Nơi ươm mầm tài năng thể thao

Với nhiệm vụ phát hiện, đào tạo và huấn luyện vận động viên, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Phú Thọ không ngừng đổi mới phương pháp chuyên môn, chú trọng xây dựng đội ngũ huấn luyện viên và tạo điều kiện để các vận động viên rèn luyện, thi đấu. Từ môi trường đào tạo tập trung, nhiều vận động viên (VĐV) trẻ từng bước trưởng thành, được triệu tập vào đội tuyển quốc gia, góp phần nâng cao thành tích thể thao thành tích cao của tỉnh.

Ngay từ đầu năm 2026, Trung tâm xác định công tác đào tạo, huấn luyện VĐV là nhiệm vụ trọng tâm, gắn đào tạo trẻ với xây dựng lực lượng kế cận cho các đội tuyển của tỉnh. Các bộ môn duy trì chương trình tập luyện, thường xuyên rà soát chất lượng VĐV, tuyển chọn bổ sung những nhân tố có triển vọng, đồng thời sàng lọc những trường hợp không đáp ứng yêu cầu.

Vận động viên môn bóng chuyền luyện tập kỹ thuật đập bóng.

Quy mô đào tạo được duy trì ổn định. Từ đầu năm đến hết tháng 8, Trung tâm quản lý, đào tạo tập trung hơn 3.000 VĐV. Các bộ môn được tổ chức đào tạo gồm: đua thuyền, xe đạp, điền kinh, Karate, vật, bắn cung, Boxing - Muay Thái, Pencak Silat, Wushu, bắn súng, đá cầu, đẩy gậy - kéo co, bơi - lặn, cử tạ, quần vợt - Pickleball, Taekwondo, bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền, bóng đá.

Đồng chí Mầu Thanh Bình - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Phú Thọ, phụ trách cơ sở Tam Dương cho biết: "Chúng tôi tập trung xây dựng môi trường đào tạo nền nếp, kỷ luật, đồng thời quan tâm đến điều kiện ăn, ở, tập luyện và chăm sóc VĐV. Cùng với việc nâng cao chuyên môn cho huấn luyện viên, Trung tâm chú trọng phát hiện những VĐV trẻ có tố chất, tạo điều kiện để các em được thi đấu cọ xát, qua đó từng bước khẳng định năng lực.

Một trong những điểm nổi bật trong công tác chuyên môn của Trung tâm từ đầu năm đến nay là chú trọng kết hợp giữa huấn luyện thường xuyên với tạo điều kiện cho VĐV tập huấn, thi đấu ở môi trường chuyên môn cao. Nhiều đội tuyển, VĐV được cử đi tập luyện tại Hà Nội, Bắc Ninh và một số địa phương; đồng thời tham gia các giải thể thao quốc gia, quốc tế. Trung tâm thường xuyên rà soát lực lượng, tuyển chọn bổ sung VĐV và xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho các giải đấu lớn trong năm 2026, trong đó có Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Công tác đào tạo được gắn với thực tiễn thi đấu. Các VĐV được tạo điều kiện tham gia nhiều giải trẻ, giải vô địch quốc gia, giải các câu lạc bộ, qua đó tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh thi đấu. Nhiều môn tiếp tục khẳng định thế mạnh như Pencak Silat, Karate, Wushu, điền kinh, bắn súng, vật, đẩy gậy - kéo co, xe đạp...

VĐV Karate luyện tập đối kháng.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó trưởng phòng Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao, phụ trách công tác đào tạo, huấn luyện và thi đấu tại cơ sở Tam Dương chia sẻ: “Trung tâm xác định đào tạo VĐV trẻ phải có tính kế thừa, từ tuyển chọn ban đầu đến huấn luyện chuyên môn và thi đấu cọ xát. Qua từng giải đấu, huấn luyện viên đánh giá cụ thể ưu điểm, hạn chế của từng VĐV để điều chỉnh giáo án. Mục tiêu là không chỉ có thành tích trước mắt mà phải tạo được lực lượng ổn định cho những năm tiếp theo”.

Thực tế thi đấu cho thấy hướng đi này đang mang lại hiệu quả. Các VĐV của Trung tâm giành nhiều huy chương tại các giải quốc gia, quốc tế.

Nổi bật là thành tích tại Giải vô địch Thái Cực Quyền thế giới với 1 HCV, 5 HCĐ; Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á 2026 với 1 HCV; Giải vô địch các CLB Vật cổ điển, Vật tự do quốc gia với 1 HCV, 5 HCB, 4 HCĐ; Giải vô địch các CLB Pencak Silat quốc gia với 4 HCV, 1 HCB, 5 HCĐ; Giải vô địch Wushu các CLB quốc gia với 2 HCV, 5 HCB, 8 HCĐ...

Đặc biệt, tại nhiều giải trẻ, VĐV của tỉnh tiếp tục đạt thành tích cao và có VĐV phá kỷ lục trẻ quốc gia ở các nội dung bắn súng, bắn cung. Đây là tín hiệu tích cực cho công tác đào tạo lực lượng kế cận.

Trong số những bộ môn có thành tích nổi bật, Pencak Silat tiếp tục là một trong những môn đóng góp nhiều VĐV cho các đội tuyển quốc gia và mang về thành tích cao cho tỉnh. Từ đầu năm, số VĐV Pencak Silat của Trung tâm được duy trì khoảng hơn 20 VĐV, trong đó nhiều VĐV được triệu tập tập huấn tại đội tuyển quốc gia.

Vận động viên Nguyễn Thị Lan Anh, môn Pencak Silat chia sẻ: “Trong quá trình tập luyện, các thầy cô luôn nhắc nhở chúng em phải nghiêm túc, kiên trì và giữ tinh thần đoàn kết. Việc được tham gia các giải đấu giúp em học hỏi thêm kinh nghiệm, nhận ra những điểm còn hạn chế để cố gắng khắc phục. Em mong muốn tiếp tục tập luyện tốt, đạt thành tích cao và có cơ hội được thi đấu ở những giải đấu lớn”.

Huấn luyện viên hướng dẫn VĐV luyện tập môn Pencak Silat.

Tại môn Karate, lực lượng VĐV trẻ duy trì ổn định, thường xuyên tham gia các giải đấu trong nước và quốc tế. Em Trương Tùng Dương - VĐV môn Karate chia sẻ: “Để theo đuổi thể thao lâu dài, em luôn xác định phải kiên trì, nghiêm túc trong tập luyện. Em cố gắng thực hiện đầy đủ giáo án của huấn luyện viên, học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị. Mỗi lần được thi đấu là một lần em có thêm kinh nghiệm, sự tự tin và động lực để tiếp tục cố gắng, hoàn thiện bản thân”.

Từ nay đến cuối năm, Trung tâm tiếp tục duy trì nền nếp đào tạo, huấn luyện, triển khai kế hoạch thi đấu, rà soát, tuyển chọn, bổ sung lực lượng VĐV, chuẩn bị tham gia các giải thể thao quốc gia và hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc.

Qua từng buổi tập, giải đấu, các VĐV không ngừng nâng cao chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên. Đây chính là nền tảng để những VĐV trẻ trưởng thành, trở thành lực lượng kế cận, đóng góp vào sự phát triển của thể thao thành tích cao của tỉnh.

Dương Chung