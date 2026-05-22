Du lịch Phú Thọ: Đi trước đón đầu, thắt chặt liên kết

Trước sáp nhập, hoạt động liên kết để phát triển du lịch đã được Phú Thọ triển khai tích cực, mang lại nhiều dấu ấn quan trọng. Du lịch Phú Thọ bước sang dấu mốc mới từ khi thực hiện sáp nhập ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, với không gian phát triển rộng mở chưa từng có, những tài nguyên đa dạng và yêu cầu ngày càng cao về liên kết, điều phối. Đứng trước sứ mệnh mới, du lịch Phú Thọ quyết tâm bứt phá, chuyển mình mạnh mẽ, thay đổi căn bản từ phương thức “kết nối hành chính” sang “liên kết giá trị”.

Những vũ điệu mang đậm nét văn hóa Mường rực rỡ trong đêm khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026.

Việc hợp nhất ba tỉnh thành một chỉnh thể thống nhất mở ra tiềm năng to lớn nhưng cũng đặt ra bài toán không nhỏ khi khoảng cách địa lý, văn hóa kinh doanh còn nhiều điểm khác biệt. Dưới sự chỉ đạo sát sao, hướng dẫn kịp thời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ, tổ chức bộ máy quản lý và kết nối du lịch đã nhanh chóng ổn định, kiện toàn theo Quyết định số 1850/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Ban chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh được thành lập vững chãi với 75 ủy viên và thu hút 158 hội viên tham gia sinh hoạt. Lực lượng hội viên tổ chức quy tụ đủ các ngành nghề từ lữ hành, lưu trú cho đến nhà hàng, khối dịch vụ và đầu tư du lịch, tạo nên một hệ sinh thái đồng bộ, sẵn sàng chung sức, đồng lòng thúc đẩy ngành kinh tế xanh.

Không chỉ dừng lại ở việc ổn định tổ chức, công tác kết nối đã gặt hái được những kết quả thực chất, hiệu quả. Ba chương trình khảo sát liên tỉnh tại Vĩnh Phúc và Hòa Bình cũ được tổ chức khoa học nhằm đánh giá lại chất lượng dịch vụ, kết nối các tour tuyến đưa vào khai thác. Đặc biệt, chương trình Famtrip - Presstrip với chủ đề “Về Miền di sản - Kết nối đa sắc” thu hút gần 50 đơn vị lữ hành, báo chí tham gia đã tạo tiếng vang lớn, thổi một luồng gió mới vào công tác quảng bá hình ảnh du lịch địa phương tới đông đảo du khách. Bên cạnh đó, công tác nhân đạo, từ thiện cũng được quan tâm sâu sắc thông qua việc phối hợp trao 70 suất quà ấm áp tình người cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Khách du lịch khám phá vẻ đẹp hoang sơ khu vực lòng Hồ Ngòi Giành, xã Trung Sơn.

Nhận diện rõ thời cơ và thách thức, ngành du lịch Phú Thọ xác định phải chuyển dịch mạnh mẽ phương thức hoạt động nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến. Mục tiêu là xây dựng thương hiệu điểm đến có bản sắc, khác biệt, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách dựa trên nguồn tài nguyên đa dạng sau sáp nhập.

Thay vì làm du lịch theo kiểu “mạnh ai nấy làm”, Phú Thọ sẽ tập trung hình thành các cụm liên kết sản phẩm đặc trưng theo từng tiểu vùng. Sự hòa quyện giữa thế mạnh du lịch văn hóa cội nguồn của Phú Thọ, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của Vĩnh Phúc và du lịch sinh thái cộng đồng xứ Mường Hòa Bình sẽ tạo nên một bức tranh tổng hòa độc đáo.

Khách du lịch giờ đây không những về dâng hương bái Tổ, mà còn có thể ngược ngàn lên Tân Sơn, Thanh Sơn ríu rít tiếng chim rừng, hay sang Mai Châu, Đà Bắc, Kim Bôi để đắm mình vào cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ và thưởng thức văn hóa bản địa thấm đượm tình người.

Những cây chè tại đồi chè Long Cốc mang 2 sứ mệnh khi vừa là cây trồng chủ lực, vừa trở thành phông nền cho những tấm ảnh đẹp của khách du lịch.

Để biến những dự định thành trái ngọt, các doanh nghiệp sẽ dồn lực thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, bán hàng và xây dựng hệ thống thông tin kết nối dữ liệu số toàn diện. Song song với đó, việc bắt tay với các trường đại học, cao đẳng như Đại học Hùng Vương, Đại học Công nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giỏi công nghệ, thạo ngoại ngữ sẽ là chìa khóa then chốt nâng tầm tính chuyên nghiệp cho toàn ngành.

Chia sẻ về định hướng trong thời gian tới, ông Nguyễn Ngọc Lân - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Phú Thọ cho biết, áp lực lớn nhất hiện nay là phải hóa giải được rào cản về khoảng cách địa lý và sự khác biệt trong mô hình kinh doanh cũ, nhằm phát huy tối đa thế mạnh chuyên biệt của từng vùng đất trong một không gian chung rộng lớn; thúc đẩy các doanh nghiệp tự nguyện bắt tay nhau để kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Chính vì vậy, Hiệp hội sẽ nhanh chóng phân công rõ người, rõ việc cho từng đơn vị gắn với địa bàn trọng điểm, đồng thời thành lập các chi hội chuyên ngành như lữ hành, lưu trú, nhà hàng, vận chuyển để tăng tính liên kết chuyên sâu; chú trọng phát triển hội viên cả về chất và lượng; thúc đẩy chuyển đổi số và xúc tiến quảng bá đồng bộ thông qua việc xây dựng nền tảng thông tin dùng chung, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp thị đa kênh vươn ra thị trường quốc tế; phối hợp tổ chức các khóa tập huấn tại chỗ, nâng cao kỹ năng nghề và ký kết hợp tác sâu rộng với các trường đại học, cao đẳng để đào tạo nguồn nhân lực bám sát nhu cầu thực tế.

Sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp cùng những cơ chế, chính sách tiếp sức kịp thời từ UBND tỉnh sẽ là bệ phóng vững chắc để du lịch Đất Tổ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, cất cánh bay xa.

Lê Hoàng