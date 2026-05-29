Phú Thọ: Phấn đấu hình thành ít nhất 15 điểm đến du lịch xanh

Phú Thọ sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch đa dạng, với 2 khu du lịch quốc gia; 1 khu du lịch cấp tỉnh; 15 điểm du lịch cấp tỉnh đã được công nhận và có 4 khu du lịch, 11 điểm du lịch tiềm năng, tạo nền tảng thuận lợi cho phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với văn hóa bản địa.

Cảnh quan sinh thái đồi chè vùng cao xã Pà Cò là điều kiện thuận lợi hình thành điểm đến du lịch xanh.

Sự kết nối giữa Khu di tích lịch sử Đền Hùng, cảnh quan sinh thái Tam Đảo, Mai Châu và Vườn quốc gia Xuân Sơn đã từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch đa trải nghiệm hấp dẫn. Cùng với đó, các điểm du lịch cộng đồng tại Thung Nai, Đà Bắc, Mai Châu, Kim Bôi... đang phát huy hiệu quả nhờ gắn kết hài hòa giữa cảnh quan sinh thái, bản sắc văn hóa địa phương và trải nghiệm sản xuất nông nghiệp đặc trưng.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh định hướng phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị, khai thác hiệu quả tài nguyên sinh thái và văn hóa. Trong đó, tập trung chuyển hóa các không gian sản xuất nông nghiệp tuần hoàn như vườn bưởi, đồi chè, trang trại sinh thái... thành các điểm đến du lịch xanh, phấn đấu hình thành ít nhất 15 mô hình gắn với các vùng sản xuất tập trung.

Cùng với việc phát triển điểm đến, tỉnh chú trọng xây dựng “câu chuyện sản phẩm OCOP” mang đậm bản sắc văn hóa bản địa như văn hóa Mường, văn hóa Đất Tổ gắn với thông điệp bảo vệ môi trường, canh tác không rác thải; đồng thời thiết kế đa dạng các sản phẩm du lịch trải nghiệm nhằm nâng cao sức hấp dẫn đối với du khách.

Các điểm du lịch xanh không chỉ phục vụ tham quan, trải nghiệm mà còn là không gian trưng bày, giới thiệu và bán trực tiếp sản phẩm OCOP. Qua đó góp phần gia tăng giá trị thương mại, mở rộng đầu ra cho nông sản địa phương, đồng thời tạo thêm việc làm và nguồn thu nhập bền vững cho người dân khu vực nông thôn.

Bùi Minh