HLV Kim Sang-sik tự hào vì tuyển Việt Nam vào chung kết gặp Thái Lan

Sau khi vượt qua Malaysia với tổng tỷ số 4-0 để giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik đánh giá tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn tiến bộ rõ rệt ở trận lượt về. Chiến lược gia người Hàn Quốc gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ và người hâm mộ, đồng thời hướng sự tập trung cho trận chung kết gặp tuyển Thái Lan.

HLV Malaysia không bất ngờ với cách dùng người của tuyển Việt Nam

Ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình tối 19-8, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước tuyển Malaysia nhờ cú đúp của tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Chung cuộc sau 2 lượt trận, thầy trò HLV Kim Sang-sik vượt qua Malaysia với tổng tỷ số 4-0 để tiến vào chung kết ASEAN Cup 2026 và sẽ tranh ngôi vô địch với tuyển Thái Lan.

HLV Tan Cheng Hoe tại buổi họp báo sau trận đấu. Ảnh: Ngọc Tú

Tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ cảm xúc sau khi tuyển Malaysia thất bại trước tuyển Việt Nam ở bán kết ASEAN Cup 2026.

“Đầu tiên, tôi muốn nói rằng bản thân rất tự hào về tinh thần cống hiến của các cầu thủ. Tôi tin rằng sau những trận đấu như thế này, các cầu thủ trẻ tuyển Malaysia sẽ có bước phát triển hơn”, HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ.

Nói thêm về đội bóng của mình, HLV Tan Cheng Hoe cho biết: “Trên cương vị HLV, tôi tự tin rằng với các cầu thủ trẻ hiện nay, bóng đá Malaysia sẽ có sự phát triển trong tương lai”.

Đáng chú ý, HLV Tan Cheng Hoe khẳng định không bất ngờ về những thay đổi nhân sự của tuyển Việt Nam. "Chúng tôi biết tuyển Việt Nam sẽ xoay tua lực lượng, cho một số cầu thủ chủ chốt nghỉ ngơi và tung vào sân trong hiệp 2. Ở trận chung kết, hai đội đều có lợi thế riêng. Xét trên từng cầu thủ, đôi bên cũng khá cân bằng”, HLV trưởng Malaysia nhận định.

Tuyển Việt Nam sẽ hồi phục tốt nhất để đấu Thái Lan

Trong khi đó, mở đầu buổi họp báo, HLV Kim Sang-sik gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ về chiến thắng trước tuyển Malaysia và hơn 37.000 khán giả đã tới sân vận động Mỹ Đình cổ vũ hết mình cho tuyển Việt Nam.

“Tuyển Việt Nam đã chơi tốt hơn rất nhiều so với trận lượt đi. Chúng tôi đã cải thiện những thiếu sót gặp phải ở trận trước thông qua sự phân tích kỹ càng. Sau trận lượt đi, chúng tôi mất một ngày để di chuyển và chỉ còn một ngày để chuẩn bị cho trận lượt về nên Ban huấn huyện đã tiến hành xoay tua lực lượng”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

HLV Kim Sang-sik vui mừng khi tuyển Việt Nam lọt vào chung kết ASEAN Cup 2026. Ảnh: Ngọc Tú

Đánh bại Malaysia để vào chung kết, HLV Kim Sang-sik có lần thứ 2 liên tiếp đối đầu với Thái Lan ở giải đấu. Chiến lược gia người Hàn Quốc cho răng, ông rất vinh dự khi tuyển Việt Nam lọt vào chung kết ASEAN Cup 2026 và sẽ gặp lại tuyển Thái Lan giống như cách đây 2 năm.

“Tôi đã theo dõi trận bán kết lượt về giữa tuyển Thái Lan và Singapore. Sắp tới, chúng tôi sẽ di chuyển sang Thái Lan và cũng không có nhiều thời gian chuẩn bị cho trận đấu, nên việc quan trọng nhất lúc này là làm sao để các cầu thủ hồi phục và đạt thể trạng tốt”.

HLV Kim Sang-sik và Xuân Son tham dự họp báo sau trận đấu. Ảnh: Ngọc Tú

Chia sẻ về việc sử dụng Đình Bắc trong 90 phút thi đấu, HLV Kim Sang-sik cho biết: “Hôm nay, chúng tôi đã tổ chức sinh nhật cho Đình Bắc. Dĩ nhiên, không phải vì sinh nhật mà cậu ấy thi đấu trọn vẹn cả trận. Đình Bắc là một cầu thủ trẻ, có nguồn năng lượng dồi dào vì thế tôi sử dụng cậu ấy trọn vẹn 90 phút. Xuân Son và Đình Bắc đã thể hiện hết mình khi thi đấu. Các cầu thủ khác cũng nỗ lực hết mình vì tuyển Việt Nam. Tôi tin rằng sự cạnh tranh lành mạnh giữa Xuân Son và Đình Bắc trong cuộc đua Vua phá lưới sẽ giúp tuyển Việt Nam mạnh hơn. Trong khi đó, sự có mặt của Văn Vĩ và Tuấn Tài sẽ giúp tuyển Việt Nam có nhiều lựa chọn hơn trong trận chung kết sắp tới”.