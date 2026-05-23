Đầu bếp Việt lần đầu vào top 8 thế giới

Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển đầu bếp Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết Global Chefs Challenge Finals 2026 - một trong những sân chơi danh giá nhất của ngành ẩm thực thế giới và xuất sắc lọt top 8 toàn cầu.

Từ ngày 16 đến 19/5, vòng chung kết Global Chefs Challenge Finals 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Wales (ICC Wales), thành phố Newport, xứ Wales (Vương quốc Anh) trong khuôn khổ Đại hội Hiệp hội Đầu bếp Thế giới quy tụ hơn 1.000 đầu bếp cùng hàng nghìn chuyên gia ẩm thực đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cuộc thi năm nay gồm nhiều hạng mục dành cho đầu bếp chuyên nghiệp, đầu bếp trẻ, đầu bếp bánh và đầu bếp chay. Trong đó, Global Chefs Challenge được xem là hạng mục danh giá nhất để các đầu bếp tranh tài bằng kỹ năng chuyên môn, khả năng sáng tạo và bản lĩnh thi đấu quốc tế.

Để giành vé vào vòng chung kết thế giới, các đội tuyển phải vượt qua vòng loại khu vực châu lục diễn ra trong năm 2025. Tại khu vực châu Á, Việt Nam và Singapore là hai đội đạt số điểm cao nhất, vượt qua 14 quốc gia cùng hơn 100 đầu bếp để đại diện khu vực tham dự vòng chung kết tại Wales.

Đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay là đầu bếp Trịnh Tuấn Dũng cùng đầu bếp phụ Lê Đắc Minh Quân, đều là hội viên Chi hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn. Trước đó, đội tuyển từng giành Huy chương Vàng tại vòng loại khu vực châu Á.

Ở vòng chung kết, đội tuyển Việt Nam tranh tài với 15 đầu bếp xuất sắc đến từ nhiều quốc gia có nền ẩm thực phát triển lâu đời. Dù lần đầu tham dự sân chơi này, đội tuyển Việt Nam vẫn gây ấn tượng với phong cách thi đấu chuyên nghiệp, khả năng phối hợp bài bản và sự sáng tạo trong từng món ăn.

Kết quả chung cuộc, đội tuyển Việt Nam lọt top 8 thế giới và giành Huy chương Bạc ở hạng mục Global Chefs Challenge. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có đầu bếp tham dự và đạt thành tích cao tại vòng chung kết Thử thách Đầu bếp Toàn cầu.

Đội tuyển đầu bếp Việt Nam tranh tài cùng các đầu bếp hàng đầu thế giới tại Global Chefs Challenge Finals 2026

Đầu bếp Trịnh Tuấn Dũng đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết Global Chefs Challenge Finals 2026 tại xứ Wales (Vương quốc Anh)

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên lọt top 8 thế giới tại sân chơi danh giá của Hiệp hội Đầu bếp Thế giới

Bà Trần Thị Hiền Minh, Phó chủ tịch Chi hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn, Phó chủ tịch Liên Chi hội Bánh Việt Nam cho biết, thành tích này là dấu mốc đáng nhớ của nghề bếp Việt Nam trên hành trình hội nhập quốc tế. Thành tích này một lần nữa khẳng định đội ngũ đầu bếp trong nước ngày càng chuyên nghiệp, tự tin hội nhập nhưng vẫn giữ được bản sắc ẩm thực Việt. "Các đầu bếp đã trải qua quá trình luyện tập áp lực, liên tục hoàn thiện kỹ thuật, tư duy trình bày và khả năng thi đấu quốc tế. Thành tích top 8 thế giới là kết quả xứng đáng cho sự nỗ lực bền bỉ của cả đội tuyển", bà Trần Thị Hiền Minh chia sẻ.

Để ghi nhận thành tích của đội tuyển, Chi hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn, Hiệp hội Du lịch TP.HCM cùng Ban Ẩm thực và Phát triển nghề du lịch đã đề nghị Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam xem xét tặng bằng khen cho đầu bếp Trịnh Tuấn Dũng, đầu bếp Lê Đắc Minh Quân và ông Văn Phú Phương Dũng, là người có nhiều đóng góp trong công tác huấn luyện đội tuyển tham dự vòng chung kết thế giới.

Theo thanhnien.vn