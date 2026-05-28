Mega Booming mang hành trình trải nghiệm âm nhạc du lịch về với Nha Trang

Thương hiệu đại nhạc hội kết hợp du lịch Mega Booming sẽ chính thức tái xuất tại Nha Trang vào tháng 6/2026 với sự tham gia của nhiều ca sĩ đang thịnh hành...

Phối cảnh Charmora City (Sun Group) thắp sáng khi đêm về. Ảnh: Sun Group

Chương trình diễn sẽ diễn ra vào 19h ngày 13/06/2026 tại Quảng trường 2/4 (Đường Trần Phú, Khánh Hòa) với quy mô lên tới 30.000 khán giả. Chương trình dự kiến sẽ tổ chức màn pháo hoa mãn nhãn nhằm đưa đến một đại nhạc hội giải trí nhiều cảm xúc cho người dân và du khách.

Không đơn thuần là đại nhạc hội giải trí, Mega Booming còn là một sản phẩm du lịch - văn hóa đa tầng kết hợp trọn vẹn văn hóa, lịch sử và trải nghiệm của từng vùng đất.

Năm 2025, Mega Booming đã tạo nên tiếng vang lớn và khẳng định vị thế tiên phong trong mô hình “du lịch âm nhạc” (Music Tourism) tại Việt Nam, với hai đêm diễn bùng nổ tại Quảng trường Ngọ Môn (Thành phố Huế).

Mùa hè năm 2026, Mega Booming tiếp tục mang hành trình trải nghiệm âm nhạc du lịch dịch chuyển về với Nha Trang.

Theo đồng chí Thái Thị Lệ Hằng - Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hoà chia sẻ sự giao thoa giữa hạ tầng đô thị biển hiện đại, tài nguyên thiên nhiên hoang sơ và bản sắc văn hóa đặc sắc của địa phương sẽ được giới thiệu một cách sống động đến 30.000 khán giả trực tiếp và hàng triệu công chúng cả nước thông qua âm nhạc.

Thông qua chương trình tỉnh Khánh Hòa kỳ vọng định vị trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao của khu vực - đồng chí Thái Thị Lệ Hằng cho biết thêm.

Phối cảnh Festival Island tại Charmora City. Ảnh: Sun Group

Một loạt các tên tuổi đình đám sẽ quy tụ tại đêm nhạc hội như “hoàng tử ballad” Lê Hiếu, giọng ca đầy nội lực của Văn Mai Hương, cá tính dân gian đương đại của Ngọc Khuê, chất Rock rực lửa của Phạm Anh Khoa sẽ “đốt cháy” đêm phố biển Nha Trang với các bản nhạc thịnh hành....

Bãi biển Trần Phú sẽ càng trở nên cuồng nhiệt với màn trình diễn mãn nhãn của các “anh trai - anh tài” như Kay Trần mang nguồn năng lượng quyến rũ, “phù thủy tạo hit” Bùi Công Nam, cùng sự xuất hiện đầy nam tính, đa tài của Trương Thế Vinh và Liên Bỉnh Phát.

Đêm nhạc cũng quy tụ những gương mặt Gen Z và nghệ sĩ trẻ cá tính hàng đầu như JSOL, Mason Nguyễn, Khoi VU, Jey B, “nàng thơ” Hoàng Duyên, Izara Thiên Nga, Blue D và sự duyên dáng của Ngọc Kayla.

Toàn bộ không gian âm thanh sẽ được nhào nặn bởi “phù thủy bàn mix” DJ Huy Ngô cùng sự dẫn dắt lôi cuốn của MC Quang Huy.

Đại nhạc hội hoàn toàn miễn phí được bảo trợ bởi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa và sự đồng hành của Charmora City (Sun Group).

Theo nhandan.vn