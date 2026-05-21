Thái Lan huỷ chính sách miễn visa 60 ngày

Quy định nhập cảnh mới của chính phủ Thái Lan đưa thời gian lưu trú tối đa của du khách Việt Nam và hàng chục quốc gia khác trở về mức 30 ngày.

Ngày 19/5, nội các Thái Lan phê duyệt việc rà soát quy định nhập cảnh, chính thức chấm dứt chương trình miễn thị thực kéo dài 60 ngày dành cho công dân 93 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ông Mungkorn Pratoomkaew, Tổng cục trưởng Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Thái Lan, cho biết các quy định thắt chặt sẽ có hiệu lực sau 15 ngày kể từ khi được đăng trên công báo Hoàng gia.

Theo quy định mới, khách Việt Nam sẽ chịu sự điều chỉnh chung và quay trở lại mức miễn thị thực 30 ngày.

Du khách Việt có kế hoạch tới Thái Lan trong vài tuần tới được khuyến cáo theo dõi sát các thông báo mới từ Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Du lịch và Thể thao cùng Cục Di trú Thái Lan.

Khi chính sách mới có hiệu lực, những người đã nhập cảnh theo diện miễn thị thực hiện hành vẫn được phép lưu trú tới hết thời hạn đã được cấp khi nhập cảnh.

Du khách tham quan Wat Phra That Doi Suthep, một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh Chiang Mai, miền Bắc Thái Lan. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Sihasak Phuangketkeow cho biết việc thay đổi chính sách miễn visa là một phần của chiến dịch trấn áp tội phạm xuyên quốc gia. Ông nói Thái Lan không nhắm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào, mà tập trung vào những cá nhân lợi dụng chính sách miễn thị thực này để phạm pháp.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Surasak Phancharoenworakul khẳng định chính phủ muốn tập trung thu hút du khách chất lượng thay vì chạy theo số lượng, bởi thống kê thực tế cho thấy thời gian lưu trú trung bình của khách nước ngoài tại đây chỉ khoảng 9 ngày.

Ông Mungkorn cho biết thêm các thay đổi về chính sách miễn thị thực nhằm xử lý vấn đề liên quan đến nguyên tắc có đi có lại trong ngoại giao và khắc phục sự chồng chéo khi có quá nhiều chương trình miễn thị thực cùng tồn tại, gây nhầm lẫn cho du khách.

Cơ cấu mới sẽ giảm số quốc gia đủ điều kiện miễn thị thực 30 ngày từ 57 xuống 54. Chính phủ không công bố cụ thể ba quốc gia bị loại khỏi danh sách, nhưng quy định một số nước sẽ chỉ được phép lưu trú 15 ngày. Khách du lịch có nhu cầu ở lại lâu hơn có thể xin gia hạn tại cơ quan xuất nhập cảnh.

Hồi cuối tháng 4, ông Sisdivachr Cheewarattanaporn, Chủ tịch danh dự kiêm cố vấn cao cấp của Hiệp hội Đại lý Du lịch Thái Lan (ATTA), nhận định việc điều chỉnh thời gian lưu trú và xem xét lại các điều kiện đối với từng quốc gia là một bước đi tích cực.

“Ít nhất, việc này giúp sàng lọc khách nước ngoài và bảo vệ an ninh quốc gia”, ông nói.

Ông cảnh báo một bộ phận khách quốc tế đến Thái Lan với ý định định cư, không phải du lịch đơn thuần. Tại một số khu vực, các cộng đồng người nước ngoài quy mô lớn đã hình thành với hàng nghìn người sinh sống cùng nhau, làm dấy lên lo ngại về quyền sở hữu đất đai và việc sử dụng người Thái Lan đứng tên hộ để nắm giữ bất động sản.

Do đó, ATTA ủng hộ kế hoạch của chính phủ trong việc sửa đổi quy định miễn thị thực, nhấn mạnh việc người nước ngoài lưu trú quá lâu không mang lại lợi ích cho Thái Lan. Theo đại diện đơn vị, khách du lịch thực sự thường chỉ ở lại vài ngày. Việc cho phép lưu trú từ hai đến ba tháng là quá mức và không đem lại lợi ích.

Dữ liệu từ ngành du lịch cũng củng cố quan điểm này. Khách đường dài từ châu Âu có xu hướng lưu trú ít hơn một tháng mỗi chuyến đi, trong khi khách từ các thị trường gần thường ở lại Thái Lan từ 5 đến 12 ngày.

Thái Lan triển khai chính sách miễn thị thực 60 ngày vào năm 2024 nhằm thúc đẩy du lịch và hỗ trợ nền kinh tế chật vật phục hồi sau đại dịch.

Dù từng đón gần 40 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2019, lượng khách đến nước này từ ngày 1/1 đến 17/5 năm nay giảm 3,31% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 12,9 triệu lượt. Thái Lan dự báo đón khoảng 32 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, giảm một triệu lượt so với năm ngoái.

Theo vnexpress.net