Bùng nổ du lịch hè 2026: Xu hướng lên rừng, xuống biển giải nhiệt

Đón mùa du lịch hè 2026, các “ông lớn” lữ hành như Đất Việt Tour, Du Lịch Việt... đồng loạt tung ưu đãi kích cầu. Dù chịu áp lực về chi phí đi lại, du khách Việt vẫn ưa chuộng các điểm đến hoang sơ, tối ưu ngân sách nhưng giàu trải nghiệm gắn kết thiên nhiên.

Mùa du lịch hè 2026 đang ghi nhận những tín hiệu tích cực từ thị trường nội địa, với hàng loạt xu hướng, sản phẩm mới cùng các chương trình kích cầu mạnh mẽ từ các doanh nghiệp lữ hành. Tại nhiều địa phương, hàng loạt sự kiện quy mô như Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026, Lễ hội mùa Hạ - Festival Huế 2026, Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Cần Thơ 2026... sẽ là tâm điểm thu hút du khách. Đáng chú ý là một số chương trình, sự kiện sôi động ở các điểm du lịch biển đảo như Festival biển Khánh Hòa 2026, Lễ hội biển Đà Nẵng 2026, Lễ hội du lịch hè 2026 tại Quy Nhơn (Gia Lai), các chương trình du lịch vùng biển Phú Yên (Đắk Lắk) và Mũi Né (Lâm Đồng)...

Năm nay, loạt điểm đến và “tọa độ mới” cũng đang góp phần kích thích thị trường du lịch nội địa, nhờ cảnh quan thiên nhiên và khí hậu mát mẻ, trong lành giúp “giải nhiệt” mùa hè. Các địa điểm như Lý Sơn (Quảng Ngãi), Măng Đen (Kon Tum), Mai Châu (Hòa Bình), Tây Ninh... nổi lên là những lựa chọn thay thế cho khách muốn tránh các đô thị du lịch lớn, tìm về không gian thiên nhiên còn nguyên sơ, du lịch chưa bị thương mại hóa và mật độ không quá đông đúc.

Bên cạnh dự báo lượng khách sẽ tăng mạnh trong mùa du lịch hè, thị trường còn ghi nhận xu hướng mới khi du khách ưu tiên trải nghiệm chất lượng, cá nhân hóa thay vì chỉ tìm tour giá rẻ. Du khách Việt đang quan tâm đến các điểm đến mới lạ, có giá trị trải nghiệm sâu sắc và phù hợp hơn với sở thích, nhu cầu riêng. Bám sát xu hướng thay đổi thói quen tiêu dùng, các công ty lữ hành trong nước đã tung ra những sản phẩm tour du lịch hè mang tính sáng tạo cao.

Mùa du lịch hè 2026, công ty Đất Việt Tour tung ra chùm tour nghỉ dưỡng “Chạm nắng hè - Chạm niềm vui” trên khắp 3 miền đất nước với nhiều ưu đãi giảm giá, tặng dịch vụ; kết hợp các hoạt động tập thể như teambuilding, gala dinner phục vụ nhóm khách gia đình và doanh nghiệp muốn tối ưu hóa sự gắn kết.

Nhiều hành trình hấp dẫn từ khám phá biển xanh nắng vàng, lặn ngắm san hô, thưởng thức hải sản tươi ngon tại Phan Thiết, Quy Nhơn, Ninh Chữ, Nha Trang,... cho đến “đi trốn” tới vùng rừng núi hít thở không khí mát mẻ, săn biển mây kỳ ảo tại Đà Lạt, Tà Đùng, Nam Cát Tiên,... hoặc xuôi về miệt vườn, thong thả giữa sông nước và nghe hát dân ca tại miền Tây Nam Bộ.

Nhận định về xu hướng du lịch hè năm 2026, ông Đỗ Văn Thức - Giám đốc kinh doanh Công ty Đất Việt Tour cho biết: “Khách hàng hiện nay thận trọng hơn trong chi tiêu nên doanh nghiệp phải tính toán kỹ về sản phẩm. Các tour ngắn ngày, điểm đến gần và chi phí hợp lý đang được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn trong mùa hè năm nay. Với các đoàn thể, chúng tôi cung cấp đa dạng sự lựa chọn du lịch trong nước kèm ưu đãi dành riêng cho nhóm khách đoàn; giúp các công ty, doanh nghiệp kết hợp chuyến đi vừa nghỉ dưỡng, vừa gắn kết tập thể”.

Đại diện công ty Du lịch Việt, ông Phạm Anh Vũ dự báo một mùa du lịch hè sôi động tại khắp các điểm đến trên cả nước: “Ngay sau kỳ nghỉ 30/4 – 1/5, lượng khách tìm hiểu và đặt tour hè trên hệ thống online và các chi nhánh của Du Lịch Việt đã tăng rõ, đến giữa tháng 5 ghi nhận mức tăng khoảng 15 -18% so với cùng kỳ 2025, trong đó tour nội địa tăng nhanh hơn tour nước ngoài do phù hợp túi tiền và linh hoạt thời gian hơn”.

“Các hình thức trải nghiệm mới như camping, farmstay, homestay địa phương... tăng mạnh ở vùng núi, cao nguyên. Ở đó du khách được ngủ giữa rừng hay bên hồ, tham gia chăm sóc vườn, thu hoạch nông sản, đi bộ, ngắm cảnh... rời xa ồn ào, trải nghiệm yên tĩnh giữa không gian trong lành. Một hình thức khác là roadtrip tự lái xe, đi đường bộ bằng ô tô cá nhân hoặc thuê xe, kết hợp nhiều điểm ít người biết như cung đường biển miền Trung, vòng cung Tây Nguyên, Đông Bắc – Tây Bắc, tour theo dấu phim ảnh đưa du khách đi đến nơi nổi tiếng qua phim, video ca nhạc, show truyền hình, xu hướng trên mạng xã hội... cũng tạo thêm lý do để du khách trong nước, đặc biệt là giới trẻ, thử những trải nghiệm du lịch mới thay vì chỉ quay lại những điểm đến quen thuộc”, ông Phạm Anh Vũ nhận định.

Theo lời khuyên của các chuyên gia, để có một chuyến du lịch hè ưng ý giữa bối cảnh giá cả biến động, du khách nên chủ động lên kế hoạch và đặt chỗ sớm; bởi giá vé máy bay và dịch vụ có xu hướng tăng cao khi sát ngày, nhất là dịp cao điểm (giữa tháng 6 đến giữa tháng 8). Việc đặt sớm trước 30 - 45 ngày giúp du khách dễ chọn lịch trình phù hợp với ngày đẹp, giờ bay đẹp, giá mềm hơn và hạn chế rủi ro hết chỗ. Ngoài ra nên chọn tour có trải nghiệm hợp lý thay vì lịch trình dày đặc, không nên cố nhồi nhét nhiều điểm như “chạy sô” dễ gây mệt mỏi, nhất là những nhóm khách gia đình có trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

