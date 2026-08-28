U23 Việt Nam, tuyển nữ Việt Nam được “tiếp lửa” trước thềm ASIAD 2026

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U23 Việt Nam và tuyển bóng đá nữ nhận động viên từ chương trình “Tiếp lửa bóng đá Việt Nam” trước khi tranh tài tại ASIAD 2026 diễn ra ở Nhật Bản.
Đội tuyển bóng đá nữ hướng tới Asiad 20 với nhiều thách thức.
Tuyển nữ Việt Nam và U23 Việt Nam là đại diện cho bóng đá Việt Nam tranh tài tại ASIAD 2026 khởi tranh từ giữa tháng 9/2026 tại Aichi và Nagoya, Nhật Bản. Vì vậy, 2 đội bóng này nhận được động viên, khích lệ từ chương trình “Tiếp lửa bóng đá Việt Nam” được VFF và Herbalife Việt Nam tổ chức, nhằm tiếp thêm động lực trước thềm kỳ đại hội thể thao châu lục.
Ở ASIAD 2026, U23 Việt Nam chung bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Đội bóng được HLV Kim Sang Sik giao cho HLV Đinh Hồng Vinh tạm quyền dẫn dắt nhận chỉ tiêu vượt qua vòng bảng.
Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam ở bảng A cùng Nhật Bản, Đài Loan và Thái Lan. Chủ nhà Nhật Bản nghiễm nhiên là ứng viên giành vé đầu tiên, 2 trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan vì vậy có ý nghĩa then chốt đến cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.
Theo VFF và đối tác đồng hành, “Tiếp lửa bóng đá Việt Nam” là chương trình được triển khai với mong muốn tiếp thêm động lực và hỗ trợ các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào những giải đấu quan trọng tại châu Á trong năm 2026.
Hiện tại, 144 cầu thủ thuộc các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đang nhận tài trợ sản phẩm, đồng thời nhiều khóa huấn luyện về dinh dưỡng thể thao và thể chất được Mạnh thường quân chuyên về dinh dưỡng này tổ chức nhằm hỗ trợ cầu thủ phát huy tối đa tiềm năng.
Tại ASIAD 2026, môn bóng đá nam diễn ra từ ngày 15/9 đến 3/10, còn bóng đá nữ diễn ra từ 14/9 đến 2/10.
https://tienphong.vn/u23-viet-nam-tuyen-nu-viet-nam-duoc-tiep-lua-truoc-them-asiad-2026-post1871866.tpo
Theo Báo điện tử Tiền phong
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