Mbappe hỏng phạt đền phút bù giờ, Real Madrid thất thủ

Chuyến làm khách tới sân Benito Villamarin đã biến thành cơn ác mộng đối với thầy trò HLV Jose Mourinho khi họ nhận thất bại đầu tiên tại La Liga mùa giải 2026/27. Đỉnh điểm gay cấn đến ở những giây bù giờ cuối cùng, nơi Kylian Mbappe phung phí cơ hội gỡ hòa trên chấm 11 mét, ném đi thời cơ vàng gỡ hòa.

Rạng sáng nay, Real Madrid đã thể hiện quyết tâm thắng trận thứ 4 liên tiếp ở mùa giải mới khi chủ động dâng cao đội hình hòng đánh đòn phủ đầu. Cơ hội liên tiếp mở ra cho đội khách: Trung vệ Dean Huijsen đệm bóng cận thành nhưng không thắng được Alvaro Valles, trước khi Vinicius đưa bóng dội cột dọc ở góc hẹp sau pha phối hợp ăn ý giữa Mbappe và Arda Guler. Cuối hiệp, Natan và Marc Bartra phải liên tiếp lăn xả phá bóng ngay trên vạch vôi để từ chối bàn thắng mười mươi của Mbappe.

Sau khi đứng vững trước sức ép ban đầu, Betis dần lấy lại sự tự tin. Họ gây sức ép ngược lên khung thành Real Madrid nhờ sự xông xáo của Antony bên hành lang cánh. Cựu sao MU đã buộc thủ môn Thibaut Courtois phải nhiều lần bay người cứu thua.

Bước sang hiệp hai, Betis siết lại đội hình, bịt kín những khoảng trống khiến Real Madrid vấp phải hệ thống phòng ngự khu vực vô cùng kín kẽ của đội chủ nhà. Do vậy mà số cơ hội Real tạo ra ít hẳn đi, có chăng là vài tình huống nỗ lực dứt điểm từ phía Mbappe hay Bellingham.

Tấn công bế tắc, đội bóng Hoàng gia đã phải trả giá đắt. Xuất phát từ tình huống phạt góc ở phút 81, Courtois dù xuất sắc cản phá được cú đánh đầu hiểm hóc của Nelson Deossa nhưng anh đành bất lực trước pha ập vào đá bồi chớp nhoáng của tiền đạo vào sân thay người Troy Parrott, Betis dẫn 1-0.

Khoảng thời gian còn lại chứng kiến cao trào với hàng loạt pha bóng tiếc nuối của các vị khách. Real Madrid ngỡ như đã có bàn gỡ hòa khi tài năng trẻ Carlos Espi thực hiện cú ngả người móc bóng tuyệt đẹp tung lưới đối phương, nhưng VAR đã can thiệp và từ chối vì lỗi việt vị gang tấc.

Parrott ghi bàn duy nhất cho Betis

Phút bù giờ thứ 3, Vinicius bị Natan phạm lỗi rõ ràng trong vòng cấm. Trách nhiệm nghìn cân trên chấm 11 mét được trao cho Kylian Mbappe, nhưng chân sút người Pháp lại có pha dứt điểm quá hiền, giúp thủ thành Alvaro Valles dễ dàng đổ người cản phá thành công.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên trong sự vỡ òa của đội chủ nhà. Trận thua 0-1 này chấm dứt chuỗi bất bại của Real Madrid dưới thời Mourinho. Nó khiến họ có nguy cơ bị Barcelona bỏ lại trên bảng xếp hạng La Liga, đồng thời nối dài cái dớp không thắng trên sân khách của Real trước Betis lên con số 5 trận liên tiếp (2 thua, 3 hòa).

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Theo Báo điện tử Tiền Phong