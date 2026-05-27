Thác Bản Giốc “đẹp đến nghẹt thở” trong mắt khách Đức 30 năm trước

Thác Bản Giốc hè năm 1993 “đẹp và hùng vĩ đến nghẹt thở” dưới ống kính của du khách Đức Hans-Peter Grumpe, người thực hiện chuyến đi xuyên Việt 83 ngày trong suốt ba năm.

Tháng 7 năm 1993, Hans-Peter Grumpe thực hiện chuyến đi từ Hà Nội đến Cao Bằng (ảnh) trên chiếc xe Jeep Nga (UAZ) quen thuộc thời bao cấp. Hành trình được Vietnam-Tourist, công ty lữ hành duy nhất thời điểm đó, sắp xếp.

Chiếc xe sử dụng xuyên suốt hành trình khám phá Cao Bằng của du khách Đức Hans-Peter Grumpe.

Quãng đường dài khoảng 280 km, mất một ngày di chuyển. Từ thị xã Cao Bằng, Grumpe đi 85 km về phía đông bắc để tiếp cận thác Bản Giốc nằm sát biên giới.

Chuyến đi diễn ra vào mùa mưa (tháng 7-8), tuyến đường giao thông đến thác xuống cấp vì sình lầy. Cách đích khoảng 10 km, đường sạt lở, cả đoàn phải bỏ lại xe Jeep, đi bộ vào thác.

Năm 1993, thác Bản Giốc chưa có tên trên bản đồ du lịch thương mại. Khu vực quanh thác không có trạm bán vé, hệ thống dịch vụ hay hàng quán. Bao quanh dòng thác là rừng rậm nguyên sinh thuộc vùng đệm biên giới và các bản làng thưa thớt của đồng bào dân tộc thiểu số.

Tháng 7 là cao điểm mùa mưa vùng cao, thác Bản Giốc chuyển màu phù sa, dòng nước chảy siết. Grumpe miêu tả khung cảnh thác Bản Giốc khi đó “đẹp và hùng vĩ đến nghẹt thở”.

Ngày nay, thác Bản Giốc nằm tại xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng, là thác nước tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á và là thác nước nằm trên đường biên giới lớn thứ tư thế giới.

Hệ thống cọn nước (bánh xe nước) bằng tre gỗ bên bờ sông Quây Sơn, Cao Bằng vào mùa mưa cách đây 30 năm.

Năm 1993, các quy định về giấy phép thông hành với người nước ngoài được bãi bỏ, tạo điều kiện cho du khách tham quan sâu các khu vực sát biên giới.

Khung cảnh khu vực sát biên giới gần thác Bản Giốc, ngăn cách bởi dòng sông Quây Sơn.

Dòng sông Quây Sơn khi chảy vào Việt Nam uốn lượn qua đồi núi đá vôi, ruộng bậc thang, bản làng người Tày - Nùng ở Ngọc Côn, Phong Nậm, trước khi đổ xuống tạo nên thác Bản Giốc.

Grumpe cho biết không thể quên sự cố khi đoàn quay về trung tâm Cao Bằng lúc chạng vạng. Xe hai lần bị chặn bởi đá lớn và cành cây do nhóm người địa phương dựng lên nhằm thu tiền các xe qua lại vùng biên.

Tình huống được giải quyết khi tài xế chủ động bật hệ thống còi hú gắn sẵn trên xe (vốn là xe công vụ hoán cải), khiến nhóm người nhanh chóng tự dọn chướng ngại vật để nhường đường.

Cảnh ruộng bậc thang gần khu vực thác Bản Giốc cách đây 30 năm.

Xe khách liên tỉnh từ Cao Bằng đi Lạng Sơn cách đây 30 năm.

Vùng cao Bắc Bộ lại để lại trong nam du khách Đức ký ức về một Việt Nam nguyên sơ và giàu bản sắc. Grumpe cho biết chính cảnh quan miền Bắc là lý do khiến ông quay trở lại Việt Nam liên tục trong ba năm đầu thập niên 1990, mỗi nơi đều mang đến cho ông cảm giác “chưa bị du lịch đại trà chạm tới”.

Theo vnexpress.net


 Từ khóa: Thác bản giốc Đức Du khách đẹp đi xuyên Việt Ruộng bậc thang Việt nam Người nước ngoài Tháng 7 Mùa mưa
10 điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á

10 điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á
2026-05-26 16:38:00

Phố cổ Hội An, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh là hai địa danh ở Việt Nam vào top những điểm đến hấp dẫn nhất tại khu vực Đông Nam Á, theo bình chọn từ Tripadvisor.

Đầu bếp Việt lần đầu vào top 8 thế giới

Đầu bếp Việt lần đầu vào top 8 thế giới
2026-05-23 17:35:00

Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển đầu bếp Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết Global Chefs Challenge Finals 2026 - một trong những sân chơi danh giá nhất của ngành ẩm thực...

