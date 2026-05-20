Ngôi làng “người đẹp ngủ trong rừng” không ô tô, chỉ đến được bằng tàu hỏa

Ngôi làng này được mệnh danh là “Người đẹp ngủ trong rừng” của dãy Alps và chỉ có thể đến bằng tàu hỏa.

Khung cảnh yên bình ở ngôi làng Wengen. Ảnh: Magicswitzerland

Giữa vô vàn ngôi làng đẹp như tranh vẽ ở Thụy Sĩ, Wengen vẫn mang một sức hút rất riêng, với sự yên bình, cổ tích và gần như tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới hiện đại. Nằm nép mình trong vùng Jungfrau nổi tiếng, ngôi làng nhỏ chỉ khoảng 1.300 dân này trở thành điểm đến được giới du lịch quốc tế săn đón, nhờ vẻ đẹp nguyên sơ cùng trải nghiệm nghỉ dưỡng đậm chất Alps.

Điều đặc biệt đầu tiên ở Wengen chính là nơi đây hoàn toàn không có ô tô. Khách chỉ có thể đến bằng tàu hỏa, đi bộ hoặc xe đạp.

Kiến trúc tại Wengen mang đậm phong cách chalet đặc trưng của Thụy Sĩ với mái dốc tam giác, hiên rộng và các chi tiết gỗ tinh xảo. Dù vào mùa hè xanh mướt hay mùa đông phủ tuyết trắng, ngôi làng vẫn giữ được vẻ đẹp của riêng mình.

Lorenz Maurer, giám đốc một khách sạn tại Wengen cho biết: "Ngôi làng giống như khung cảnh trong một tấm bưu thiếp, với những con đường nhỏ không xe ô tô, các ngôi nhà mái chalet truyền thống phủ đầy hoa và phía xa là những đỉnh núi tuyết hùng vĩ của dãy Alps".

Nhiều khách ví nơi đây như “người đẹp ngủ trong rừng” của dãy Alps. Ngôi làng vẫn giữ được nét nguyên bản, yên bình vượt thời gian, vừa mang lại cảm giác hoang sơ vừa thân thiện.

Không chỉ nổi tiếng bởi cảnh quan, Wengen còn là điểm đến lý tưởng cho những người yêu thể thao mùa đông. Hằng năm, nơi đây tổ chức giải đua trượt tuyết danh giá nhất thế giới. Đường đua dài gần 5km, thu hút hàng chục nghìn khán giả và vận động viên quốc tế.

Khung cảnh ngôi làng Wengen không xe ô tô. Ảnh: Audleytravel

Dù sở hữu vẻ đẹp đặc biệt, Wengen vẫn chưa nổi tiếng rộng rãi. Mới đây, sự xuất hiện của khách sạn 5 sao đầu tiên - Grand Hotel Belvedere, đánh dấu bước chuyển mình của ngôi làng trong hành trình trở thành điểm nghỉ dưỡng cao cấp mới của Thụy Sĩ, theo Travelandleisure.

Lorenz Maurer mô tả Wengen là “một nơi khiến con người muốn sống chậm lại”. Theo ông, nhiều du khách thường chỉ ghé qua ngắn ngủi trước khi tiếp tục hành trình, nhưng Wengen xứng đáng để ở lại lâu hơn, tận hưởng sự bình yên, không khí trong lành và nhịp sống chậm rãi hiếm hoi còn sót lại giữa châu Âu hiện đại.

Theo vietnamnet.vn