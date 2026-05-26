10 điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á

Phố cổ Hội An, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh là hai địa danh ở Việt Nam vào top những điểm đến hấp dẫn nhất tại khu vực Đông Nam Á, theo bình chọn từ Tripadvisor.

Danh sách 10 điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á được chọn ra từ danh sách đầy đủ của châu Á (Top Attractions - Asia) thuộc chuỗi giải thưởng thường niên Traveller’s Choice Awards do Tripadvisor tổ chức. Trong đó, bình chọn Best of the Best là cấp độ cao nhất. Danh sách giải thưởng cập nhật liên tục từ đầu tháng 2.

Gardens by the Bay (Singapore)

Gardens by the Bay là khu vườn sinh thái tại Singapore, kết hợp giữa thiên nhiên, công nghệ và thiết kế bền vững. Điểm nhấn của khu du lịch là các siêu cây Supertree Grove phát sáng vào ban đêm. Tại đây, du khách có thể tham quan nhà kính, đường đi trên không, thác nước trong nhà và hệ thực vật. Ảnh: Klook.

Angkor Wat (Siem Riep, Campuchia)

Angkor Wat là quần thể đền đài được xây dựng vào thế kỷ XII. Đây là một trong những công trình tôn giáo lớn nhất thế giới, nổi bật với các ngọn tháp và phù điêu chạm khắc kể lại những câu chuyện thần thoại Hindu và Phật giáo. Mỗi năm, địa danh này đón hàng triệu lượt khách ghé thăm và đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thế giới. Du khách nên đến đây vào sáng sớm để ngắm bình minh từ các tòa tháp cổ. Ảnh: Wiki

Chưa đến 1% trong số 8 triệu địa điểm trên nền tảng Tripadvisor đạt danh hiệu Best of the Best. Giải thưởng này được bình chọn theo năm cho các hạng mục: Điểm đến, Bãi biển, Trải nghiệm, Khách sạn, Nhà hàng, Xu hướng và Hoạt động trải nghiệm. Kết quả dựa trên số lượng, chất lượng đánh giá và xếp hạng của khách du lịch trong 12 tháng, phân chia theo danh mục và khu vực địa lý.

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (TP HCM, Việt Nam)

Bảo tàng nằm trên đường Võ Văn Tần, thành lập năm 1975, chuyên nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và trưng bày về tội ác, hậu quả của các cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Cơ sở vật chất hiện tại được xây năm 2002, hoàn thành sau 8 năm. Bảo tàng lưu giữ hơn 20.000 tài liệu, hiện vật và phim ảnh, được đưa vào giới thiệu ở các chuyên đề trưng bày thường xuyên như: Vũ khí trưng ngoài trời, Chế độ lao tù, Chất độc da cam, Những sự thật lịch sử, Tội ác chiến tranh. Ảnh: Trần Quỳnh

Tháp đôi Petronas (Kuala Lumpur, Malaysia)

Petronas là biểu tượng của Malaysia. Được hoàn thành năm 1998, công trình gồm hai tòa tháp cao 452 m, 88 tầng, từng giữ danh hiệu tòa nhà cao nhất thế giới nhiều năm.

Thiết kế của tháp mang phong cách hiện đại kết hợp các họa tiết nghệ thuật Hồi giáo truyền thống. Điểm nổi bật là cây cầu trên không nối hai tòa tháp ở tầng 41 và 42, nơi du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Kuala Lumpur. Bên dưới tháp là trung tâm thương mại cùng công viên. Ảnh: Rics

Phố cổ Hội An (Đà Nẵng, Việt Nam)

Hội An là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất Việt Nam. Từng là thương cảng sầm uất vào thế kỷ XVI-XVII, Hội An hiện tại có nhịp sống chậm, mang vẻ đẹp cổ kính với những ngôi nhà tường vàng và mái ngói, các con phố, ngõ nhỏ và nhiều công trình mang dấu ấn kiến trúc Việt Nam, Trung Hoa và Nhật Bản.

Du khách có thể dạo bộ tham quan Chùa Cầu, các hội quán cổ và thưởng thức nhiều món đặc sản như cao lầu, mì Quảng hay bánh mì. Buổi tối, phố cổ lung linh với hàng nghìn chiếc đèn lồng đủ màu sắc. Hội An đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. Ảnh: Giang Huy

Chùa Wat Pho (Bangkok, Thái Lan)

Wat Pho là một trong những ngôi chùa cổ và nổi tiếng nhất Bangkok, được biết đến với bức tượng Phật nằm dài hơn 40 m phủ vàng. Khuôn viên chùa rộng với nhiều bảo tháp, tượng Phật và các công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn Thái Lan. Du khách đến Wat Pho không chỉ tham quan mà còn tìm hiểu lịch sử và văn hóa Phật giáo. Nơi này gìn giữ và phát triển nghệ thuật massage Thái truyền thống.

Ngôi chùa nằm gần Hoàng cung, thuận tiện cho du khách tham quan. Ảnh: StarTravel

Vườn Thực vật Singapore

Singapore Botanic Gardens là khu vườn thực vật nằm ở trung tâm Singapore, xây dựng vào năm 1859. Vườn rộng khoảng 80 ha, với hàng nghìn loài thực vật, nổi bật là Vườn Lan Quốc gia. Singapore Botanic Gardens có không khí trong lành, phù hợp đi bộ, thư giãn và hòa mình vào thiên nhiên. Khu vườn còn là nơi diễn ra các buổi hòa nhạc và những chuyến đi bộ khám phá mang tính giáo dục,​​​ góp phần bảo tồn đa dạng sinh học. Ảnh: Time Out

Sacred Monkey Forest Sanctuary (Bali, Indonesia)

Đây là khu bảo tồn thiên nhiên và môi trường sống tự nhiên của hàng trăm con khỉ đuôi dài. Bên trong rừng còn có nhiều ngôi đền Hindu được xây dựng từ thế kỷ XIV, mang giá trị tôn giáo và văn hóa. Không gian nơi đây kết hợp giữa thiên nhiên hoang dã, kiến trúc cổ và yếu tố tâm linh. Du khách tham quan nơi này cần cẩn thận với đồ đạc cá nhân vì có thể bị khỉ lấy mất. Ảnh: Bali Institute

Đền Bayon (Siem Riep, Campuchia)

Bayon là một trong những ngôi đền nổi bật nhất trong quần thể Angkor Wat, với kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc độc đáo. Điểm đặc biệt nhất của Bayon là hàng chục khuôn mặt đá khổng lồ được khắc trên các tháp, hướng ra nhiều phía khác nhau, tạo nên vẻ huyền bí.

Đền được xây dựng vào cuối thế kỷ XII, phong cách kiến trúc Khmer, với nhiều hành lang, tháp đá và phù điêu, mô tả đời sống, chiến tranh và tín ngưỡng thời xưa. Ảnh: Gadt Travel

Đền Wat Arun (Temple of Dawn)

Wat Arun một trong những ngôi đền nổi tiếng Bangkok, với kiến trúc mang phong cách Khmer kết hợp nghệ thuật Thái Lan truyền thống, các chi tiết chạm khắc và hình tượng thần thoại Hindu-Phật giáo.

Wat Arun là tháp trung tâm (Prang) cao khoảng 80 m, được trang trí bằng các mảnh sứ và thủy tinh nhiều màu sắc.

Đền nằm bên bờ sông Chao Phraya, khung cảnh đẹp hơn vào lúc bình minh, khi ánh sáng phản chiếu trên mặt nước. Du khách có thể leo lên các bậc thang dốc của tháp chính để ngắm toàn cảnh sông và thành phố Bangkok. Ảnh: AM2026Thailand

Theo vnexpress.net