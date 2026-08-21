Ba liên đoàn châu lục gây sức ép lên Chủ tịch FIFA

Các liên đoàn bóng đá lớn ở châu Âu, châu Á và Bắc - Trung Mỹ đang cân nhắc khả năng bỏ phiếu bất tín nhiệm Chủ tịch FIFA Gianni Infantino giữa tranh cãi về quản trị và kế hoạch thương mại World Cup.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xuất hiện tại lễ nhậm chức của Tổng thống Colombia Abelardo De La Espriella đầu tháng 8-2026. Ảnh: Reuters

Reuters đưa tin các liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), châu Á (AFC) và khu vực Bắc-Trung Mỹ (CONCACAF) đang thảo luận khả năng thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, sau phản ứng mạnh liên quan đề xuất bán cổ phần thương mại của World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân.

UEFA cho rằng hoạt động lãnh đạo và quản trị FIFA cần được xem xét toàn diện và không nên loại trừ bất kỳ phương án nào. CONCACAF cũng dẫn lại tuyên bố chung với UEFA và AFC, trong đó ba tổ chức cho rằng ban lãnh đạo FIFA đã vi phạm nghiêm trọng niềm tin.

Sức ép đối với ông Infantino gia tăng sau khi kế hoạch bán cổ phần thiểu số trong một pháp nhân thương mại mới đổ vỡ. Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh FIFA dự kiến doanh thu giai đoạn 2023-2026 vượt 15 tỷ USD, phần lớn đến từ World Cup 2026.

Khủng hoảng tiếp tục trầm trọng hơn trong tuần này khi Giám đốc điều hành FIFA Kevin Lamour rời vị trí. Ông Lamour từng chỉ trích kế hoạch đầu tư và cho rằng nhân viên FIFA bị đánh lừa về dự án.

Phó Chủ tịch FIFA Sandor Csanyi sau đó rút lại sự ủng hộ đối với ông Infantino, cho rằng việc ông Lamour rời vị trí là “giọt nước tràn ly”.

Dù vậy, Chủ tịch FIFA vẫn nhận được sự ủng hộ đáng kể từ Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) và một số liên đoàn thành viên. Chủ tịch CAF Patrice Motsepe cho biết ông Infantino tiếp tục nhận được sự ủng hộ của châu Phi. Sáu liên đoàn bóng đá Arab, trong đó có Qatar và Morocco, cũng công khai ủng hộ ông.

Những bên muốn thúc đẩy bỏ phiếu bất tín nhiệm lo ngại một nỗ lực thất bại có thể giúp ông Infantino củng cố vị thế trước cuộc bầu cử năm tới. Hiện chưa có ứng viên nào công khai tranh cử trước hạn chót đề cử ngày 18-11.

Sức ép cũng lan sang các câu lạc bộ. European Football Clubs, tổ chức đại diện hơn 800 CLB, cảnh báo các đội bóng thành viên có thể từ chối tham dự các kỳ Club World Cup trong tương lai nếu những vấn đề về quản trị và quan hệ với FIFA không được giải quyết.

Trong khi đó, hàng chục tổ chức người hâm mộ trên thế giới đã phát động chiến dịch #InfantinoOut, kêu gọi ông Infantino từ chức và cải tổ FIFA. Các nhóm này cũng chỉ trích giá vé World Cup 2026, cho rằng FIFA không tham vấn người hâm mộ trước khi đưa ra mức giá kỷ lục.

Theo điều lệ FIFA, Hội đồng FIFA có thể triệu tập Đại hội bất thường bất cứ lúc nào và phải thực hiện nếu nhận được yêu cầu bằng văn bản của ít nhất 1/5 trong số 211 liên đoàn thành viên.

Trong lịch sử 122 năm, FIFA chưa từng tổ chức bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với một chủ tịch đương nhiệm.

FIFA cho biết sẽ không ủng hộ bất kỳ quy trình nào liên quan đến bầu chủ tịch nếu không phù hợp với điều lệ, các thủ tục dân chủ và khuôn khổ quản trị của tổ chức.

https://hanoimoi.vn/ba-lien-doan-chau-luc-gay-suc-ep-len-chu-tich-fifa-1217528.html

Theo hanoimoi.vn