thùy, Hải Yến để tích lũy thêm kinh nghiệm.

Thu Phương xác định chuyền bóng và tạt bóng là những kỹ năng cần tiếp tục cải thiện. Theo cô, việc được tập luyện trong môi trường đội tuyển là cơ hội quý để khắc phục hạn chế, nâng cao chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm.

Không dừng ở mục tiêu cạnh tranh một vị trí trong đội tuyển, Thu Phương còn hướng tới ước mơ được thi đấu tại những sân khấu lớn của bóng đá thế giới.

“Ước mơ của tôi cũng là một ngày được chơi ở đấu trường lớn”, Thu Phương bày tỏ.

Từ lần đầu được triệu tập, Trần Thị Thu Phương đang từng bước thích nghi với môi trường mới, tích lũy kinh nghiệm và nỗ lực hoàn thiện bản thân để biến những mục tiêu phía trước thành hiện thực.

Hiện tại, mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam là hướng tới ASIAD 2026 sẽ diễn ra tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19/9 đến 4/10, trong khi môn bóng đá nữ khởi tranh sớm từ ngày 14/9 và kết thúc vào ngày 2/10.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan. Đây được đánh giá là một trong những bảng đấu khó khi quy tụ nhiều đội tuyển có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm tại đấu trường châu lục.

Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ tập luyện trong nước, kết hợp thi đấu giao hữu trước khi sang nước ngoài tập huấn nhằm hoàn thiện chuyên môn trước ngày lên đường dự giải.

Theo nhandan.vn