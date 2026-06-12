Thời tiết ngày 12/6: Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp diễn mưa lớn cục bộ

Theo dự báo, chiều và đêm 12/6, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

(Ảnh minh họa: Xuân Tư/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 12/6, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Cụ thể các khu vực, Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ, thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tại cao nguyên Trung Bộ, thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C. Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, cao nhất từ 33-35 độ C.

Trên biển, dự báo ngày và đêm 12/6, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, phía Đông Nam khu vực Giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.

Đêm qua và sáng sớm nay (12/6), ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 11/6 đến 3 giờ ngày 12/6 có nơi trên 50mm như trạm: Hồ A-TD Vĩnh Sơn (Gia Lai) 51,2mm, Ninh Điền (Tây Ninh) 99,6mm, Cống số 3 Sông Tra (Đồng Tháp) 93mm, Cầm Mỹ (Đồng Nai) 74mm.

Theo TTXVN