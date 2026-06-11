Chung tay ngăn “tai nạn mùa Hè” cho trẻ em

Mỗi dịp Hè đến, khi tiếng trống trường khép lại cũng là lúc nỗi lo về tai nạn đuối nước ở trẻ em lại hiện hữu. Tại tỉnh ta, với đặc thù nhiều sông, suối, ao hồ, công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh đang được các cấp, ngành và địa phương đặc biệt quan tâm với nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo vệ an toàn cho trẻ em, nhất là trong thời gian nghỉ hè.

Công an xã Tân Mai phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 3 hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước, sơ cứu người bị nạn cho giáo viên và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Tân Mai.

Nỗi lo thường trực

Vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 18/5/2026 trên sông Lô, thuộc địa bàn xã Sông Lô khiến 5 học sinh THCS tử vong đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ em trong dịp Hè. Theo cơ quan chức năng, nhóm học sinh rủ nhau ra khu vực bãi bồi ven sông để tắm, trong quá trình vui chơi một em gặp nạn, các bạn đi cùng lao ra ứng cứu nhưng đều bị nước cuốn. Vụ việc đau lòng trên đã khiến dư luận bàng hoàng, chỉ trong một buổi chiều, 5 gia đình mất đi người thân, nhiều lớp học vắng đi những học sinh đang ở tuổi cắp sách đến trường. Đây không chỉ là những mất mát to lớn mà còn là lời cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynh, nhà trường và chính quyền địa phương trong công tác quản lý, giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em.

Những ngày đầu Hè, tại nhiều địa phương trong tỉnh, học sinh đã bước vào kỳ nghỉ dài. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước gia tăng do trẻ em thường tụ tập vui chơi tại các ao, hồ, sông, suối mà thiếu sự giám sát của người lớn. Ở nhiều vùng nông thôn, miền núi, hệ thống sông ngòi, hồ đập, kênh mương thủy lợi phân bố rộng, trong khi không ít điểm nước sâu chưa được rào chắn hoặc cắm biển cảnh báo đầy đủ. Đây là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước đối với trẻ em.

Đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kỹ năng cho học sinh

Vừa qua, Công an xã Tân Mai phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức tuyên truyền pháp luật tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Tân Mai với sự tham gia của hơn 300 cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh. Tại buổi tuyên truyền, lực lượng Công an đã phổ biến các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa; hướng dẫn kỹ năng an toàn khi đi đò, đi thuyền; kỹ năng phòng chống đuối nước, sơ cứu người bị nạn và tự bảo vệ bản thân trong mùa mưa lũ. Chương trình được tổ chức sinh động thông qua các hoạt động hỏi đáp, giao lưu, phát tờ rơi và trao tặng 50 áo phao cho học sinh, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo đảm an toàn cho các em trong kỳ nghỉ hè. Đại úy Nguyễn Văn Đoàn - Phó Trưởng Công an xã Tân Mai cho biết: “Chúng tôi thường xuyên phối hợp với các nhà trường tổ chức tuyên truyền kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh; đồng thời vận động người dân không để trẻ em tự ý tắm sông, hồ. Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng tăng cường kiểm tra các điểm có nguy cơ cao, kịp thời phát hiện và nhắc nhở những trường hợp vi phạm”.

Xác định phòng ngừa là giải pháp quan trọng nhất, các ngành chức năng trong tỉnh đã và đang tăng cường công tác tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh và cộng đồng dân cư. Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường học tổ chức cho học sinh ký cam kết không tự ý đi bơi lội, tắm sông suối khi không có người lớn đi cùng; đồng thời lồng ghép tuyên truyền kỹ năng phòng, chống đuối nước trong các giờ sinh hoạt tập thể, hoạt động ngoại khóa.

Tại nhiều địa phương, lực lượng công an cơ sở phối hợp với đoàn thanh niên, trường học tổ chức các buổi tuyên truyền trực quan, hướng dẫn kỹ năng nhận biết khu vực nguy hiểm, kỹ năng xử lý tình huống khi gặp người bị đuối nước và các biện pháp sơ cứu ban đầu. Những mô hình tuyên truyền thực tế, dễ hiểu giúp học sinh nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân trong mùa Hè.

Trách nhiệm cộng đồng

Công an xã Thung Nai phối hợp với Đoàn Thanh niên xã cắm biển cảnh báo phòng chống đuối nước tại điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước trên địa bàn.

Không chỉ tuyên truyền tại trường học, lực lượng công an các xã, phường còn chủ động rà soát các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn tại các điểm nước sâu, khu vực khai thác vật liệu để phòng ngừa tai nạn. Tại xã Thung Nai với đặc thù xã vùng hồ sông Đà, lãnh đạo xã đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, trường học và lực lượng công an tăng cường tuyên truyền đến từng khu dân cư; rà soát các khu vực ao hồ, sông suối nguy hiểm để cắm biển cảnh báo, nhắc nhở người dân nâng cao trách nhiệm quản lý con em trong dịp nghỉ Hè. Mới đây, Công an xã và Đoàn xã đã tiến hành cắm biển cảnh báo phòng chống đuối nước tại 2 điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước trên địa bàn.

Thực tế cho thấy, nhiều địa phương đã phát huy hiệu quả mô hình phối hợp giữa công an, nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong công tác bảo vệ trẻ em. Các buổi tuyên truyền không chỉ dừng lại ở việc phổ biến kiến thức mà còn hướng dẫn kỹ năng thực hành cứu hộ, cứu nạn, sơ cứu người bị đuối nước, giúp học sinh có thêm kỹ năng tự bảo vệ mình. Bên cạnh sự vào cuộc của các ngành chức năng, vai trò của gia đình được xác định là yếu tố then chốt trong công tác phòng ngừa đuối nước ở trẻ em. Chị Nguyễn Thị Lan, phường Hòa Bình chia sẻ: “Phần lớn các vụ đuối nước xảy ra do sự chủ quan của người lớn hoặc trẻ em thiếu kỹ năng an toàn dưới nước. Cùng với việc học bơi, các em cần được trang bị kiến thức nhận biết nguy hiểm, kỹ năng thoát hiểm và kỹ năng cứu hộ an toàn. Mùa Hè các cháu nghỉ học dài ngày nên phụ huynh cũng phải dành nhiều thời gian quan tâm, quản lý con em mình, không để xảy ra những vụ việc đáng tiếc”.

Để không còn những tiếng khóc xé lòng vì tai nạn đuối nước, rất cần sự chung tay của gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương và toàn xã hội. Mỗi sự quan tâm, nhắc nhở kịp thời sẽ góp phần bảo vệ trẻ em, để mùa Hè thực sự là khoảng thời gian vui tươi, bổ ích và an toàn đối với mọi học sinh .

Đinh Thắng