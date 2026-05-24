Những điểm đến ấn tượng tại Mỹ mùa World Cup 2026

World Cup 2026 là dịp để du khách khám phá nhiều điểm đến nổi tiếng. Tại Mỹ, các thành phố đăng cai sở hữu hàng loạt địa danh du lịch đặc sắc.

Mùa hè 2026, nước Mỹ sẽ trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới với các trận đấu diễn ra tại 11 thành phố đăng cai như Los Angeles, New York, Miami, Seattle hay San Francisco. Bên cạnh các trận đấu, nhiều địa danh nổi tiếng, khu vui chơi và trải nghiệm văn hóa tại các thành phố này cũng thu hút đông đảo du khách.

New York - New Jersey điểm hẹn mùa World Cup

Tổ hợp New York - New Jersey trở thành nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2026. Đến khu vực này, du khách có cơ hội khám phá thành phố New York với nhịp sống sôi động gần như suốt 24 giờ.

Quảng trường Thời đại (Times Square) là một trong những địa điểm sầm uất bậc nhất với những màn hình quảng cáo khổng lồ. Từ đây, du khách có thể dễ dàng di chuyển tới Central Park nằm giữa Manhattan, nổi tiếng với những bãi cỏ lớn, hồ nước và các hoạt động ngoài trời.

Tượng Nữ thần Tự do là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất nước Mỹ.

Bên cạnh đó, Tượng Nữ thần Tự do, cầu Brooklyn hay tòa nhà Empire State cũng là những biểu tượng nổi bật của thành phố. New York còn có hệ thống bảo tàng, trung tâm mua sắm và nền ẩm thực đa dạng.

Los Angeles - thiên đường giải trí bên bờ Tây

Los Angeles là điểm đến quen thuộc với du khách yêu điện ảnh và văn hóa đại chúng.

Một trong những địa điểm được nhắc nhiều nhất là bãi biển Santa Monica với cầu tàu, vòng quay khổng lồ và không khí biển đặc trưng California. Khu vực này thường rất đông du khách vào mùa hè nhờ thời tiết nắng ấm và nhiều hoạt động ngoài trời.

Khung cảnh ven biển yên bình tại Santa Monica.

Ngoài ra, Universal Studios Hollywood cũng là điểm đến thu hút fan điện ảnh với các khu mô phỏng phim trường, trò chơi cảm giác mạnh và trải nghiệm hậu trường làm phim. Nhiều du khách lựa chọn kết hợp xem bóng đá với nghỉ dưỡng, mua sắm và khám phá đời sống giải trí về đêm tại Los Angeles.

Seattle - thành phố cảng xanh

So với nhiều thành phố đăng cai khác, Seattle mang không khí yên bình hơn với thiên nhiên và không gian xanh vùng Tây Bắc nước Mỹ. Thành phố nổi tiếng với văn hóa cà phê, thời tiết mát mẻ và cảnh quan ven biển.

Pike Place Market là một trong những khu chợ lâu đời và đông khách nhất Seattle, du khách có thể thưởng thức hải sản tươi sống, đặc sản địa phương và nhiều cửa hàng thủ công. Gần đó là Space Needle - công trình biểu tượng với đài quan sát nhìn toàn cảnh từ trên cao.

Ngoài trung tâm đô thị, thành phố còn hấp dẫn nhờ các hoạt động ngoài trời như chèo thuyền, đi bộ ven vịnh Elliott hay khám phá những khu rừng và công viên quốc gia lân cận.

Miami - không khí lễ hội bên bờ biển

Miami được đánh giá là một trong những thành phố có không khí sôi động nhất nước Mỹ, đặc biệt vào mùa hè. Thành phố thuộc bang Florida nổi tiếng với các bãi biển dài, hàng dừa ven biển và cộng đồng Latin đông đảo.

Miami hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn trong mùa World Cup 2026.

South Beach là địa điểm thường xuyên xuất hiện trong các cẩm nang du lịch quốc tế nhờ bãi cát trắng, làn nước xanh và dãy công trình mang phong cách Art Deco đặc trưng. Khu vực này tập trung nhiều nhà hàng, quán bar và hoạt động giải trí về đêm.

Trong khi đó, Little Havana lại mang màu sắc hoàn toàn khác với các quán cà phê Cuba, âm nhạc đường phố và những cửa hàng nhỏ đậm văn hóa Latin. Nhiều du khách lựa chọn khám phá khu phố này để cảm nhận nhịp sống địa phương thay vì chỉ nghỉ dưỡng ven biển.

San Francisco - dấu ấn đặc trưng của California

Khu vực vịnh San Francisco gây ấn tượng với địa hình đồi dốc và hệ thống xe điện cổ chạy qua các khu phố. Đây là một trong những điểm đến được khách quốc tế ghé thăm nhiều nhất khi tới bang California.

Cầu Golden Gate thường là địa điểm đầu tiên du khách tìm đến để ngắm cảnh hoặc đạp xe dọc vịnh. Trong khi đó, khu Fisherman’s Wharf lại nổi tiếng với hải sản tươi, các bến tàu du lịch và hoạt động đường phố nhộn nhịp.

Thành phố cũng sở hữu khu phố người Hoa lâu đời bậc nhất Bắc Mỹ với nhiều nhà hàng, cửa tiệm và lễ hội truyền thống. Nhờ sự giao thoa văn hóa, San Francisco được nhiều trang du lịch đánh giá là điểm đến phù hợp cho hành trình kết hợp thể thao, khám phá và trải nghiệm ẩm thực.

