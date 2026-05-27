Các điều kiện giúp khách Việt xin được visa Hàn Quốc 10 năm

Khách Việt có hộ khẩu Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM hoặc từng nhập cảnh khối OECD được xin visa Hàn Quốc nhiều lần thời hạn 10 năm.

Thông tin được Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam công bố tại sự kiện 2026 Korea Travel Roadshow diễn ra ở TP HCM hôm 22/5. Theo đó, chính phủ Hàn Quốc mở rộng danh mục các nhóm người được phép xin thị thực nhập cảnh nhiều lần (loại C-3-91) với thời hạn hiệu lực lên đến 10 năm, cho phép lưu trú tối đa 90 ngày mỗi lần nhập cảnh.

Sự điều chỉnh này tập trung vào nhóm công dân có độ uy tín cao về hồ sơ cá nhân và kinh nghiệm du lịch. Cụ thể, các nhóm được áp dụng bao gồm:

- Công dân có hộ khẩu thường trú tại ba đại đô thị: Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM.

- Cá nhân từng nhập cảnh vào các quốc gia thuộc khối Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ít nhất một lần trong vòng một năm trở lại.

- Nhân viên chính thức công tác từ ba năm trở lên tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Hàn Quốc vào Việt Nam với quy mô vốn từ một triệu USD trở lên.

- Người giữ vị trí từ cấp quản lý trở lên trong Top 100 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (thời gian làm việc từ một năm trở lên).

- Vợ, chồng và con cái vị thành niên của người đang sở hữu visa Hàn Quốc loại nhiều lần thời hạn 10 năm.

Du khách ngắm hoa anh đào tại thủ đô Seoul. Ảnh: Dreamstime

Ngoài các điều kiện phía trên, khách Việt cần chuẩn bị các giấy tờ sau để xin visa 10 năm.

STT Nội dung 1 Hộ chiếu bản gốc (thời hạn trên 06 tháng) kèm bản sao 2 Bản sao CMND/CCCD 3 Tờ khai xin visa có dán ảnh 4 Bản gốc và bản dịch công chứng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn giấy Xác nhận thông tin cư trú do cơ quan CA cấp phường-xã cấp (cư trú trên 1 năm)Khuyến khích nộp sổ hộ khẩu bản sao (nếu có), không yêu cầu dịch thuật công chứng. 5 Hồ sơ chứng minh công việc: - Người lao động: Hợp đồng lao động hoặc Giấy xác nhận công việc.- Cá nhân kinh doanh: Giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận nộp thuế.- Học sinh: Thẻ học sinh/Giấy chứng nhận học sinhTrường hợp xin visa là trẻ dưới 18 tuổi, khách cần nộp giấy đồng ý du lịch của bố mẹ kèm theo giấy tờ chứng minh quan hệ (sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, đăng ký kết hôn của bố mẹ có dịch thuật công chứng).- Hưu trí: Giấy xác nhận lĩnh lương hưu/Giấy chứng nhận nghỉ hưu/Sổ bảo hiểm xã hội (lựa chọn 1 trong 3). 6 Hồ sơ chứng minh tài chính:- Người lao động: nộp bảng lương, sao kê tài khoản ngân hàng 03 tháng gần nhất- Trường hợp còn lại: sao kê tài khoản ngân hàng 3 tháng gần nhất. - Người xin visa là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi sẽ phải nộp hồ sơ chứng minh tài chính của bố mẹ kèm theo giấy tờ chứng minh quan hệ (sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, đăng ký kết hôn của bố mẹ có dịch thuật công chứng).

Thời gian có hiệu lực để xin visa 10 năm áp dụng từ cuối tháng 3, theo KTO tại Việt Nam. Khách Việt chuẩn bị hồ sơ và mang đến nộp tại Đại sứ quán/Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Hà Nội/TP HCM hoặc nộp qua dịch vụ (công ty du lịch).

Bà Park Eun Jung, Trưởng đại diện KTO tại Việt Nam, cho biết chính sách mở rộng thị thực này là động lực thúc đẩy hoạt động giao lưu du lịch giữa hai quốc gia ngày càng sôi động.

Theo số liệu từ KTO, bất chấp biến động về giá nhiên liệu ảnh hưởng đến thị trường hàng không toàn cầu, lượng khách Việt Nam đến Hàn Quốc tính đến tháng 4 vẫn tăng 10% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng mảng du lịch khen thưởng (MICE) đón hơn 18.000 lượt khách Việt trong 4 tháng đầu năm, tăng gần 65% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một trong các sản phẩm du lịch mới tại Hàn Quốc đang thu hút sự quan tâm của nhiều du khách là dự án Làng Việt (K-Vietnam Valley) tại huyện Bonghwa, tỉnh Gyeongsangbuk. Điểm đến được chính phủ Hàn Quốc miêu tả là biểu tượng văn hóa đặc biệt, kết nối mối nhân duyên lịch sử hơn 800 năm giữa hai dân tộc.

Nơi đây gắn liền với cuộc đời của Hoàng tử Lý Long Tường, người định cư tại Cao Ly vào thế kỷ XIII và là nơi đặt bức tượng vua Lý Thái Tổ đầu tiên bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, nhằm tôn vinh cội nguồn của dòng họ Lý Hoa Sơn. Làng cách Seoul khoảng ba giờ di chuyển, du khách sẽ khám phá lịch sử, chiêm ngưỡng các công trình mang đậm nét Việt trong lòng Hàn Quốc.

Ở chiều ngược lại, số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho thấy Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn thứ hai đến Việt Nam với hơn 1,6 triệu lượt khách trong 4 tháng đầu năm, xếp sau Trung Quốc đại lục.

