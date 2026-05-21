Lặn dưới hồ bơi sâu nhất thế giới

Vlogger Canada Mark Harrison thử lặn ở hồ bơi sâu nhất thế giới tại Dubai và phát hiện nhiều điều thú vị bên dưới độ sâu 25 m.
Deep Dive Dubai là bể bơi lặn sâu nhất thế giới (60 m), mở cửa vào tháng 7/2021, mô phỏng một thành phố cổ bị chìm. Hồ phục vụ cả khách bình thường lẫn thợ lặn chuyên nghiệp. Chi phí 400-1.800 AED (khoảng 3-13 triệu đồng) mỗi lượt, tùy dịch vụ.
Bể chứa 14 triệu lít nước ngọt, tương đương thể tích 6 bể bơi tiêu chuẩn Olympic, nhiệt độ 30 độ C. Hệ thống lọc tuần hoàn hoạt động 6 giờ một lần, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh. Những du khách không lặn có thể quan sát người thân thông qua hệ thống màn hình và 12 ô cửa kính lớn đặt khắp nơi - tầm nhìn tối đa tới độ sâu 20 m.
Trải nghiệm của Harrison tại Deep Dive Dubai
Vlogger Mark Harrison, người Canada, hai lần quay video trải nghiệm bể bơi này và đánh giá đây là điều anh thích nhất khi tới Dubai.
Công trình được xây dựng với tầm nhìn trở thành cơ sở hàng đầu về thám hiểm dưới nước, cung cấp công nghệ tiên tiến và môi trường tập luyện an toàn.
Bên dưới mặt nước được lắp đặt hơn 100 đèn, 30 camera giám sát và 12 loa phát thanh được kết nối đồng bộ qua 15 km đường cáp điện.
Đường hầm dẫn xuống khu vực sâu nhất của bể bơi. Ảnh: Daily Sabah
Phần lớn thể tích bể bơi nằm ngầm dưới lòng đất, chỉ có hai tầng nổi trên bề mặt. Thiết kế mái tòa nhà mô phỏng hình dáng một con sò, nhằm tri ân lịch sử lặn tìm ngọc trai của quốc gia.
Thành phố chìm được trang bị đầy đủ các mô hình như ôtô, xe máy, thang cứu hỏa, ghế công viên, bốt điện thoại, cùng một căn hộ có đủ phòng khách, phòng ngủ và nhà bếp. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ sức chạm đến đáy của bể bơi này. Harringson tham quan quanh độ sâu 20 m dù có dây hỗ trợ và buộc phải lên sớm vì thấy khó thở.
Theo vnexpress.net
