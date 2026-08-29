Lan tỏa phong trào đi bộ, nâng cao sức khỏe

Chiều về, khi công việc dần lắng lại, tại các công viên, quảng trường, nhà văn hoá...trên địa bàn tỉnh, phong trào đi bộ lại diễn ra nhộn nhịp. Từ người cao tuổi, trung niên đến thanh niên, mỗi người lựa chọn cho mình nhịp đi phù hợp để rèn luyện sức khỏe, thư giãn tinh thần. Đi bộ đang dần trở thành thói quen thường ngày của nhiều người dân, góp phần lan tỏa phong trào thể dục thể thao quần chúng, xây dựng lối sống năng động, lành mạnh.

Từ thói quen đi bộ, chạy bộ mỗi ngày, nhiều người đã tích cực tham gia các giải thể thao, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

Tại công viên Văn Lang (phường Việt Trì), cuối buổi chiều là lúc không gian nơi đây trở nên nhộn nhịp nhất. Trên những lối đi quanh hồ, người đi bộ nối tiếp nhau. Có người bước nhanh để tăng cường vận động, có người thong thả vừa đi vừa trò chuyện; từng nhóm bạn, gia đình cùng duy trì thói quen tập luyện.

Tiếng bước chân, tiếng cười nói hòa trong không gian xanh tạo nên không khí tập luyện sôi nổi giữa lòng đô thị. Trong số đó có em Vũ Thị Ánh Dương - Tổ dân phố Tân Thuận, phường Việt Trì. Chiều nào cũng vậy, một vòng đi bộ quanh hồ đã trở thành phần không thể thiếu trong lịch sinh hoạt của Dương. Dương chia sẻ: “ Sau một ngày học tập, đi bộ giúp cơ thể được vận động, tinh thần cũng thoải mái hơn. Ở công viên có nhiều người cùng tập nên không khí rất vui”.

Nếu với Dương, đi bộ là cách duy trì vận động và giải tỏa những căng thẳng sau một ngày học tập, thì với chị Nguyễn Thị Thu Liên - Tổ dân phố Thanh Giã, phường Vĩnh phúc, đây còn là một giải pháp để chủ động chăm sóc sức khỏe và kiểm soát cân nặng. Công việc, gia đình và những sinh hoạt thường ngày khiến quỹ thời gian không phải lúc nào cũng dư dả, nhưng chị chủ động thu xếp để dành thời gian đi bộ.

Chị Liên cho biết: "Muốn khỏe thì phải chủ động tập luyện. Tôi cố gắng duy trì đi bộ để tăng cường sức khỏe và giảm cân”.

Mỗi buổi chiều, công viên Văn Lang trở thành điểm hẹn quen thuộc để người dân đi bộ, chạy bộ, rèn luyện sức khỏe.

Từ những câu chuyện trên có thể thấy, đi bộ đang trở thành một lựa chọn phù hợp với nhu cầu rèn luyện sức khỏe của người dân. Không cần sân bãi chuyên dụng, không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp, người tập có thể chủ động về thời gian, cường độ và địa điểm.

Chính sự đơn giản, dễ thực hiện giúp đi bộ phù hợp với nhiều nhóm tuổi, nghề nghiệp và điều kiện sinh hoạt khác nhau. Ở nhiều địa phương, hình ảnh người dân đi bộ vào buổi sáng hoặc cuối ngày đã trở nên quen thuộc.

Tại các thôn, tổ dân phố, tuyến đường nội khu, khuôn viên nhà văn hóa, quảng trường, công viên..., những nhóm người cùng nhau vận động bằng phương pháp đi bộ ngày càng phổ biến. Đi bộ thường được kết hợp với chạy bộ, đạp xe, các bài tập thể dục, dân vũ hoặc những hoạt động thể thao phù hợp với từng lứa tuổi. Từ đó hình thành những thói quen vận động cộng đồng ngay trong đời sống hằng ngày. Điều này cho thấy sự thay đổi không chỉ ở số lượng người tham gia mà trước hết ở nhận thức. Rèn luyện thân thể đang dần chuyển từ một hoạt động mang tính phong trào thành nhu cầu thường xuyên của mỗi cá nhân.

Người dân quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, chủ động bố trí thời gian vận động, lựa chọn hình thức tập luyện phù hợp với thể trạng và điều kiện của mình. Những thay đổi ấy, khi được duy trì, góp phần hình thành lối sống tích cực, hạn chế thói quen ít vận động trong đời sống hiện đại.

Không phân biệt tuổi tác, từ người cao tuổi đến thanh niên đều chủ động rèn luyện, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Để phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển rộng khắp, những năm qua, tỉnh Phú Thọ và các xã, phường đã quan tâm xây dựng môi trường, điều kiện để người dân tham gia tập luyện. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành, triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển thể dục thể thao. Trong đó có Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đến năm 2030; Kế hoạch phát triển thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Phú Thọ lần thứ I, năm 2025-2026, tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Cùng với công tác chỉ đạo, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao tiếp tục được quan tâm đầu tư. Cuối năm 2025, toàn tỉnh có 501 nhà văn hóa cấp xã, 114 nhà thi đấu đa năng, 349 sân vận động, 189 trung tâm học tập cộng đồng và 28 khu thiết chế văn hóa - thể thao tại các làng văn hóa kiểu mẫu...

Từ nền tảng đó, phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển. Tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 42,7%; tỷ lệ gia đình thể thao đạt 34,4%. Toàn tỉnh có 2.350 câu lạc bộ thể thao đang hoạt động.

Cùng với các môn thể thao phổ biến như bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng bàn, bóng đá, đạp xe, pickleball..., đi bộ, chạy bộ ngày càng được nhiều người lựa chọn bởi tính thuận tiện và khả năng phù hợp với nhiều đối tượng.

Từ đó, ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe ngày càng lan tỏa, hình thành lối sống năng động, lành mạnh và làm phong phú đời sống văn hóa ở cơ sở. Mỗi bước chân hôm nay thêm một nền tảng cho cộng đồng khỏe mạnh, góp phần xây dựng con người Phú Thọ năng động, phát triển toàn diện.

Anh Thơ