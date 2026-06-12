Ươm mầm nghệ thuật và thể thao cho trẻ ngày hè

Rời xa những trang sách sau một năm học tập, thay vì để con trẻ dành phần lớn thời gian cho các thiết bị điện tử, nhiều bậc phụ huynh đã chủ động biến kỳ nghỉ hè thành cơ hội để con em mình phát triển năng khiếu và kỹ năng sống. Những sân chơi mùa hè vì thế trở thành những “vườn ươm” sôi động, nơi các em được thỏa sức vận động, rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật.

Những bài học vỡ lòng về sự dẻo dai giúp các “thiên nga nhí” không chỉ có một cơ thể khỏe mạnh mà còn sớm nuôi dưỡng tình yêu với nghệ thuật múa.

Dù kỳ nghỉ hè mới bắt đầu nhưng không khí tại các trung tâm nghệ thuật đã vô cùng sôi động. Tiếng cười nói, tiếng đàn, nhạc vang lên rộn rã trong các lớp năng khiếu. Bên cạnh những bộ môn quen thuộc như múa, nhảy hiện đại, thanh nhạc hay nhạc cụ, nhiều chương trình mới như MC nhí, mỹ thuật sáng tạo, piano cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh và học sinh.

Không chỉ giúp các em giải tỏa căng thẳng sau một năm học tập, các lớp năng khiếu còn tạo môi trường để trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp, khả năng sáng tạo và sự tự tin. Đây cũng là cơ hội để các em khám phá sở trường, nuôi dưỡng niềm đam mê và hoàn thiện bản thân.

Chị Lê Thị Thanh Huyền, phường Thanh Miếu phấn khởi cho biết: “Năm nào gia đình tôi cũng cho con tham gia các lớp múa, hát và hội họa vào dịp hè. Nhờ các hoạt động năng khiếu, cháu từ một đứa trẻ khá nhút nhát đã trở nên mạnh dạn, hòa đồng hơn và hào hứng tham gia các hoạt động tập thể”.

Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các em nhỏ tự tin thả mình vào không gian nghệ thuật.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của các gia đình, nhiều cơ sở đào tạo đã không ngừng đổi mới nội dung giảng dạy và mở rộng phạm vi hoạt động. Chị Đinh Thị Nhiên - Trung tâm Nghệ thuật DTO, phường Việt Trì cho biết: “Ngoài các môn học truyền thống, trung tâm đã đưa vào giảng dạy các lớp mới như MC hoạt náo, mỹ thuật sáng tạo. Đồng thời, chúng tôi cũng mở thêm các điểm học tại những địa phương vùng ven nhằm tạo điều kiện cho nhiều trẻ em được tiếp cận với nghệ thuật”.

Từ những nét vẽ đầu tiên trên trang giấy hay những ngón tay còn bỡ ngỡ trên phím đàn, nhiều mầm non nghệ thuật đang từng ngày được phát hiện, chăm chút và chắp cánh.

Từng động tác sải tay, đạp nước được cô giáo chỉnh sửa tỉ mỉ, giúp các em nhỏ không chỉ rèn luyện thể lực mà còn tự tin trang bị cho mình chiếc “phao cứu sinh” thiết thực.

Song song với các hoạt động nghệ thuật, những sân chơi thể thao ngày hè, đặc biệt là các lớp học bơi cũng bước vào mùa cao điểm. Việc trang bị kỹ năng bơi lội và phòng, chống đuối nước không chỉ giúp trẻ rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe mà còn là kỹ năng sinh tồn vô cùng quan trọng.

Gắn bó với việc dạy bơi suốt 7 năm, cô Nguyễn Thị Thu Thủy, giáo viên Trường Tiểu học Hùng Việt (xã Hùng Việt) luôn coi việc truyền dạy kỹ năng bơi lội là trách nhiệm đối với thế hệ trẻ. Cô Thủy cho biết: “Những năm qua, nhà trường đã tích cực phối hợp với lực lượng công an và các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức các lớp dạy bơi, trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh. Đối với các em có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường vận động hỗ trợ vé bơi miễn phí. Riêng trong dịp hè năm nay, hai lớp học bơi đã được tổ chức, thu hút khoảng 70 học sinh tham gia”.

Sân đình rộn rã tiếng hô vang của các võ sinh nhí trong lớp võ cổ truyền ngày hè, nơi những mầm non thể thao được rèn giũa cả về thể chất lẫn ý chí kiên cường.

Nhờ những lớp học thiết thực ấy, nhiều em từ chỗ sợ nước đã có thể tự tin bơi lội và biết cách xử lý các tình huống nguy hiểm dưới nước. Em Hoàng Lê Đức Nam, học sinh xã Hùng Việt chia sẻ: “Những ngày đầu xuống nước em rất sợ, nhưng đến nay đã có thể bơi được quãng dài. Những kỹ năng phòng, chống đuối nước học được ở lớp thực sự rất bổ ích và cần thiết”.

Nhận thức rõ vai trò của việc phát triển thể dục thể thao cho thanh thiếu nhi, nhiều địa phương đã chủ động phối hợp với nhà trường và phụ huynh mở rộng các lớp học bơi phù hợp với từng độ tuổi. Đồng chí Nguyễn Hồng Phương - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Lâm Thao cho biết: “Đơn vị đã tăng cường phối hợp với các trường học và phụ huynh nhằm tận dụng hiệu quả thời gian nghỉ hè, giúp các em rèn luyện kỹ năng bơi lội, nâng cao sức khỏe và ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước”.

Mỗi mùa hè là cơ hội để trẻ em học hỏi, khám phá bản thân và phát triển toàn diện. Việc tạo dựng môi trường sinh hoạt hè an toàn, lành mạnh, giàu trải nghiệm không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà còn cần sự chung tay của nhà trường và toàn xã hội.

Từ những giờ học nghệ thuật đầy cảm hứng đến những buổi tập bơi sôi nổi không chỉ mang đến niềm vui tuổi thơ mà còn trở thành hành trang quý giá, giúp các em tự tin hơn, khỏe mạnh hơn và sẵn sàng bước vào năm học mới với nhiều năng lượng tích cực.

Lê Hoàng