Tuyển Việt Nam thiết lập nhiều kỷ lục ấn tượng

Đánh bại Malaysia 2-0 ở trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình tối 19-8, tuyển Việt Nam giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026 với tổng tỷ số 4-0.

Chiến thắng này không chỉ đưa thầy trò HLV Kim Sang-sik tiến gần chức vô địch mà còn thiết lập nhiều kỷ lục ấn tượng.

Tấm vé vào chung kết cũng đánh dấu lần thứ ba liên tiếp tuyển Việt Nam góp mặt ở trận đấu cuối cùng của ASEAN Cup và đây là thành tích chưa từng xuất hiện trong lịch sử giải đấu. Tuyển Việt Nam từng vào chung kết năm 2022 nhưng để thua Thái Lan, trước khi đánh bại chính đối thủ này ở chung kết năm 2024 để đăng quang.

Tuyển Việt Nam lập kỷ lục chưa từng có, tái đấu Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026. Ảnh: Ngọc Tú

Nếu tính 5 kỳ ASEAN Cup gần nhất, tuyển Việt Nam đã có tới 4 lần góp mặt ở chung kết và giành 2 chức vô địch. Đáng chú ý hơn, cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan tại ASEAN Cup 2026 sẽ là lần thứ 3 liên tiếp hai đội gặp nhau ở trận đấu quyết định chức vô địch.

Bên cạnh đó, sau khi vượt qua Malaysia, tuyển Việt Nam nối dài chuỗi trận bất bại dưới thời HLV Kim Sang-sik lên 24 trận. Thành tích này vượt qua kỷ lục 21 trận bất bại mà Thái Lan từng thiết lập trong giai đoạn 1995-1996 để trở thành chuỗi bất bại dài nhất trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á.

Ngoài ra, chiến thắng trước Malaysia còn giúp bóng đá Việt Nam giải được bài toán từng khiến người hâm mộ ám ảnh. Trong hai lần gặp Malaysia ở bán kết ASEAN Cup vào các năm 2010 và 2014, tuyển Việt Nam đều phải dừng bước. Ở chiều ngược lại, Malaysia tiếp tục nối dài chuỗi trận không thắng tuyển Việt Nam lên 12 trận, trong đó có 11 thất bại. Đội bóng này cũng trở thành đội có số lần thất bại tại bán kết ASEAN Cup nhiều nhất với 9 lần.

Cũng sau chiến thắng trước Malaysia, tuyển Việt Nam tiếp tục đón tin vui trên bảng xếp hạng FIFA. Theo tính toán của Football-ranking dựa trên hệ thống tính điểm FIFA, đội bóng của HLV Kim Sang Sik được cộng thêm 1,83 điểm. Kết quả này giúp tuyển Việt Nam tăng một bậc, lên vị trí thứ 98 thế giới với 1.234,34 điểm. Đây là bước tiến đáng chú ý của “Những chiến binh sao vàng”, sau khi từng tụt xuống hạng 119 thế giới vào tháng 10-2024.

Thứ hạng 92 thế giới vào tháng 8-2021 hiện vẫn là thành tích tốt nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Với phong độ hiện tại, tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội tiếp tục cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

Tuyển Việt Nam tiếp tục đón tin vui trên bảng xếp hạng FIFA. Ảnh: Ngọc Tú

Tại Đông Nam Á, Thái Lan vẫn giữ vị trí số một khu vực. Tuy nhiên, thất bại trước Singapore ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 khiến “Voi chiến” bị trừ 3,4 điểm, qua đó tụt một bậc xuống hạng 92 thế giới với 1.254,93 điểm. Khoảng cách giữa Việt Nam và Thái Lan hiện là hơn 20 điểm. Nếu vượt qua đối thủ này sau hai lượt trận chung kết ASEAN Cup 2026, thầy trò HLV Kim Sang Sik có cơ hội tích lũy thêm điểm số và cải thiện đáng kể thứ hạng FIFA.

Hiện tuyển Việt Nam chỉ còn kém đội đứng thứ 97 là Guatemala khoảng 4 điểm. Nếu tiếp tục duy trì thành tích tích cực ở chung kết, “Những chiến binh sao vàng” hoàn toàn có thể hướng tới một vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng thế giới.

Trận chung kết lượt đi sẽ diễn ra trên sân Rajamangala ngày 22-8, trước khi hai đội tái đấu tại Mỹ Đình ngày 26-8. Nếu bảo vệ thành công chức vô địch, tuyển Việt Nam sẽ lần đầu tiên đăng quang ASEAN Cup trong hai kỳ liên tiếp.

https://hanoimoi.vn/tuyen-viet-nam-thiet-lap-nhieu-ky-luc-an-tuong-1217370.html

Theo hanoimoi.vn