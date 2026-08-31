Dấu ấn thành công và khí thế hướng tới Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh

Khép lại giai đoạn tổ chức sôi nổi từ cấp cơ sở đến các ngành với hàng loạt điểm nhấn ấn tượng, Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) tỉnh Phú Thọ lần thứ I - năm 2026 đang khẩn trương hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cho Lễ khai mạc cấp tỉnh, tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần rèn luyện thân thể và khát vọng vươn xa của quê hương Đất Tổ.

Ban tổ chức và các vận động viên thi đấu môn Võ cổ truyền tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh.

Đại hội TDTT tỉnh lần thứ I là sự kiện chính trị, văn hóa và thể thao có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào TDTT toàn tỉnh sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Sự kiện được tổ chức nhằm triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển TDTT trong giai đoạn mới, đồng thời thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh trong năm 2026. Thông qua Đại hội, tỉnh Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn kết chặt chẽ với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Đại hội TDTT các cấp của Phú Thọ được tổ chức theo lộ trình, trong đó, Đại hội TDTT cấp xã và các ngành đã thành công tốt đẹp. Với sự chủ động, linh hoạt, 148 xã, phường cùng các cơ quan, đơn vị đã tổ chức thành công từ 8 môn thi đấu trở lên đối với cấp cơ sở và ít nhất 5 môn đối với cấp ngành. Giai đoạn này thực sự trở thành ngày hội, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ và người lao động tham gia sôi nổi các môn thể thao truyền thống, hiện đại như điền kinh, bơi, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, pickleball, kéo co, đẩy gậy...

Các vận động viên tranh tài môn Việt dã tại Đại hội.

Tiếp đó, công tác tổ chức Đại hội đã trải qua những dấu mốc quan trọng với việc hoàn thành xuất sắc giai đoạn 1 (trước khai mạc). Ban tổ chức đã tổ chức thi đấu thành công 11 môn thể thao bao gồm: bơi (nam, nữ), bóng đá 11 người (nam), bóng chuyền (nam, nữ), pickleball (nam, nữ), đẩy gậy (nam, nữ), Kéo co (nam, nữ), việt dã (nam, nữ), karate (nam, nữ), taekwondo (nam, nữ), võ cổ truyền (nam, nữ) và võ thuật tổng hợp (nam, nữ). Qua các trận thi đấu sôi nổi, hấp dẫn với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng và đoàn kết, chất lượng chuyên môn của các giải đấu được đánh giá cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối và đúng kế hoạch đề ra. Thông qua các cuộc tranh tài ở giai đoạn 1, Ban huấn luyện đã tuyển chọn được nhiều vận động viên xuất sắc ở các nội dung, tạo nguồn lực quan trọng cho phong trào thể thao thành tích cao của tỉnh.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Ban tổ chức Đại hội vừa ban hành các thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức lễ khai mạc và thi đấu các môn trong giai đoạn 2 của Đại hội và điều chỉnh thời gian sơ duyệt, tổng duyệt lễ khai mạc; nghi lễ lấy lửa truyền thống và bế mạc Đại hội. Theo đó, lễ khai mạc sẽ diễn ra vào 20h00 ngày 26/9/2026 tại Nhà tập luyện và thi đấu TDTT tỉnh Phú Thọ (đường Hùng Vương, phường Thanh Miếu) và được truyền hình trực tiếp trên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ. Trước đó, chương trình sẽ có phần diễu hành biểu dương lực lượng của các khối nghi thức, lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành và các cụm xã, phường cùng đội ngũ trọng tài. Nghi thức xin lửa truyền thống sẽ được tổ chức trang nghiêm tại Đền Thượng (Khu di tích lịch sử Đền Hùng), để rước đuốc về thắp sáng đài lửa tại Nhà luyện tập và thi đấu TDTT tỉnh. Điểm nhấn đặc sắc của lễ khai mạc là chương trình đồng diễn nghệ thuật TDTT với chủ đề “Thể thao Phú Thọ - Sức mạnh cội nguồn, khát vọng vươn xa”, gồm 3 chương: “Phú Thọ - Linh thiêng nguồn cội, hội tụ bản sắc”; “Thể thao Phú Thọ - Sức mạnh cộng đồng, khát vọng vinh quang” và “Phú Thọ vững bước hội nhập, phát triển trong kỷ nguyên mới”.

Tiếp nối sau lễ khai mạc, các môn thi đấu của giai đoạn 2 chính thức diễn ra với 5 môn bóng bàn, cầu lông, điền kinh, cờ vua và bắn nỏ tại các địa điểm Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh và Sân vận động Việt Trì.

Đánh giá về công tác chuẩn bị và ý nghĩa của sự kiện, đồng chí Đào Tiến Cường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, Phó Trưởng Ban tổ chức Đại hội nhấn mạnh: Đại hội TDTT tỉnh Phú Thọ lần thứ I - năm 2026 không chỉ là ngày hội lớn của quần chúng Nhân dân nhằm đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, mà còn là dịp để khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa cội nguồn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và khẳng định tầm vóc, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của tỉnh Phú Thọ trong kỷ nguyên mới. Đến thời điểm này, mọi phần việc từ thi đấu giai đoạn 2 đến chuẩn bị cơ sở vật chất, kịch bản lễ khai mạc đều bám sát kế hoạch, đảm bảo chất lượng chuyên môn cao. Chúng tôi đang quyết tâm cao độ, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để tổ chức lễ khai mạc thật sự ấn tượng, an toàn và thành công tốt đẹp, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Với sự chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành cùng tinh thần trách nhiệm cao của Ban tổ chức, Lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Phú Thọ lần thứ I - năm 2026 đang đến rất gần với khí thế tưng bừng, tiếp thêm sức mạnh cho phong trào thể thao và sự phát triển kinh tế - xã hội của quê hương Đất Tổ anh hùng.

Hương Lan