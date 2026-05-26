Khách Australia đổ đến Việt Nam không chỉ vì giá rẻ

Không còn là điểm đến giá rẻ xếp sau Thái Lan hay Bali, Việt Nam đang hút khách Australia nhờ sự hòa quyện giữa dịch vụ cao cấp tầm trung và bản sắc văn hóa từ thế hệ trẻ.

Georgia Quinn từng đến Việt Nam 15 năm trước. Khi đó, cô nhận định Việt Nam không phải điểm đến phổ biến như Thái Lan hay Bali.

Hiện nay, nhiều bạn bè và người thân của Quinn cho biết từng có chuyến đi đến Việt Nam hoặc đang lên kế hoạch đến đây. Tháng trước, Quinn quay lại Việt Nam, ghé thăm Đà Nẵng. Cô ví Đà Nẵng như Gold Coast – thành phố ven biển hiện đại và hút khách nằm ở bang Queensland, phía đông Australia.

Quinn cho biết cô gặp nhiều đồng hương trong kỳ nghỉ hai tuần ở Việt Nam. “Chẳng có gì ngạc nhiên khi mọi người nhận ra đây là nơi tuyệt vời”, Quinn nói.

Dữ liệu của Cục Thống kê Australia cho thấy, 10 năm trước, Việt Nam là điểm đến phổ biến thứ 5 ở Đông Nam Á đối với người dân nước này. Đến năm 2024, Việt Nam trở thành quốc gia được ghé thăm nhiều thứ ba trong khu vực, sau khi vượt Singapore và Malaysia. Số lượng khách Australia trở về từ các chuyến đi ngắn ngày đến Việt Nam tăng từ 246.000 lượt năm 2016 lên 528.000 lượt năm 2026.

Lượng hành khách bay đến Việt Nam qua hãng Jetstar tăng hơn 30% so với năm 2023, số chuyến bay của hãng này cũng tăng 15%. Nền tảng Expedia ghi nhận lượt tìm kiếm chỗ ở tại Hà Nội, TP HCM và Phú Quốc tăng trưởng liên tục trong giai đoạn 2025-2026.

“Tôi thấy ngày càng nhiều người Australia đến Việt Nam”, tiến sĩ Trúc Lê, giảng viên ngành tiếp thị và du lịch tại Đại học Griffith, nói. Cô nhận định xu hướng này xuất phát từ sự tương thích giữa nhu cầu của khách Australia và sản phẩm du lịch của Việt Nam.

Trong bối cảnh áp lực chi phí sinh hoạt, du khách có xu hướng chọn các điểm đến gần thay vì những chuyến đi đường dài đến Paris (Pháp) hay Venice (Italy). Khách du lịch Australia quan tâm đến tỷ lệ giữa giá cả và chất lượng dịch vụ. Tại Việt Nam, du khách có thể tiếp cận các dịch vụ phân khúc cao cấp với mức chi phí tầm trung.

Mandy Lan, 25 tuổi, điều phối viên sự kiện, cho biết chọn Việt Nam vì chi phí phù hợp. Trong chuyến đi hai tuần vào cuối năm 2025, Lan chi trả 1.500 USD (chưa gồm vé máy bay) cho các dịch vụ gồm ăn tại nhà hàng đạt sao Michelin và đặt may trang phục giá 250 USD. Đối với kỳ nghỉ trọn gói cùng bạn trai, Lan dự trù mức chi tiêu 6.000 USD.

Michelle, du khách Australia, thường xuyên đến Hội An, yêu thích dịch vụ may đồ siêu tốc, giá phải chăng ở đây. Ảnh: Giang Huy

Tiến sĩ Trúc Lê, giảng viên Đại học Griffith, cho biết khách du lịch Australia có xu hướng tìm kiếm trải nghiệm thực tế, điểm đến không quá đông đúc và chi phí phải chăng.

Đối với Quinn, TP HCM là đô thị nhộn nhịp, giúp du khách dễ hòa mình. Khi đến Việt Nam, cô thường ghé các cửa hàng thời trang của nhà thiết kế địa phương có phong cách Y2K (xu hướng văn hóa, thời trang của giai đoạn cuối năm 1990 đầu năm 2000).

Đăng Dương, đồng sáng lập Công ty Du lịch Old Compass Travel, nhận định xu hướng Y2K xuất phát từ yếu tố dân số trẻ của Việt Nam, với độ tuổi trung bình là 33. Theo Tiến sĩ Trúc Lê, thế hệ trẻ đang thay đổi cách thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam thông qua việc kết hợp giữa truyền thống và sự đa dạng vùng miền.

Hai đồng sáng lập của công ty du lịch Urbanist Travel, Châu Nguyên và Brian Letwin, chỉ ra hiện nay có một cuộc đổ bộ của thế hệ Millennials (1981-1996) và Gen Z (1997-2012) trở về Việt Nam thành lập doanh nghiệp riêng. Họ vận dụng kiến thức đã học ở nước ngoài, để tạo ra những điều mới mẻ trong ngành dịch vụ du lịch.

Linh Phan, người sáng lập công ty Du lịch Hidden Saigon, cho biết nhiều người thuộc thế hệ thứ hai sau thời gian du học đã về nước tiếp quản, thay đổi cách vận hành nhà hàng của gia đình. Xu hướng này tạo ra sự phá cách trong các lĩnh vực ẩm thực, thời trang và âm nhạc tại điểm đến.

Theo Letwin, sự chuyển biến về văn hóa đang tạo sức hút với du khách. Linh Phan chưa từng nghĩ sẽ thấy khách nước ngoài ở các quán cà phê địa phương nhưng giờ đây, các điểm đến này “luôn đầy ắp khách quốc tế”.

Tiến sĩ Trúc Lê nhận định người Australia quan tâm đến tính năng động trong văn hóa bản địa của Việt Nam. Từ thực trạng quá tải du lịch tại Bali (Indonesia), Việt Nam có thể rút kinh nghiệm để kiểm soát và phát triển. Dù vậy, Linh Phan tin rằng các địa điểm hút khách tại quê hương luôn biết rõ khách hàng thực sự là ai.

“Khách du lịch đến rồi đi, người dân địa phương mới là khách hàng lâu dài”, Linh Phan nói.

Theo vnexpress.net