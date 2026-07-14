Hà Nội triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”

Thành phố Hà Nội triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm, đồng thời áp dụng các tiêu chí phù hợp trên toàn bộ các xã, phường còn lại.

Theo Đề án, thành phố lựa chọn thí điểm tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm; đồng thời, 124 xã, phường còn lại áp dụng các tiêu chí phù hợp để triển khai ngay trong năm 2026. Ảnh: Trịnh Xuân Giang

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Quyết định số 3489/QĐ-UBND về “Đề án triển khai thí điểm mô hình ‘xã, phường xã hội chủ nghĩa’ trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Đề án nhằm xây dựng và tổ chức thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”, qua đó kiểm nghiệm, cụ thể hóa trong thực tiễn các giá trị, mục tiêu và đặc trưng của chủ nghĩa xã hội Việt Nam ở cấp cơ sở; từng bước hình thành mô hình quản trị và phát triển xã, phường theo hướng hiện đại, phục vụ, minh bạch, hiệu quả. Đồng thời, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng sống, sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân; tạo cơ sở hoàn thiện tiêu chí, cơ chế, chính sách và phương thức tổ chức thực hiện để nhân rộng trên phạm vi toàn thành phố.

Mục tiêu cụ thể của Đề án là làm rõ cơ sở khoa học, thực tiễn, cơ sở chính trị và pháp lý của mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”; xây dựng hệ thống tiêu chí, chỉ số đánh giá bảo đảm có thể đo lường, giám sát và kiểm chứng trong thực tiễn. Trong đó, lấy chất lượng sống, mức độ thụ hưởng, sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân làm tiêu chí tổng hợp quan trọng.

Theo Đề án, thành phố lựa chọn thí điểm tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm; đồng thời, 124 xã, phường còn lại áp dụng các tiêu chí phù hợp để triển khai ngay trong năm 2026. Giai đoạn 2027-2030, việc triển khai sẽ được thực hiện đồng bộ tại địa bàn thí điểm, gắn với công tác kiểm tra, giám sát; các địa phương còn lại tiếp tục áp dụng linh hoạt theo điều kiện thực tiễn. Năm 2030 tiến hành sơ kết, hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá; giai đoạn 2031-2035 tiếp tục triển khai và tổng kết Đề án vào năm 2035.

Đề án xác định 8 nhóm nội dung trọng tâm, bao gồm: xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị phục vụ; phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại và không gian sống thông minh; phát triển kinh tế theo hướng xanh, số hóa, tuần hoàn; bảo đảm an sinh xã hội, công bằng và phát triển bao trùm; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Nội thanh lịch, văn minh; bảo vệ môi trường sống xanh, an toàn, bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội và mở rộng đối ngoại nhân dân; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Để triển khai hiệu quả, Đề án nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế, chính sách phù hợp với đặc thù cấp cơ sở, bám sát quy định của Luật Thủ đô năm 2026; đồng thời nghiên cứu, đề xuất các cơ chế đặc thù về tái định cư, giải phóng mặt bằng, chỉnh trang các khu dân cư nhỏ lẻ, tổ chức lại không gian phát triển.

Cùng với đó, thành phố chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng gắn với yêu cầu thực tiễn như quản trị phục vụ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế cơ sở và kỹ năng phục vụ nhân dân.

Việc bố trí nguồn lực được thực hiện theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên cho địa bàn thí điểm và các nhiệm vụ then chốt như phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công; đồng thời huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội.

Ứng dụng công nghệ, nhất là chuyển đổi số, được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng dịch vụ công ở cấp cơ sở. Thành phố sẽ xây dựng nền tảng dữ liệu thống nhất, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; phát triển chính quyền số với dịch vụ công trực tuyến toàn trình, hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân.

Công tác thông tin, tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, giúp người dân hiểu rõ mục tiêu, nội dung và lợi ích của mô hình, qua đó góp phần bảo đảm việc triển khai thí điểm đạt hiệu quả thiết thực.

Theo nhandan.vn