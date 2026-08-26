Huấn luyện viên Kim Sang-sik nói gì trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026?

HLV Anthony Hudson cho các cầu thủ Thái Lan xem lại cảnh tuyển Việt Nam ăn mừng trong trận lượt đi trên sân Rajamangala để khơi dậy sự tự tin và quyết tâm ngược dòng ở Mỹ Đình. Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik khẳng định tuyển Việt Nam sẽ cố gắng thi đấu hết mình để mang tới niềm vui cho khán giả.

Tuyển Thái Lan quyết tâm giành chiến thắng

Sau trận chung kết lượt đi, tuyển Thái Lan có chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình trước tuyển Việt Nam. Chia sẻ tại buổi họp báo ngày 25-8, HLV Anthony Hudson gửi lời cảm ơn đến sự hỗ trợ của chủ nhà Việt Nam, đồng thời cho biết mục tiêu của tuyển Thái Lan ở trận chung kết lượt về là giành chiến thắng.

HLV Anthony Hudson tham dự buổi họp báo trưa 25-8. Ảnh: Ngọc Tú

Ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trên sân Rajamangala. Sau trận đấu HLV Anthony Hudson đã cho các cầu thủ Thái Lan xem lại cảnh tuyển Việt Nam ăn mừng các bàn thắng để có thêm tự tin, động lực hướng tới trận lượt về.

“Bóng đá là một sân chơi của cảm xúc và cần hành trình dài để đi đến kết quả. Ở lượt đi, tuyển Thái Lan đã chơi tốt, còn tuyển Việt Nam cũng là một đối thủ mạnh. Tôi muốn các cầu thủ tự tin vào bản thân, thể hiện được năng lực, bản lĩnh của mình trong trận đấu ngày mai tại Mỹ Đình”, HLV Anthony Hudson chia sẻ.

Ở ASEAN Cup 2024, tuyển Thái Lan đã thua tuyển Việt Nam ở chung kết và sau 9 tháng, HLV Masatada Ishii mất việc. Trước câu hỏi về nếu cũng thua trận chung kết AFF Cup 2026 sẽ mở ra một kịch bản tương tự cho mình, HLV tuyển Thái Lan bày tỏ không lo lắng về tương lai.

“ASEAN Cup 2026 là một giải đấu hay nhưng cũng nhiều khó khăn cho chúng tôi. Tuyển Thái Lan không có sự chuẩn bị kỹ cho giải đấu này. Chúng tôi đang thua tuyển Việt Nam 2 bàn nhưng mọi người hãy chờ đợi vào màn trình diễn của tuyển Thái Lan vào ngày mai”, Anthony Hudson bảy tỏ.

Tuyển Việt Nam sẽ viết nên lịch sử

Trong khi đó, chia sẻ về mục tiêu của tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt về, HLV Kim Sang-sik cho biết: “Ngày mai sẽ là trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam tại giải đấu này. Chúng tôi đã có 2 tháng chuẩn bị cho giải đấu này. Ngày mai sẽ là trận đấu đi vào lịch sử của bóng đá Việt Nam. Và những người viết nên lịch sử sẽ là các cầu thủ Việt Nam. Tôi mong sẽ nhận được sự cổ vũ của cổ động viên ở trên sân cũng như trên khắp cả nước”.

HLV Kim Sang-sik và Đình Bắc tham dự họp báo. Ảnh: Ngọc Tú

Bên cạnh đó, HLV Kim Sang-sik cũng bày tỏ niềm vui khi truyền thông Hàn Quốc có mặt và lan tỏa hình ảnh tuyển Việt Nam tới khán giả Hàn Quốc.

“Tuyển Việt Nam đã chuẩn bị suốt 2 tháng qua. Các cầu thủ sẽ cố gắng thi đấu hết mình để mang tới niềm vui cho khán giả cả hai nước. Dù dẫn 2-0 trên sân khách nhưng tuyển Việt Nam không chủ quan. Chúng tôi sẽ hướng tới chiến thắng tại Mỹ Đình và một lần nữa giành được chức vô địch”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

HLV Kim Sang-sik khẳng định tuyển Việt Nam sẽ cố gắng thi đấu hết mình để mang tới niềm vui cho khán giả. Ảnh: Ngọc Tú

Cùng tham dự họp báo, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho biết: “Tôi và toàn đội rất hào hứng chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Chúng tôi sẽ cố gắng mang tới màn trình diễn tuyệt vời tại Mỹ Đình ở trận chung kết lượt về. Tôi sẽ cố gắng ghi bàn để hướng đến kết quả tốt cùng toàn đội”.

Hiện tại, Đình Bắc và Xuân Son đang cùng có 5 bàn thắng trong cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới. Nói về cuộc đua này, Đình Bắc cho biết, cả hai đều không đặt nặng thành tích cá nhân và sẽ thi đấu hết mình để hướng tới chiến thắng chung.

Đình Bắc tự tin cho trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Ảnh: Ngọc Tú

“Toàn đội phải giữ sự tập trung để những điều trong quá khứ không lặp lại. Được biết vé xem tuyển Việt Nam hiện tại rất khó mua. Đó cũng là động lực để chúng tôi thi đấu hết mình, mang đến một trận đấu tưng bừng tại sân Mỹ Đình”, Đình Bắc chia sẻ.

Theo hanoimoi.vn

https://hanoimoi.vn/hlv-kim-sang-sik-noi-gi-truoc-tran-chung-ket-luot-ve-asean-cup-2026-1299728.html