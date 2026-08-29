Nhận định Liverpool vs Nottingham, 18h30 ngày 29/8: “The Kop” trút giận

Nhận định bóng đá Liverpool vs Nottingham Forest, vòng 2 Premier League 2026/27. Thầy trò HLV Iraola cần chiến thắng đầu tay để vượt qua giai đoạn sóng gió. Tuy nhiên, Nottingham Forest không phải đối thủ dễ bị đánh bại.

Nhận định trước trận Liverpool vs Nottingham Forest

Liverpool trở về sân nhà Anfield và cần một chiến thắng để tạo đà tâm lý cho mùa giải mới. Bên kia chiến tuyến, Nottingham Forest chìm trong khủng hoảng với hai thất bại liên tiếp trước Leeds United tại Premier League và Cúp Liên đoàn.

Triều đại của Andoni Iraola tại Liverpool bắt đầu bằng trận hòa 2-2 đầy hú vía trên sân St James' Park. Đội bóng áo đỏ hai lần rơi vào thế bám đuổi và chỉ giành lại một điểm nhờ quả phạt đền ở phút 99 của Dominik Szoboszlai. Tinh thần chiến đấu của Liverpool đáng khen, song 90 phút trước Newcastle bộc lộ rõ những lỗ hổng trong khâu vận hành chiến thuật. Lối chơi pressing tầm cao mà Iraola xây dựng vẫn thiếu sự đồng bộ, khiến cự ly đội hình nhiều thời điểm bị kéo giãn.

Tuyến giữa đang là điểm yếu của Liverpool khi Ryan Gravenberch và Dominik Szoboszlai phối hợp phòng ngự chưa tốt. Cả hai đều mắc lỗi vị trí trực tiếp dẫn đến hai bàn thua của Liverpool ở trận mở màn. Ban lãnh đạo Liverpool lập tức đẩy nhanh tiến độ đàm phán chiêu mộ tiền vệ Lamine Camara từ Monaco để gia cố khả năng đánh chặn.

Trên hàng công, chân sút 125 triệu bảng Alexander Isak trải qua 90 phút vô hại trước đội bóng cũ. Sự thiếu ăn ý giữa bộ đôi chạy cánh Rio Ngumoha, Cody Gakpo và tiền đạo người Thụy Điển khiến các pha hãm thành của The Kop thiếu hẳn tính đột biến. Dù Gakpo ghi bàn, song tiền đạo Hà Lan hoạt động mờ nhạt. Nhạc trưởng Florian Wirtz cũng chưa chứng tỏ được gì ở trận ra quân.

Trận hòa Newcastle khiến chuỗi không thắng của Liverpool tại Premier League kéo dài lên con số 5 (hòa 3, thua 2), tính từ giai đoạn cuối mùa giải trước. Đây là chuỗi phong độ nghèo nàn nhất của The Kop kể từ năm 2012. Đội chủ sân Anfield phải ngắt mạch thất vọng này ngay lập tức. Nếu tiếp tục đánh rơi điểm số, họ sẽ sớm bị các đối thủ cạnh tranh trực tiếp nới rộng khoảng cách trong cuộc đua vô địch.

Trong 13 mùa giải gần đây tại Premier League, The Kop giành chiến thắng 12 lần ở trận đầu tiên của mùa giải tại Anfield. Rộng hơn, Liverpool đã bất bại 22 trận mở màn sân nhà liên tiếp kể từ năm 2003 (thắng 17, hòa 5). Bầu không khí cuồng nhiệt tại Anfield sẽ tạo nên sức ép tâm lý nghẹt thở lên đối thủ ngay từ tiếng còi khai cuộc và đây chính là điểm tựa để họ giành chiến thắng.

Ở phần sân đối diện, Nottingham Forest sớm chìm vào khủng hoảng. Oliver Glasner trở thành huấn luyện viên thứ 5 ngồi vào ghế nóng tại City Ground trong vòng chưa đầy 12 tháng. Vị thuyền trưởng người Áo nhận gáo nước lạnh khi để thua Leeds United 0-1 tại vòng mở màn Premier League, rồi tiếp tục phơi áo 0-2 trước chính đối thủ này tại Cúp Liên đoàn Anh. Hai trận thua trắng liên tiếp khiến chiếc ghế của Glasner có dấu hiệu lung lay.

Dự đoán tỷ lệ thắng Liverpool vs Nottingham.

Hàng công Forest đang gặp vấn đề nan giải khi tịt ngòi ở 4 trong 6 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Để tăng cường hỏa lực, ban lãnh đạo đã chiêu mộ tiền đạo Liam Delap từ Chelsea với kỳ vọng tái hiện hiệu suất 12 bàn thắng anh từng ghi cho Ipswich Town ở mùa giải 2024/25. Dù phong độ tổng thể bết bát, Forest lại sở hữu vũ khí nguy hiểm trên sân khách: họ ghi bàn trong cả 10 chuyến hành quân xa nhà gần nhất tại Premier League, xé lưới đối phương 15 lần trong 5 trận gần đây.

Nhân tố nguy hiểm nhất bên phía đội khách là thủ lĩnh Morgan Gibbs-White. Ngôi sao tấn công này rất có duyên với mành lưới Liverpool khi trực tiếp ghi 2 bàn và kiến tạo 1 lần trong 6 bàn thắng gần nhất của Forest tại Anfield. Tính riêng trong năm 2026, không có cầu thủ nào tại Ngoại hạng Anh ghi nhiều bàn hơn con số 12 bàn của Gibbs-White. Nếu hàng thủ Liverpool tiếp tục dâng cao mất cảnh giác, tiền vệ này sẽ là mũi khoan trừng phạt sai lầm của đội chủ nhà.

Thành tích đối đầu Liverpool vs Nottingham Forest

Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy Nottingham Forest là đối thủ vô cùng khó chịu đối với Liverpool. Trong 4 lần chạm trán gần đây giữa hai đội tại Premier League, đại diện vùng East Midlands chiếm thế thượng phong khi giành tới 2 chiến thắng, một trận hòa và chỉ phải nhận một thất bại. Lối đá phòng ngự phản công của Forest nhiều lần bẻ gãy ý đồ kiểm soát bóng của The Kop.

Tuy nhiên, Forest lại có thói quen nhập cuộc rất tệ ở những chuyến làm khách đầu mùa giải mới. Đội bóng này chỉ giành chiến thắng một trong 8 trận mở màn trên sân khách gần nhất tại Premier League (hòa 3, thua 4). Dù từng thắng 3 trong 4 chuyến hành quân xa nhà cuối mùa trước, thánh địa Anfield vẫn là thử thách quá tầm đối với một tập thể đang rối loạn.

Hệ thống máy tính Opta đánh giá cán cân hoàn toàn nghiêng về phía đội chủ nhà sau 10.000 lần mô phỏng. Liverpool nắm giữ 61,1% cơ hội giành trọn 3 điểm, trong khi khả năng thắng trận của Nottingham Forest chỉ dừng ở mức 18,2%. Tỷ lệ hai đội rời sân với một kết quả hòa được ước tính ở mức 20,7%.

Thông tin lực lượng Liverpool vs Nottingham Forest

Liverpool tiếp tục vắng Conor Bradley và Giovanni Leoni vì chấn thương đầu gối, cùng Joe Gomez (cơ bắp) và Hugo Ekitike (gót Achilles). HLV Iraola dự kiến bố trí Jeremie Frimpong cùng Milos Kerkez ở hai cánh để hỗ trợ cặp trung vệ Jeremy Jacquet và Virgil van Dijk. Hàng tiền vệ gồm Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai và Florian Wirtz sẽ tiếp tục “bơm bóng” cho tam tấu Rio Ngumoha, Cody Gakpo và Alexander Isak.

Bên phía Nottingham Forest, Nicolo Savona và Ryan Yates chắc chắn ngồi ngoài. Hậu vệ phải Neco Williams và nhạc trưởng Morgan Gibbs-White bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương. Nếu Williams vắng mặt, Luca Netz và Ola Aina sẽ trấn giữ hai hành lang biên, hỗ trợ cho bộ ba trung vệ Jair Cunha, Nikola Milenkovic và Murillo.

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Theo Báo điện tử Tiền phong