Đội tuyển nữ Việt Nam thắng Câu lạc bộ Jiangsu trong trận giao hữu tại Trung Quốc

Chiều 5/9, đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Câu lạc bộ nữ Jiangsu trong trận giao hữu thuộc chuyến tập huấn tại Tô Châu (Trung Quốc). Hải Yến ghi bàn duy nhất, giúp thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc có thêm bước chuẩn bị cho Asian Games 2026.

Hải Yến đi bóng trước đối thủ. Ảnh: VFF

Trận đấu với Câu lạc bộ nữ Jiangsu là một trong những bài kiểm tra quan trọng của đội tuyển nữ Việt Nam trong đợt tập huấn tại Trung Quốc. Ban huấn luyện xác định mục tiêu kiểm tra khả năng vận hành chiến thuật, sự phối hợp giữa các vị trí, đồng thời trao cơ hội cho nhiều cầu thủ.

Đội tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc chủ động và sớm tạo được lợi thế. Phút 14, Hải Yến tận dụng cơ hội ghi bàn mở tỷ số 1-0. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Sau khi vượt lên, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc duy trì cự ly đội hình, chú trọng sự chắc chắn trong phòng ngự và tìm kiếm cơ hội thông qua những tình huống chuyển trạng thái. Câu lạc bộ nữ Jiangsu nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng không thể tìm được bàn gỡ trong hiệp 1.

Trong 60 phút đầu, Ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam chủ động duy trì bộ khung nhằm đánh giá khả năng phối hợp và thực hiện những yêu cầu chiến thuật. Sang nửa sau hiệp 2, nhiều sự điều chỉnh nhân sự được thực hiện để tạo điều kiện cho các cầu thủ khác vào sân.

Đội tuyển nữ Việt Nam phối hợp khá hiệu quả. Ảnh: VFF

Từ phút 61 đến 87, Thu Phương, Trúc Hương, Vũ Thị Hoa, Ngọc Minh Chuyên, Hoàng Loan, Tuyết Ngân, Lưu Hoàng Vân, Vũ Minh Hoa, Nhật Lan và Thúy Hằng lần lượt được trao cơ hội thi đấu.

Dù có nhiều thay đổi về đội hình, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn duy trì được sự chắc chắn. Hàng phòng ngự bảo vệ thành công lợi thế tối thiểu cho đến khi trận đấu kết thúc, qua đó giúp thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc giành chiến thắng 1-0.

Đánh giá sau trận, huấn luyện viên trưởng Câu lạc bộ nữ Jiangsu Miguel Santos cho rằng, đội tuyển nữ Việt Nam cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự tốt, đồng thời chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công khá hiệu quả. Ông cũng đánh giá những ý tưởng chiến thuật của Ban huấn luyện đã được các cầu thủ triển khai rõ nét trên sân.

Theo huấn luyện viên Miguel Santos, một trong những khía cạnh đội tuyển nữ Việt Nam có thể tiếp tục cải thiện là khả năng tổ chức tấn công, nhất là kiểm soát và luân chuyển bóng nhằm tạo khoảng trống cũng như thêm cơ hội tiếp cận khung thành đối phương.

Kết quả trước Câu lạc bộ nữ Jiangsu mang ý nghĩa tích cực về mặt chuẩn bị, song mục tiêu chính của chuyến tập huấn vẫn là giúp Ban huấn luyện rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi trước Asian Games 2026.

Trước đó, sau khi có mặt tại Tô Châu ngày 2/9, đội tuyển nữ Việt Nam đã bước vào các buổi tập phục hồi thể lực và rèn luyện chiến thuật. Trận đấu với Jiangsu là cơ hội để những nội dung được chuẩn bị trên sân tập được kiểm nghiệm trong điều kiện thi đấu thực tế.

Theo kế hoạch, ngày 9/9, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ có trận giao hữu tiếp theo với đội tuyển nữ Trung Quốc tại Tô Châu. Đây sẽ là bài kiểm tra có chất lượng chuyên môn cao hơn, giúp đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục đánh giá lực lượng và hoàn thiện sự chuẩn bị cho Asian Games 2026.

Theo nhandan.vn