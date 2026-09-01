Truyền thông thế giới phản ứng thế nào trước tuyên bố giã từ của Messi

Lionel Messi đã thông báo giã từ đội tuyển Argentina thông qua một bức thư đăng tải trên tài khoản Instagram cá nhân. Đó là một “quả bom” toàn cầu và đương nhiên đã lan truyền chóng mặt trên mọi phương tiện truyền thông khắp hành tinh.

Truyền thông khắp thế giới lập tức phản ánh tin tức này và nhanh chóng lấp đầy các trang bìa với những tiêu đề liên quan đến việc giải nghệ của Messi, đặc biệt là các nhật báo thể thao ở châu Âu, Nam Mỹ.

Tờ O Globo của Brazil đăng tải một bức ảnh lớn của ngôi sao Argentina bên chiếc cúp vô địch World Cup. Hình ảnh Messi trong màu áo Argentina và những khoảnh khắc đáng nhớ cùng đội tuyển được sử dụng để nhấn mạnh tầm vóc của sự kiện. Với truyền thông Brazil, nền bóng đá vốn có lịch sử bóng đá đối đầu lâu đời với Argentina, việc Messi rời đội tuyển cũng được nhìn nhận như khép lại một chương đặc biệt của làng túc cầu Nam Mỹ.

Tờ Lance làm tương tự, nhưng kèm theo hình ảnh từ kỳ World Cup vừa qua và những giọt nước mắt của ngôi sao 39 tuổi sau thất bại của Argentina trong trận chung kết trước Tây Ban Nha.

Truyền thông Tây Ban Nha đương nhiên không đứng ngoài sự kiện. Messi đã lớn lên và phát triển sự nghiệp tại Tây Ban Nha, đồng thời thi đấu cho Barcelona suốt 17 năm. Vì vậy, sợi dây liên hệ giữa Messi và bóng đá Tây Ban Nha là rất khăng khít.

Tờ Sport đưa tin về quyết định của Messi

Nhật báo Sport làm nổi bật hình ảnh của Messi trên trang nhất cùng phát ngôn: “Me vacié, ya no tengo más para dar” - có thể hiểu là “Tôi đã cạn kiệt, tôi không còn gì để cho đi nữa”. Đây cũng là một trong những câu nói gây chú ý nhất trong lời chia tay của Messi. Trong khi đó, tờ Mundo Deportivo giật tít: “Messi thông báo lời chia tay đội tuyển Argentina”.

Về phần mình, nhật báo Marca cũng đăng tải một bức ảnh lớn của siêu sao Inter Miami cùng tiêu đề gây tiếng vang lớn: “Cú nổ chấn động: Messi chia tay đội tuyển Argentina”. Đến lượt tờ AS đưa dòng tít: “Chấn động toàn cầu vì tin tức từ Messi”, đồng thời thiết lập một trang cập nhật trực tiếp để theo sát diễn biến và thông tin từng phút một.

Các cơ quan truyền thông quốc tế khác như Guardian, BBC Sport và The Athletic nhấn mạnh sự kết thúc của một kỷ nguyên bóng đá thế giới. Họ làm nổi bật những lời bộc bạch của người đội trưởng trong bức tâm thư khi anh thổ lộ rằng mình đã “vắt kiệt” và không còn gì để cống hiến thêm, qua đó mở đường cho thế hệ tương lai.

Theo thông tin được truyền thông quốc tế nhắc lại, quyết định chia tay được Messi soạn thảo từ thời điểm chỉ vài ngày sau trận chung kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha. Tuy nhiên, sự ra đi của cha anh, Jorge Messi, đã trở thành một yếu tố khiến quyết định này được củng cố. Jorge Messi không chỉ là cha mà còn là nhân vật đóng vai trò quan trọng trong hành trình đưa Lionel từ Rosario đến với đỉnh cao bóng đá thế giới.

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Theo Báo điện tử Tiền Phong