Thắp sáng ngọn lửa nhân ái

Với vai trò nòng cốt, cầu nối các hoạt động nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ đã tích cực kết nối nguồn lực xã hội, huy động hàng nghìn tổ chức, cá nhân chung tay giúp đỡ người nghèo, người yếu thế và những hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng xã hội nhân văn, nghĩa tình, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu, góp phần cứu sống người bệnh.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026 ghi dấu những kết quả nổi bật của công tác nhân đạo trên địa bàn tỉnh. Tổng trị giá các hoạt động trợ giúp đạt 762,9 tỷ đồng, hỗ trợ trên 1,26 triệu lượt người, tăng gấp 2,3 lần so với nhiệm kỳ trước. Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả của công tác nhân đạo mà còn cho thấy sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sự chung tay của các cấp, ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đông đảo Nhân dân.

Điểm nhấn nổi bật là phong trào “Tết Nhân ái” được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Những món quà thiết thực được trao tới các hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam giúp họ vơi bớt khó khăn. Không chỉ dừng lại ở việc trao quà, nhiều mô hình sáng tạo như “Chợ Tết nhân ái”, “Hội chợ Vui xuân - Đón Tết”, “Gian hàng không đồng” được tổ chức tại nhiều địa phương đã mang đến không khí đầm ấm, nghĩa tình mỗi dịp xuân về. Người dân được nhận quà, khám chữa bệnh miễn phí, tham gia các trò chơi dân gian, tạo nên những ngày hội nhân đạo thực sự. Từ đó, phong trào “Tết Nhân ái” đã trở thành hoạt động mang tính xã hội sâu rộng, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” tiếp tục phát huy hiệu quả thiết thực. Các cấp Hội đã rà soát, lập hồ sơ và cập nhật 4.861 địa chỉ nhân đạo trên ứng dụng Thiện nguyện, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân kết nối hỗ trợ đúng đối tượng. Nhiều hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ từ 20 đến 60 triệu đồng mỗi trường hợp để vượt qua nghịch cảnh, ổn định cuộc sống.

Nếu như những món quà giúp người khó khăn vơi bớt gánh nặng trước mắt thì mô hình “Nhà nhân đạo” lại mang đến cơ hội an cư lâu dài cho nhiều gia đình. Trong 5 năm qua, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã vận động xây dựng 813 căn nhà nhân đạo với tổng kinh phí hơn 74,5 tỷ đồng. Hàng trăm hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được sống trong những ngôi nhà kiên cố, an toàn.

Tháng Nhân đạo hàng năm đã trở thành đợt cao điểm toàn dân làm việc thiện. Từ những phần quà nghĩa tình, những suất học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo đến các chương trình khám chữa bệnh miễn phí, xây nhà nhân đạo, hỗ trợ sinh kế..., tất cả tạo nên sức lan tỏa rộng khắp. Đặc biệt, chương trình “Ngân hàng bò” đã chứng minh hiệu quả của mô hình hỗ trợ sinh kế bền vững. Những con bò giống, bò sinh sản đã được trao cho các hộ nghèo, hộ có nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật, giúp họ có điều kiện phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo nhờ nguồn sinh kế thiết thực này.

Một trong những phong trào tạo sức lan tỏa mạnh mẽ nhất chính là hiến máu tình nguyện. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 216 nghìn đơn vị máu, cơ bản đáp ứng nhu cầu điều trị tại các bệnh viện. Riêng năm 2025, hơn 40.000 tình nguyện viên đã đăng ký tham gia hiến máu, tiếp nhận được 39.284 đơn vị máu. Tiêu biểu cho phong trào là anh Nguyễn Thành Hưng - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Hòa Bình, người đã 46 lần hiến máu và tích cực vận động hàng nghìn người tham gia hiến máu, đăng ký hiến mô, tạng nhân đạo. Anh Hưng chia sẻ: Các thành viên trong câu lạc bộ luôn sẵn sàng hiến máu khi có yêu cầu, kể cả vào ban đêm, ngày nghỉ hay dịp lễ, Tết, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân trong những thời điểm cấp bách.

Từ những việc làm thiết thực trên, ngọn lửa yêu thương tiếp tục được thắp sáng và lan tỏa sâu rộng, khơi dậy truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc, góp phần xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp, văn minh, nhân văn và phát triển bền vững.

Phương Thanh