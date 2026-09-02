Sôi nổi thể thao mừng Quốc khánh

Hòa chung không khí phấn khởi chào mừng Quốc khánh 2/9, phong trào thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi trên khắp quê hương Đất Tổ, thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân tham gia. Từ sân bóng, nhà văn hóa đến các thôn, tổ dân phố, tinh thần rèn luyện sức khỏe, giao lưu, đoàn kết lan tỏa, tạo không khí vui tươi trong những ngày Thu lịch sử.

Các đại biểu tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 chào mừng Quốc khánh 2/9.

Ngay từ sáng sớm, em Lê Tuấn Minh, sinh viên Trường Đại học Hùng Vương cùng các bạn đồng trang lứa hào hứng tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026. Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và Quốc khánh 2/9 do Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị tổ chức.

Với thông điệp “Hành trình 10 tỷ bước chân - Vì Việt Nam vững bền”, chương trình hướng tới lan toả lối sống năng động, nâng cao sức khoẻ cộng đồng và hướng tới một tương lai xanh, bền vững.

Em Lê Tuấn Minh chia sẻ: “Em cảm thấy chương trình rất ý nghĩa. Không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe, chương trình còn lan tỏa tinh thần sống tích cực, nâng cao trách nhiệm với cộng đồng. Em mong muốn góp một phần nhỏ sức mình vào mục tiêu “10 tỷ bước chân” cùng xây dựng không gian sống ngày càng xanh, sạch, đẹp".

Từ phố thị đến các xã vùng cao, phong trào thể dục, thể thao ngày càng lan tỏa. Tiêu biểu là giải bóng đá nam Đoàn Thanh niên xã Yên Lập năm 2026. Giải quy tụ 16 đội bóng đến từ các chi đoàn, đoàn trực thuộc, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã. Với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, các đội đã cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn góp phần tạo không khí sôi nổi trong dịp Quốc khánh.

Bóng chuyền - môn thể thao thể hiện tinh thần đoàn kết thu hút sự tham gia của người dân ở các địa phương.

Đồng chí Nguyễn Bảo Ngọc - Phó Bí thư phụ trách Đoàn xã Yên Lập cho biết: "Giải đấu tạo sân chơi lành mạnh, khuyến khích đoàn viên, thanh niên rèn luyện thể chất, xây dựng lối sống đẹp, sống có ích và trách nhiệm. Đặc biệt, trong bối cảnh địa phương vừa thực hiện sắp xếp, sáp nhập các thôn và kiện toàn đội ngũ cán bộ, giải đấu trở thành cầu nối để cán bộ, đoàn viên, thanh niên gặp gỡ, giao lưu, tăng cường gắn kết, đồng thuận”.

Phong trào luyện tập thể dục, thể thao trong các tầng lớp Nhân dân ngày càng trở thành thói quen, nề nếp, lan tỏa rộng khắp từ thôn đến các cơ quan, đơn vị. Các môn thể thao như bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, bóng bàn... tiếp tục được duy trì, thu hút người dân ở nhiều lứa tuổi tham gia.

Đáng chú ý, khoảng 2 năm trở lại đây, Pickleball trở thành môn thể thao được nhiều người lựa chọn. Với ưu điểm dễ chơi, phù hợp với nhiều lứa tuổi, môn thể thao này góp phần làm phong phú thêm các hoạt động rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

Nhằm tạo sân chơi bổ ích, thiết thực, ngay từ đầu tháng 8, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và địa phương trong tỉnh đã chủ động tổ chức nhiều giải thi đấu thể dục, thể thao phù hợp với điều kiện thực tế. Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, nhiều giải đấu tiếp tục được tổ chức, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân tham gia.

Cùng với các môn thể thao hiện đại, thể thao quần chúng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng được duy trì, phát triển. Các môn truyền thống như kéo co, đánh mảng, đẩy gậy, bắn nỏ... không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần mà còn góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc.

Pha bóng quyết liệt, hấp dẫn tại Giải bóng đá nam Đoàn Thanh niên xã Yên Lập năm 2026.

Khắp các địa phương trong tỉnh, không khí thể thao sôi nổi đang làm cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh thêm vui tươi, ý nghĩa. Từ những sân chơi cộng đồng đến các giải đấu quy mô, tinh thần rèn luyện thể chất, giao lưu và đoàn kết ngày càng lan tỏa.

Thể thao không chỉ nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh mà còn trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng, bồi đắp tinh thần yêu quê hương, tạo động lực để mỗi người dân cùng chung sức xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng năng động, văn minh và phát triển.

Đức Anh