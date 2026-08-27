HLV Kim Sang-sik tự hào với 2 lần vô địch liên tiếp của tuyển Việt Nam

Sau thất bại trước tuyển Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026, HLV Anthony Hudson thừa nhận tiếc nuối vì bỏ lỡ quả penalty nhưng khẳng định Việt Nam xứng đáng vô địch. Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik xúc động khi cùng các học trò tạo nên lịch sử với chức vô địch thứ hai liên tiếp.

Tuyển Việt Nam vô địch xứng đáng

Mở đầu buổi họp báo sau trận thua trước tuyển Việt Nam, HLV trưởng Thái Lan Anthony Hudson gửi lời chúc mừng tuyển Việt Nam đã giành chức vô địch ASEAN Cup 2026.

“Tuyển Việt Nam là đội bóng mạnh và chơi ấn tượng. Sau 2 trận đấu, tôi nghĩ Thái Lan xứng đáng nhận được nhiều hơn. Đội bóng của tôi đã kiểm soát trận đấu tốt hơn, nhưng bỏ lỡ quả penalty đã kéo theo nhiều điều tiếc nuối khác. Dù vậy, đối với các cầu thủ trẻ, đó là kinh nghiệm tốt”, HLV Anthony Hudson chia sẻ.

HLV Anthony Hudson tại buổi họp báo sau trận đấu. Ảnh: Ngọc Tú

Đánh giá về màn thể hiện của tuyển Thái Lan ở giải đấu, vị chiến lược gia này nhận định: “ASEAN Cup 2026 là giải đấu khó khăn, 6 tuần rồi tôi chưa ngủ ngon. Tôi cảm thấy các cầu thủ của mình xứng đáng nhận nhiều điều hơn thế. Sau 2 trận tôi vẫn tin đội mình chơi tốt hơn. Hiệp 1 đội đã giành lại được thế trận. Khi bắt đầu giải đấu, nhiều người hâm mộ và truyền thông bảo rằng chúng tôi sẽ không làm được. Nhưng tôi tự hào đã làm được, dù bỏ lỡ penalty nhưng chúng tôi vẫn có bàn thắng sau đó. Điều tôi hạnh phúc là tất cả mọi người đã chơi thứ bóng đá đẹp. Nếu tuyển Việt Nam có 3-4 tuần chuẩn bị và 3 trận giao hữu thì chúng tôi chỉ có 1 tuần chuẩn bị. Tôi tự hào về các cầu thủ trẻ của mình, họ chứng minh được rằng có thể thi đấu tốt và đây là niềm năng cho tuyển Thái Lan”.

Bên cạnh đó, HLV Anthony Hudson cũng khẳng định, tuyển Việt Nam xứng đáng vô địch. Qua 2 trận đấu, tuyển Việt Nam đã làm tốt và giải quyết được trận đấu ở thời điểm quan trọng. Ngoài ra, HLV Anthony Hudson cũng giành sự tôn trọng chiến thắng của tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik tự hào về các cầu thủ

Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik bày tỏ niềm vui khi lịch sử đã gọi tên các cầu thủ tuyển Việt Nam khi có sự cố gắng không ngừng.

“Dù đôi lúc bị ban huấn luyện mắng, quản lý hơi gắt gao nhưng cầu thủ đã vượt qua được nó để hoàn thành mục tiêu vô địch. Tôi cảm ơn người hâm mộ đã đến phủ kín sân Mỹ Đình. Đó là động lực lớn để các cầu thủ thi đấu. Chiến thắng hôm nay là chiến thắng của người hâm mộ Việt Nam”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

HLV Kim Sang-sik khẳng định tuyển Việt Nam khi có sự cố gắng không ngừng. Ảnh: Ngọc Tú

Ngoài ra, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định hiệp 1 tuyển Việt Nam chơi chưa tốt lắm, tập trung nhiều hơn ở phòng ngự và chưa thể chơi tấn công. Đặc biệt khi bị dẫn bàn trước khiến đội gặp khó trong những diễn biến tiếp theo.

“Vào phòng thay đồ, tôi đã chỉ đạo cầu thủ chơi chiến thuật mới và Hoàng Hên đã góp phần mang về bàn thắng gỡ hòa. Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ đã không bỏ cuộc và chơi hết mình để giành kết quả này. Bóng đá Việt Nam đã vô địch 4 lần và đó là điều tôi không ngờ tới. Đây là sự nỗ lực của các cầu thủ đã tạo nên thành quả này. 3 lần trước vô địch tại sân khách, lần này lần đầu vô địch tại Mỹ Đình. Đó là niềm vui với tôi. Hôm nay chắc là mọi người sẽ “đi bão” để ăn mừng chiến thắng”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ thêm.

Ngoài ra, HLV Kim Sang-sik cho biết ông đã gục xuống sau tiếng còi mãn cuộc vì gần như cạn kiệt sức lực. Nhà cầm quân người Hàn Quốc xúc động khi cùng các học trò vượt qua khó khăn để bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.

“Trong hai năm, tôi đã cùng các đội bóng Việt Nam giành 4 danh hiệu và xem đó là niềm tự hào lớn. Sau trận đấu tôi đã gục xuống khi giải tỏa được hết khó khăn trong trận đấu. Cuộc sống và bóng đá rất khó khăn nhưng chúng tôi đã đứng dậy và đã làm được, đó là điều quan trọng nhất. Tôi không có ước mơ gì và chỉ muốn vui vẻ nhất cùng các cầu thủ”, HLV Kim Sang-sik nói.

HLV Kim Sang-sik gục xuống sau trận đấu với Thái Lan. Ảnh: Ngọc Tú

Việc đánh bại Thái Lan để giành chức vô địch ASEAN Cup 2026 là lần đầu tiên tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương. HLV Kim Sang-sik khẳng định, kết quả 2 lần vô địch liên tiếp là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các cầu thủ.

“Tôi vui mừng khi cùng bóng đá Việt Nam tạo nên lịch sử này. Bóng đá Việt Nam vẫn sẽ phát triển, chúng tôi sẽ cố gắng từng trận đấu một để giúp nền bóng đá nước nhà mạnh mẽ hơn nữa”, HLV Kim Sang-sik chốt lại.